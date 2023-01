Het Bonnetje 'Vlees vinden mijn kleinkinderen niet zo leuk'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Trijntje Haantje (79)

Verdient de kost: Is met pensioen

Woont in: Amsterdam

Het bonnetje van Trijntje:

Vitaminen Mineralen 2,99 euro

Kaasflip hamkaas snack 1,19 euro

Pattex Secondelijm 1,89 euro

Bananen, los per kg 0,85 euro

Witte bollen 0,89 euro

Saksische Leverworst 0,49 euro

Gerookte Kipfilet 1,79 euro

Gebraden Gehakt 1,35

Filet Americain 1,69 euro

Totaal: 13,13 euro

Hoe ziet uw supermarktpatroon eruit?

"Meestal ga ik naar een supermarkt waar ik in de buurt van ben. Meestal is dat de Albert Heijn. Maar het kan net zo goed de ALDI zijn, zoals nu."

Wat kwam u in deze buurt doen?

"Ik was even de Albert Cuyp markt overgegaan. Deze supermarkt ligt op mijn weg terug naar huis."

Koopt u ook producten op de markt?

"Als ik wat zie, zoals artisjokken of zo, dan koop ik ze."

Is de markt nog steeds goedkoper dan de supermarkt?

"De Albert Cuyp niet, maar de Dappermarkt in Oost is echt heel goedkoop."

Gaat u daar weleens heen om inkopen te doen?

"Nee. Gewoon voor de loop. Ik vind het gewoon prettig om over de markt te slenteren."

Ik let wel op aanbiedingen, maar dat hoef ik gelukkig niet te doen.

Zijn er veranderingen in uw koopgedrag nu de prijzen zijn gestegen?

"Nee. Dat hoef ik gelukkig niet."

Een luxepositie!

"Ja. Ik let wel op aanbiedingen, maar dat hoef ik gelukkig niet te doen."

Wat denkt u van de huidige prijsstijgingen?

"Belachelijk natuurlijk. Als je weinig inkomen hebt..."

Maakt u zich in die zin zorgen over Nederland?

"Over de hele wereld, denk ik. Als je Engeland ziet, daar is het nog erger."

Bent u van het koken?

"Als ik eters heb wel. Maar ik ben alleenstaand, dus dan kook ik waar ik zin in heb."

Voor hoeveel dagen zijn deze boodschappen?

"Oeh, dat weet ik niet."

U koopt gewoon maar wat, wanneer het u uitkomt?

"Behalve als mijn kleinkinderen er zijn. Ik heb er zes."

Het viel me op dat vlees flink duurder is geworden. Ik at het al weinig. Maar heel af en toe mag ik mezelf verwennen.

Past u weleens op de kleinkinderen?

"Niet meer. Ze zijn allemaal al langer dan ik."

Worden er lekkere dingen gehaald als ze langskomen?

"Meestal wel. Een heleboel zijn vegetarisch, dus ik heb nu stiekem allemaal vleesproducten voor mezelf gehaald."

Waarom stiekem?

"Dat vlees vinden ze natuurlijk niet zo leuk, ik ook niet. Je moet ook een beetje aan het milieu denken. Het viel me wel op dat het vlees flink duurder is geworden. Ik at het al weinig. Maar heel af en toe mag ik mezelf verwennen, vind ik."

Zijn er nog tips die u de lezers kunt meegeven met betrekking tot boodschappen doen?

"Totaal niet, haha! Misschien kunnen de lezers mij een tip geven."

