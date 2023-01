Het Bonnetje 'Mensen vragen vaak of ze iets voor me kunnen meenemen'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Sofia Janisevska (48)

Verdient de kost: verkoper van de daklozenkrant

Woont in: Amsterdam

Het bonnetje van Sofia

Vegaballetjes 1,69 euro

Radijsjes 0,75 euro

Tomatenblokjes 0,69 euro

Appel 0,39 euro

Stoofperen 0,51 euro

Totaal: 4,03 euro

Is dit alleen voor vanavond?

"Nee, ik eet hier twee dagen van. De radijs en het fruit zijn mijn snoep. De tomatenblokjes stoof ik samen met de vegaballetjes en wat kikkererwten die ik nog heb liggen. Verder doe ik er wat peper en een laurierblad bij."

"Mensen denken dat je die vegaballetjes alleen in olie moet bakken. Maar dat doe ik niet. Als je de balletjes gaart in een saus, worden ze heel groot. Het vet van de balletjes komt in de saus terecht, wat het geheel smaak geeft. Echt heel lekker. En omdat die balletjes zo groot worden, kun je er twee dagen van eten. Dit gerecht kan ook met rijst of pasta worden gemaakt."

Waar maak je het klaar?

"Ik woon nu in een opvang en maak daar gebruik van de keuken."

Meestal ga ik voor de aanbiedingen naar Kruidvat; een halve liter shampoo of ecologisch schoonmaaksop voor 3 euro.

Hoe vaak doe je boodschappen?

"Ik koop om de avond een klein beetje waar ik dan een paar keer per week een maaltijd van maak."

Wat merk je van de prijsstijgingen van de afgelopen tijd?

"Ik ben nu ongeveer 15 euro per maand meer kwijt aan boodschappen. Maar van de producten die ik koop, zijn de prijzen niet zo heel veel gestegen. En ik koop elke keer ongeveer dezelfde dingen."

Ga je ook naar andere supermarkten dan degene waar jij je kranten voor verkoopt?

"Ik ga weleens naar de markt voor peterselie. Of naar ALDI, omdat de eieren daar een vaste lage prijs hebben."

Waar haal jij je verzorgingsproducten?

"Meestal ga ik voor de aanbiedingen naar Kruidvat; een halve liter shampoo of ecologisch schoonmaaksop voor 3 euro. Daar doe ik dan alles mee en ik gebruik het voor een heel lange tijd."

Probeer eens de goedkoopste producten te combineren met iets wat je echt lekker vindt.

Heb je tips voor mensen die van weinig moeten rondkomen?

"Probeer eens de goedkoopste producten te combineren met iets wat je echt lekker vindt. En als je de tijd hebt, houd aanbiedingen in de gaten. Vooral van producten die je lang kunt bewaren. Bijvoorbeeld van die twee halen, één betalen-acties."

"En afgelopen week betaalde je bij de ALDI 5 euro voor 10 kilo aardappelen. Voor oudere mensen is dat zwaar om mee te nemen. Misschien kunnen zij vragen of de buurman of buurvrouw kan tillen. Dan heb je voor een heel lange tijd een product waar je bijvoorbeeld een soepje mee kunt maken."

Sofia Janisevska. Foto: Sofia Janisevska

Zijn er ook weleens dagen dat je niet genoeg kranten verkoopt en geen boodschappen kunt doen?

"Gelukkig niet. De mensen zijn zo lief. Ze vragen ook vaak of ze iets uit de winkel voor me mee kunnen nemen. Dan kies ik meestal voor wat fruit."

Is er iets wat je echt lekker vindt en wat eigenlijk te duur is?

"Ik heb niet zo veel nodig. Wel ga ik soms naar de Poolse winkel. Daar zijn de prijzen hoger. Maar omdat niet iedereen daar komt, moeten ze producten soms voor lagere prijzen verkopen. Dan zijn er veel afgeprijsde producten voor 1 euro te vinden. Zuur, zoals augurken, maken we in Polen anders in dan hier. En dat vind ik dan wel erg lekker."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen