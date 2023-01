Waarom we deze maand extra uitkijken naar ons salaris

Kijk jij ook extra uit naar je salaris volgende week? Dat is niet zo gek: we hebben een dure decembermaand achter de rug. En grote kans dat je het deze maand wat langer met je salaris moet uitzingen dan je gewend bent.

De meeste bedrijven storten het salaris rond de 25e van de maand. Maar in de decembermaand halen ze dat een paar dagen naar voren. Op die manier heb je je geld nog vóór Kerst op je rekening.

Dat is in december hartstikke leuk, maar in januari hebben we daar last van. Inmiddels zijn we een maand verder na ons laatste salaris en kijken we reikhalzend uit naar het eerste loon van het nieuwe jaar. Helemaal als je daar nog wat (dure) decemberuitgaven, contributies en prijsverhogingen bij optelt.

"Mensen ervaren het als een lange maand", zegt budgetcoach Rita Celestine. "Het salaris komt eerder en je doet met dat salaris meer dan je normaal doet. Eind december doe je extra uitgaven. En daarna moet je nog zo'n kleine vijf weken tot de nieuwe salarisronde komt."

Ik kijk in september al voor cadeaus. Dan heb ik er in december geen stress over én gaat het niet van mijn decemberbudget af.

Rita Celestine, budgetcoach

Maar niet alleen de daadwerkelijke duur van de maand speelt mee, hij vóélt ook langer. "In december is alles leuk. Overal zijn lichtjes, je kijkt uit naar de feestdagen. Veel mensen geven geld uit zonder er echt bij na te denken", legt financieel psycholoog Anne Abbenes uit. "Dat het te veel was, realiseren we ons pas achteraf."

"En als de feestdagen voorbij zijn, vallen mensen in een gat. Er zijn geen feestelijke etalages en dansende kerstmannen meer. Bovendien is er in januari veel aandacht voor budgetteren en juist daardoor verlang je ook nog eens extra naar je salaris. Het is net alsof je bezig bent met een dieet; dan zie je ook overal taartjes."

De behoefte aan het salaris is dit jaar extra sterk, vermoedt Abbenes. "Er is veel onzekerheid over onze financiën. Over de energierekening, de gestegen prijzen. Ons brein houdt van zekerheid. En juist niet van schaarste. Dat zit heel diep in ons. En nu worden we continue met onze neus op de feiten gedrukt."

Hoe eerder je vooruitkijkt, hoe beter

We kunnen natuurlijk klagen over deze maand en het feit dat-ie zo lang duurt. Maar we kunnen er ook gewoon voor zorgen dat we ons beter voorbereiden. "We weten ook nu al dat de feestdagen er aan het einde van het jaar weer aankomen. Toch gaat iedereen elk jaar last minute inkopen doen. Ik zeg altijd tegen mijn klanten: maak al aan het begin van het jaar een jaarplanning en zet geld apart", tipt budgetcoach Celestine.

Met Sinterklaas, Kerstmis en een jarig zoontje in december, doet Celestine dat zelf al jaren En aankopen doet ze voor zover mogelijk al eerder. "Ik kijk in september al voor cadeaus. Dan heb ik er in december geen stress over én gaat het niet van mijn decemberbudget af. Dan is januari al iets minder lang."

En als je deze laatste januaridagen toch door moet zonder geld op je rekening? "Dan moet je kijken wat je nog in huis hebt aan eten en drinken. Of bij familie en vrienden gaan eten. Probeer de tijd te overbruggen. En voorkom dat je volgend jaar in hetzelfde schuitje belandt", zegt Celestine.

"We leven in het nu. Dat geldt ook voor onze financiën. Maar hoe eerder je vooruitkijkt, hoe beter. Je vaste lasten zijn aan het eind van het jaar grotendeels hetzelfde: je weet nu al wat je dan kwijt bent. En zet alvast geld opzij voor de feestdagen of verjaardagen. Voor alle dingen die je van tevoren al weet, kun je reserveringen inbouwen."

