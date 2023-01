Kinderspaarrekening komt vrij als je kind 18 wordt: 'Spannend voor veel ouders'

Bij veel ouders staat het op het lijstje bij de geboorte: een spaarrekening openen voor je kind. Bijna elke bank heeft een speciale kinderspaarrekening. Ze zijn vaak gratis en hebben meestal een ietsje hogere rente dan reguliere rekeningen. Hoe werkt dat precies?

Elke vader, moeder of misschien opa en oma wil dat zijn of haar (klein)kinderen het later financieel goed hebben. "Het is dan verstandig om al vanaf de geboorte geld opzij te zetten voor je kinderen", zegt Annelou van Noort. Ze is zakgelddeskundige en adviseert ouders en kinderen over geldzaken.

"Drie keer met je ogen knipperen en ze zijn achttien jaar. En dan is het fijn om te kunnen bijdragen aan de studie, het kopen van een huis of andere dromen en doelen die je kind later heeft. Alle kleine beetjes helpen", zegt ze.

De voorwaarden van een kinderspaarrekening

Veel ouders openen een speciale kinderspaarrekening voor hun dochter of zoon. Deze rekeningen zijn vaak gratis en de rente is hierop vaak iets hoger dan op een reguliere rekening. Banken stimuleren het vaak om z'n rekening af te sluiten. "De praktijk leert dat als je eenmaal bij een bank zit, je niet meer zo snel overstapt en heel lang klant blijft", legt Tjarko Denekamp, specialist schenken en erven bij ABN AMRO MeesPierson, uit. Bij sommige banken kost het geld om tussentijds geld op te nemen van een kinderspaarrekening.

Hoeveel rente krijg je bij de grote banken op de kinderspaarrekeningen? ING: 0,30 procent op een saldo tot 25.000 euro.

ABN AMRO: 0,25 procent basisrente op een saldo tot 1.000.000 euro, 0,15 procent bonusrente.

Rabobank: 0,35 procent op een saldo tot 100.000 euro.

SNS Bank: 0,35 procent.

Als ouder beheer je op deze manier het geld van je kinderen totdat ze achttien jaar worden. "Ouders hebben zolang het kind minderjarig is de bevoegdheid om het vermogen van hun kinderen te beheren", zegt Denekamp. Het bedrag op hun bankrekeningen wordt voor de inkomstenbelasting tot het vermogen van de ouders gerekend. Per jaar mogen ouders 6.035 euro belastingvrij aan hun kind schenken.

Vanaf achttien jaar is een kind financieel zelfstandig

Door de jaren heen kan het bedrag op zo'n spaarrekening aardig oplopen. Op het moment dat je kind 18 wordt, staan al die euro's op naam van je kind. Je zoon of dochter kan er mee doen wat hij of zij wil en de zaken zijn omgedraaid: als ouder heb je toestemming nodig om mee te kijken. "Daar hoeft niets mis mee te zijn als je kind goed kan omgaan met geld", zegt Van Noort. "Maar toch is het voor veel ouders spannend."

Sommige kinderen zeggen ook: dit is nog niets voor mij, zet het nog maar even voor me opzij.

Annelou van Noort, zakgeldexpert

"In de praktijk hebben jongeren daar nog hulp bij nodig. De hersenen en het brein zijn op die leeftijd nog niet volledig uitontwikkeld en heel veel situaties hebben ze nog niet eerder meegemaakt. Het is veel dat er ineens op ze af komt", weet Van Noort. "Het is verstandig om erover te kletsen met je kind voor de achttiende verjaardag en hoe ze zo'n bedrag besteden. Sommige kinderen zeggen ook: dit is nog niets voor mij, zet het nog maar even voor me opzij."

Denekamp: "Het kan ook zijn dat kinderen een ander pad op gaan en iets impulsiefs doen waar jij als ouder het bedrag niet voor bedacht had. Als ouder moet je van tevoren bedenken hoe je daarmee om wil gaan."

Sparen op een eigen rekening

"Je kunt in dat geval ook overwegen om het geld op je eigen rekening te houden en apart te zetten, zodat het niet op de 18e automatisch de verantwoordelijkheid is van je kind", zegt Denekamp. Dan schenk je het als ze daadwerkelijk geld nodig hebben voor een opleiding, huis of rijlessen.

"In de meeste gevallen levert dat geen probleem op met de schenkingsvrijstelling", zegt Denekamp. Gaat het om grotere bedragen dan het vrijgestelde jaarlijkse bedrag van 6.035 euro? Of de eenmalige inzetbare verhoogde vrijstelling van 28.947 euro? Dan betaal je schenkingsbelasting: 10 procent als je aan kinderen schenkt, 18 procent wanneer je geld geeft aan kleinkinderen.

De mogelijkheid bestaat ook om de leeftijdsgrens op te rekken door te 'schenken onder bewind'. In dat geval bepaal je vóórdat je begint met sparen wanneer je kind de beschikking heeft over het geld. Bijvoorbeeld als je kind klaar is met een opleiding of 23 jaar wordt. Enige kanttekening: een kind kan bezwaar maken bij de rechter en wel zeggenschap krijgen over het geld. Je zoon of dochter moet voor zo'n bezwaar wel meerderjarig zijn en het bewind moet minstens vijf jaar hebben gelopen.

