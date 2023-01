Het Bonnetje 'Van aanbiedingen moet je het tegenwoordig steeds meer hebben'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Jacqueline Soomers (59)

Inkomen: Leeft samen met haar man van zijn WIA -uitkering

Woont in: Landgraaf

Het bonnetje van Jacqueline

Kaas belegen 48+ 17,06 euro

Mandarijnen 2,99 euro

Twee halvarine kuipjes 2,38 euro

Twee koffiemelk halfvol 2,18 euro

Twee keer tomatenroomsaus 4,78 euro

Flesje Maggi 1,99 euro

Twee flessen wasmiddel 15,38 euro

Beenhamsalade 3,59 euro

Twee keer zalmsalade 7,18 euro

30 pluspunten (koopzegels) : 0,60 euro

0,60 euro Subtotaal: 58,13 euro

Aanbiedingen: 27,06 euro

Totaal: 31,07 euro

Heb je last van de prijsstijgingen in de supermarkt?

"Jazeker, wij allemaal toch? Waar ik het aan merk is de koffiemelk: die is weer 10 cent duurder geworden. Dat is al zo vaak gebeurd! En dan weet je dat zuivel, kaas en alles wat eraan verwant is, ook duurder is geworden. Toetjes die een jaar geleden nog 31 cent kostten, zijn nu 59 cent. Het is dramatisch."

Naar welke supermarkt ga je?

"Hier in Landgraaf hebben we een PLUS en een Jumbo. Even verderop hebben we een ALDI, een Lidl en een Albert Heijn. Ik geef de voorkeur aan de Albert Heijn want die hebben de beste aanbiedingen en veel producten met een kortingsticker. Daarna de PLUS, die ook goede aanbiedingen heeft, zij het in mindere mate. Jumbo vind ik het minst, want die vind ik vreemd genoeg het duurst."

Waar zit 'm dat in?

"Ze hebben hun vaste acties, maar niet van producten waar ik gelukkig van word. En van aanbiedingen moet je het tegenwoordig steeds meer hebben."

Jacqueline Soomers. Foto: Jacqueline Soomers

Zijn er dingen die je nu niet meer koopt omdat ze te duur zijn geworden?

"Ik koop nog minder vaak vlees. Vroeger kocht ik eens in de twee maanden Hollandse biefstuk bij de ALDI, dat is nu één keer in de vijf maanden geworden. En ik koop kleinere porties vlees. Gelukkig ben ik niet zo'n grote eter."

Wat zal je altijd blijven kopen?

"Koffie, koffiemelk, kaas. Voor mijn man kocht ik die halvarine, maar voor mezelf neem ik altijd wel goede boter. Die probeer ik dan in de aanbieding te vinden. Het grote voordeel is dat we hier vlak bij Duitsland zitten, zo'n 3 kilometer van de grens. Daar zijn de prijzen ook gestegen, maar producten als boter, taart en Hollandse kaas zijn daar goedkoper. En dan tanken we daar meteen even."

Soms is een A-merk in de aanbieding duurder dan een huismerk omdat er minder in de verpakking zit.

Als vrijwilliger help je mensen budgetteren. Wat voor tips geef jij ze over boodschappen?

"Altijd bonnetjes vragen en nakijken. Dat gaat zo vaak mis. Laatst kocht ik kaarsen voor 1 euro per setje. Toen ik thuiskwam, zag ik dat ik er toch 4 euro voor eentje had betaald. Ik belde meteen de winkel en ging terug voor het geld. En kijk bij aanbiedingen naar de inhoud. Soms is een A-merk in de aanbieding duurder dan een huismerk omdat er minder in de verpakking zit. Daarnaast adviseer ik mensen om afgeprijsde artikelen mee te nemen die ze kunnen invriezen, zoals groenten. Dat scheelt een hoop."

Houd je precies bij wat je uitgeeft?

"De laatste tien jaar heb ik een schrift als kasboek waarin ik alles bijhoud. Elke maand heb ik zo een compleet overzicht wat erin komt en wat eruit gaat. Andere maken hun beroep ervan, maar ik doe het nog steeds op vrijwillige basis, haha."

