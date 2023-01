Bankieren bij een gratis bank: dit zijn de voor- en nadelen

Een aantal nieuwe, vaak buitenlandse financiële dienstverleners biedt hier gratis bankdiensten aan. Denk aan overboeken, betalen, beperkt cash geld opnemen en een (virtuele) bankpas. Is dat handig en betrouwbaar? En waar moet je op letten als je met zo'n nieuwe, gratis bank in zee gaat?

Een bankrekening was een paar decennia geleden vanzelfsprekend gratis. Tegenwoordig betaal je snel drie tot zes tientjes per jaar. En die tarieven blijven maar stijgen. Afgelopen juli ging de prijs van een betaalpakket bij ABN AMRO van 1,95 euro naar 2,95 euro per maand. En per 1 januari verhoogde ook ING haar goedkoopste betaalpakket van 1,90 euro naar 2,70 euro per maand. De grootste verhoging ooit.

Kan zo'n bankrekening niet goedkoper? Jazeker, het kan zelfs gratis. En wel bij een aantal nieuwe, vaak buitenlandse, mobile-only-aanbieders zoals het Duitse N26, het Spaanse Openbank en het Litouwse Revolut. Bij hen betaal je momenteel niets voor een basispakket bankdiensten. Daarmee kun je overboeken, betalen, beperkt cash geld opnemen en krijg je een (virtuele) bankpas.

Handel in effecten en crypto's als een spannend spel

Deze nieuwe aanbieders die bankdiensten per smartphone aanbieden, noemen we neobanken. Bij zo'n neobank doe je alles online en ben je in een oogwenk klant. Dat klinkt handig en voordelig. Maar is het betrouwbaar en veilig, ook als het gratis is?

"Bij een neobank is je geld in principe net zo veilig als bij een andere bank", zegt Jeroen de Bel, oprichter van Fincog, een adviesbureau voor digitaal bankieren. "Neobanken staan onder financieel toezicht. En als ze een bankvergunning hebben, dan valt je geld gewoon onder het depositogarantiestelsel."

Het verschil met gevestigde banken zit 'm volgens De Bel vooral in het dienstenaanbod. "Neobanken maken bankieren gebruiksvriendelijker, goedkoper en toegankelijker. Alles gaat er simpel en snel."

Neobanken maken het vaak erg gemakkelijk om te lenen. Dat kan riskant zijn voor mensen die dat beter niet kunnen doen.

Jeroen de Bel, oprichter van Fincog

Dat klinkt ideaal. Zijn er dan helemaal geen nadelen? "Neobanken maken het vaak erg gemakkelijk om te lenen", zegt de Bel. "Dat kan riskant zijn voor mensen die dat beter niet kunnen doen." Ook presenteren sommige neobanken de handel in effecten en crypto's als een spannend spel. Dat kan mensen aanzetten tot overmatig handelen en beleggingsverliezen veroorzaken."

Verder is het volgens De Bel soms lastig om via e-mail of de telefoon in contact te komen met de klantenservice van een neobank. "Ook is het in het buitenland wel voorgekomen dat de toezichthouden bij een neobank ingreep, waardoor de klanten tot hun schrik soms ineens een tijdje niet bij hun geld konden."

Hoe weet je welke bank bij jou past?

Als je een gratis neobank wil proberen, sta je voor de vraag: welke kies je? "Bedenk eerst waarvoor je een neobank zou willen gebruiken. Is dat bijvoorbeeld voor dagelijks bankieren? Of wil je met iDEAL kunnen afrekenen, voordelig in andere valuta betalen of reizen?" zegt De Bel.

"Ga dan na of een bepaalde neobank dat biedt en wat het je gaat kosten." Maar ook als je bij je bestaande bank blijft, kun je in de toekomst mogelijk van de ontwikkelingen rond neobanken profiteren, denkt De Bel. "Neobanken zetten de standaard voor de gevestigde markt. 'Traditionele' banken zullen moeten volgen met hun aanbod en prijs."

Check wat écht gratis is bij neobanken

Ook De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de belangenorganisatie van vooral de gevestigde banken, volgt de ontwikkelingen rond neobanken. "Het is prima dat hier nieuwe banken opereren", zegt Maurits de Nerée, adviseur digital finance van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). "Het leidt tot diversiteit in het aanbod en tot meer concurrentie in de markt."

Grote risico's voor je geld ziet De Nerée niet als het om neobanken met een bankvergunning gaat. Een paar tips voor consumenten heeft hij wel. "Als je op internet graag betaalt via iDEAL, kijk dan of een neobank dat aanbiedt. Ga ook na wat je neobank precies gratis doet, en wat niet. Het kan zijn dat je een paar keer per maand gratis mag pinnen, maar daarna kost het geld. Jij moet zelf bepalen of dat bij je past."

