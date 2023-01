Cadeaubon gekregen? Zo zit het met de geldigheid en vier andere vragen

In je kerstpakket, onder de boom of voor je verjaardag: de kans is groot dat je weleens een cadeaubon hebt gekregen. Maar doen we wel altijd wat met de bioscoop-, hotel- en boekenbonnen? Hoelang zijn ze geldig? En kun je ze ergens inwisselen voor geld? Vijf vragen en antwoorden over cadeaubonnen.

1. Hoeveel worden er jaarlijks verkocht?

Er is geen exact cijfer bekend van het aantal verkochte cadeaubonnen. We weten wel dat er jaarlijks in totaal voor zo'n 1,7 miljard euro aan cadeaubonnen wordt gekocht, zegt René de Wit, Relationship Manager bij de BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland. "Onderzoeksbureau GfK heeft in 2021 berekend dat de gemiddelde waarde van een cadeaubon ongeveer 36 euro was", zegt hij.

2. Wat zijn de populairste cadeaubonnen?

De poelier op de hoek, je favoriete kledingmerk of een wellnesscentrum: ieder bedrijf lijkt inmiddels een giftcard te hebben. Toch zijn er volgens De Wit enkele favorieten. "Populaire cadeaukaarten zijn onder meer de bol.com-cadeaukaart en de VVV Cadeaukaart. Maar ook de Boekenbon en HEMA cadeaukaart doen het goed."

Omdat het cadeau niet concreet is, komt het vaak onder op de stapel waar je een keer iets mee 'moet'.

Patrick Wessels, consumentenpsycholoog

Commercieel directeur Joost Bakker van cadeaubon.nl, de grootste aanbieder van nationale cadeaubonnen in Nederland, ziet dat de verkoop van cadeaubonnen vorig jaar weer is gestegen. Naast de reguliere hardlopers zijn cadeaubonnen in de leisurehoek in trek. Bakker: "Na de coronalockdowns doen cadeaukaarten voor de sauna, wellness en restaurants het goed."

3. Liggen er veel cadeaubonnen in een la te versloffen?

Voor veel mensen begint het nieuwe jaar met een opruimbeurt. Hoe vaak vind je niet cadeaukaarten waarvan je het bestaan vergeten was? Hoeveel cadeaukaarten er ongebruikt bij mensen thuis liggen, is volgens De Wit onbekend.

Waarom we cadeaukaarten vaak vergeten, daar heeft consumentenpsycholoog Patrick Wessels een vermoeden over. "Wat ga je voor die bol.com-bon kopen?", zegt hij. "Omdat het cadeau niet concreet is, komt het vaak onder op de stapel waar je een keer iets mee 'moet'. Een cadeaubon lijkt flexibel en vrij, maar als het brein meer dan zeven opties te overwegen heeft, ervaart het keuzestress en dat wil het niet. Vandaar dat je de bon doorgaans uit het zicht legt en voor je het weet is hij kwijt of verlopen."

Wacht je te lang met het uitgeven van een bon, dan loop je risico op inleverproblemen bij faillissement.

Gerard Spierenburg, Consumentenbond

4. Hoelang is een cadeaubon wettelijk geldig?

Staat er geen uitgifte- of vervaldatum op de bon of kaart? Of staat er nergens op vermeld waar je de geldigheidsdatum kunt vinden? Dan is de bon onbeperkt geldig, meldt de Consumentenbond op zijn website. Is er wel een uitgiftedatum vermeld maar geen vervaldatum, dan heb je minimaal vijf jaar de tijd om hem in te wisselen. Het is niet zo dat de bon daarna dan niet meer geldig is, maar het kan mogelijk discussie opleveren.

Sinds 1 januari vorig jaar moet een cadeaubon wettelijk minimaal twee jaar geldig zijn. De Consumentenbond adviseert cadeaubonnen snel uit te geven. "Wacht je te lang, dan loop je risico op inleverproblemen bij faillissement. Dit geldt zeker bij bonnen die je maar bij één winkel kunt inleveren", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg.

5. Kun je een cadeaubon inwisselen voor geld?

Stel, je krijgt een Boekenbon maar je leest nooit. Of je weet je geen raad met je VVV-bon. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden dan weggooien. Op Kadobonnenplaza.nl kun je je bon inruilen voor een die je wel wil.

Heb je liever geld, kijk dan op Cadeaubonverkopen.com of Wissel.nl. Op deze sites kun je je bon inwisselen voor geld. De Consumentenbond onderzocht Wissel.nl en waarschuwt dat je er 10 tot 60 procent minder dan de oorspronkelijke waarde krijgt.

Een nobelere mogelijkheid voor een ongewilde bon is hem doneren. Via cadeaubon.nl kun je de waarde van de kaart schenken aan een goed doel als War Child, KWF Kankerbestrijding of Natuurmonumenten.

