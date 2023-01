Het Bonnetje 'Het verschil was te klein om iedere week vier winkels af te rijden'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Arjan Evers (50)

Verdient de kost: als informatiemanager

Woont in: Apeldoorn

Het bonnetje van Arjan:

2 keer Campina-kwark 7,98 euro

Scharreleieren 2,29 euro

Totaal: 10,27 euro

Wat is dit voor klein bonnetje?

Arjan: "We hadden al gegeten, maar waren kwark en eieren vergeten. Het is dus een naboodschap."

Hoeveel monden moeten jullie thuis vullen en wie doet meestal de boodschappen?

"Drie monden: van mezelf, mijn vrouw en haar zoon. En twee kattenmonden. We werken allebei 36 uur, dus we verdelen de taken. Mijn geliefde doet het strijkwerk, ik ben degene die de boodschappen doet. Wanneer zij boodschappen doet, dan heet dat shoppen."

Toen ik de prijzen vergeleek, was het verschil verbazingwekkend klein. Te klein om iedere week vier winkels af te rijden.

Arjan Evers (50)

Ben je nu alles duurder is geworden anders boodschappen gaan doen?

"Eigenlijk niet. Alles is veel duurder geworden, maar we blijven het allemaal gewoon wel doen. Vorig jaar, toen de prijsstijgingen echt merkbaar werden, heb ik eens opgeschreven wat wij in een week allemaal nodig hebben. Eieren, ham, koffiebonen, kwark, alles wat ik zou kopen. Toen ben ik daarmee een rondje gaan rijden langs alle supermarkten hier in de buurt."

"We hebben een Albert Heijn, waar we gebruikelijk naartoe gaan, een DekaMarkt, een Lidl en een Dirk. Overal keek ik wat deze producten kostten. Vooraf dacht ik: voortaan zullen we wel naar de Lidl moeten. Maar toen ik het eenmaal vergeleek, was het verschil verbazingwekkend klein. Te klein om iedere week vier winkels af te rijden om de producten voor de laagste prijs te scoren."

Is er iets waar jullie wel op bezuinigen?

"We gaan misschien het komende jaar minder vaak uit eten, minder dagjes uit, minder vaak een dure wijn kopen. Maar om nou minder aan boodschappen uit te gaan geven, dat zie ik niet gebeuren. Als je het jezelf kunt permitteren, dan zijn die hoge prijzen ook een soort gewenning, merk ik."

Arjan Evers. Foto: Arjan Evers

Leg uit.

"Neem bijvoorbeeld de kwark. De zoon van mijn lief wilde liever Campina-kwark, omdat hij bezig was met een bepaald sportprogramma en in die kwark zaten de meeste proteïnen. Daarvoor kocht ik altijd kwark van het Albert Heijn-huismerk, die destijds 1,56 euro kostte. Campina kostte 2,79 euro, bijna het dubbele. Ik zocht het verschil in het aantal proteïnen tussen beide merken uit en dat was nihil."

"Dat werd een beetje een discussie, want ik vond het het niet waard. Uiteindelijk streek ik over mijn hart. Campina is ook lekkerder. Maar die kwark kost dus nu 3,99 euro, bijna 4 euro! En toch kopen we het nog steeds. Eerst baalde ik iedere keer dat ik het kocht, maar nu ben ik het al gewend om dit ervoor te betalen."

"Ik snap dat ik vanuit een luxepositie praat. Als je van 50 euro je boodschappen moet halen voor een week, dan is dat nu bijna niet te doen."

Gaat je vrouw nog vaak shoppen?

"Elke maand zegt ze: 'Volgende maand ga ik niet meer shoppen.' En elke maand wordt dat weer de volgende maand."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen