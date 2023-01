Het Bonnetje 'Als ik iets kan bijdragen zodat een ander geen honger heeft, doe ik dat'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Omar Aslan (53)

Verdient de kost: manager finances

Woont in: Amsterdam

Het bonnetje van Omar:

2x tapas Serrano-ham 3,98 euro

Pikante humus 1,29 euro

Stokbrood 0,89 euro

Pekannoten brood 2,76 euro

Rollade 8,99 euro

Roomyoghurt 1,56 euro

Korting: 0,79 euro

Totaal: 18,68

Je ging net terug de winkel in en kocht croissants voor een dakloze. Doe je dat vaker?

"Ja. Hij had honger."

Kom je vaak bij deze Lidl?

"Ik vind hun bakproducten goed, altijd vers, maar ik ga naar de supermarkt waar de aanbiedingen zijn. Ook Albert Heijn komt momenteel met goede aanbiedingen. Ik kijk op apps en in folders om te zien waar de koopjes zijn. Daar ben ik afgelopen jaar mee begonnen."

We kregen dit jaar 3 procent loonsverhoging, terwijl supermarktprijzen over het algemeen meer gestegen zijn.

Wat was de aanleiding?

"Het begon me op te vallen dat alles duurder werd. Hier 50 cent bij, daar 1 euro extra. Mijn partner en ik leven met z'n tweeën van één salaris. Dat kan allemaal prima, als we creatief blijven. Maar we kregen dit jaar 3 procent loonsverhoging, terwijl supermarktprijzen over het algemeen meer gestegen zijn. Dat was voor mij een reden om goed op te gaan letten."

Wat vind je opvallend duurder geworden?

"Vlees is twee à drie keer zo duur geworden. En schoonmaakproducten zijn belachelijk in prijs gestegen. Dus als er ergens een goede aanbieding is voor bijvoorbeeld vaatwastabletten, dan probeer ik voor een jaar in te slaan. Het zijn producten die je jaren kunt bewaren."

Zijn er ook dingen die je laat staan omdat ze te duur zijn?

"Nee. Maar ik ben wel goed gaan kijken naar wat ik echt nodig heb en anders laat ik het staan."

Omar Aslan. Foto: Omar Aslan

Hoe gaat het komende jaar er financieel uitzien?

"Ik denk dat het moeilijker wordt. Mijn partner en ik komen er wel doorheen als we hier en daar in onze kosten blijven snijden en luxeproducten opgeven. Maar ik vrees dat het voor sommige mensen echt moeilijk gaat worden. Vooral in deze buurt. Ik woon nu acht jaar in de Bijlmer. Er waren altijd wel een paar mensen die om een sigaret of wat geld vroegen voor de deur van de winkels. Maar nu zijn dat er meer aan het worden."

Blijf je hen helpen?

"Ja. Het is een druppel op een gloeiende plaat misschien. Ik kan niet zeggen wat anderen moeten doen, maar als ik iets kan bijdragen zodat een ander in ieder geval geen honger heeft, dan geef ik wat ik kan."

