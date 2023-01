Zo word je in 2023 financieel gezond(er)

We hebben een financieel lastig jaar achter de rug. Misschien wil je daarom in 2023 wel slimmer met je geld omgaan. Maar waar begin je bij het opstellen van een financieel plan voor het nieuwe jaar?

Anders met geld omgaan is voor veel mensen lastig, maar zeker niet onmogelijk. Het heeft allemaal met een duidelijk doel te maken, zegt budgetcoach Carolien Vos van BudgetBuddy.

"Je moet voor jezelf helder krijgen wat meer geld overhouden dan precies is, of wat financieel gezond voor jou betekent. Vervolgens moet dat doel natuurlijk haalbaar zijn. Aan het einde van het jaar een miljoen op de bank hebben terwijl je nog amper hebt gespaard, is niet realistisch."

1. Maak een financieel overzicht

Als het doel helder is, pak je de cijfers erbij. Wat komt er dit jaar allemaal binnen? Wat ging er vorig jaar zoal uit? Wat verwacht je van dit jaar? "Ik merk dat een financieel overzicht vaak al een hele eyeopener is mensen. Je vergeet toch vaak bepaalde posten", zegt Vos.

Dat zegt ook Farida El Azouzi, budgetcoach bij ABN AMRO. "Je vaste lasten zijn meestal makkelijk op te zoeken. Maar er zijn ook veel variabele kosten of bedragen die per kwartaal of eens per jaar worden afgeschreven."

Mensen vergeten vaak om te kijken waar ze allemaal recht op hebben.

Farida El Azouzi, budgetcoach bij ABN AMRO

El Azouzi ziet dat veel Nederlanders ook qua inkomsten niet altijd een goed overzicht hebben. "Mensen vergeten vaak te kijken waar ze allemaal recht op hebben. Ik verwijs ze altijd door naar BerekenUwRecht, daar kun je precies uitrekenen op welke tegemoetkomingen je recht hebt. Dat verandert ieder jaar, dus het loont echt om dit jaarlijks te bekijken."

"Hetzelfde geldt voor de energietoeslag van 1.300 euro. Het kan zijn dat je er eerst niet, maar dit jaar wel gebruik van kunt maken."

2. Maak kleine uitgaven groot

Zie je in je uitgavenoverzicht dat je aan een uitgavenpost wel heel veel geld uitgeeft, kijk dan hoe dat komt. Het helpt om kleine uitgaven groot te maken, zegt Vos. "Even koffie halen of de stad in voor een broodje lijken kleine uitgaven, maar als je dat elke week doet, dan telt dat op."

Boodschappen zijn ook voor veel mensen een (te) grote kostenpost. Vos: "Als je elke dag naar de winkel gaat, tikt dat aan. Of misschien bestel je juist veel eten. Kijk eens wat vaker wat je nog allemaal in de diepvries of voorraadkast hebt liggen."

Veel van mijn klanten sponsoren de sportschool in plaats van dat ze erheen gaan. Wees eerlijk naar jezelf.

Farida El Azouzi, budgetcoach bij ABN AMRO

Kun je het niet laten om tijdens het boodschappen doen die luxe producten in je mandje gooien? Werk dan met een boodschappenbudget, tipt El Azouzi. "Pin elke week boodschappengeld of maak een rekening aan met een aparte bankpas voor boodschappen. Als het geld op is voor het einde van de maand, moet je je gedrag wel aanpassen. Een weekmenu wil vaak helpen, dan zie je precies wat je per gerecht nodig hebt."

3. Kijk kritisch naar je abonnementen

Kijk ook eens kritisch naar al je abonnementen. El Azouzi: "Veel van mijn klanten sponsoren de sportschool in plaats van dat ze erheen gaan. Wees eerlijk naar jezelf: hoe groot is de kans dat je het de komende maanden weer gaat oppakken? Je kunt het abonnement ook opnieuw afsluiten als je er weer serieus over bent."

Nu er voor allerlei zaken abonnementen zijn - fietsen, koffie, onderbroeken - is het veel lastiger geworden om goed overzicht te houden. Bij elkaar opgeteld ben je daar maandelijks toch heel wat geld aan kwijt.

Ik heb ook Disney+, voor de kinderen. Maar ik zet het abonnement alleen aan voor de kerstvakantie. Dan voelt het ook meteen als iets extra's.

Carolien Vos, financieel coach

Hetzelfde geldt voor streamingdiensten, zegt Vos. "Mensen zijn vaak op meerdere diensten geabonneerd, terwijl ze niet eens overal naar kijken. Ik heb ook Disney+, voor de kinderen. Maar ik zet het abonnement alleen aan voor de kerstvakantie. Dan voelt het ook meteen als iets extra's. Let er wel goed op dat je het abonnement dan inderdaad wel op tijd opzegt."

4. Als je iets ineens niet mag, ontstaat er weerstand

Maar of het je inderdaad lukt om je financiële doelen dit jaar te halen, heeft ook te maken met hoe je tegen besparen aankijkt. Vos: "Sparen of besparen wordt vaak vertaald naar 'dan mag ik bepaalde dingen niet meer'.

Als je ineens iets niet meer mag, ontstaat er weerstand en keldert je motivatie. Daarom ben ik ook geen voorstander van no buy challenges - een langere periode waarin je niets mag kopen. Want als die periode is afgelopen, gaan mensen zichzelf juist trakteren op een aankoop."

Blijf daarom lekkere dingen kopen of leuke dingen doen, als de portemonnee dat toelaat. Er zijn genoeg goedkope alternatieven, of kijk of je online een kortingscode kunt vinden. El Azouzi: "Er is altijd wel wat korting te krijgen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen