Dilemma: meespelen in de loterij of niet?

In de oudejaarstrekking van de Staatsloterij valt 30 miljoen euro te verdienen. En de Postcodeloterij verdeelt op 1 januari maar liefst 58,9 miljoen euro over de winnende straat of wijk. Gaan we massaal mee loten? Of bezuinigen we juist op kansspelen in krappe tijden?

Wat zou jij doen met tien, twintig of dertig miljoen? Over die vraag kan je fantaseren als je een lot bezit voor de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij of de Nieuwjaarstrekking van de Postcodeloterij.

Wie een hoofdprijs wegsleept, is voorgoed uit de geldzorgen. Maar willen we nog wel een loterijgokje wagen nu inflatie en crises ons leven flink duurder maken?

De Staatsloterij heeft geen last van een afnemende omzet, zegt Thomas van Vessem, woordvoerder en prijsbegeleider bij de Staatsloterij. "De populariteit van onze vier loterijen, stijgt elk jaar. Naast de Oudejaarstrekking doelt hij daarmee op de Koningsdagtrekking en de Droomsalaristrekkingen in juli en oktober.

Abonnementensysteem houdt omzet op peil

Ook bij de Postcode Loterij blijft de omzet op peil, zegt Femke de Veer, hoofd Communicatie van de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij. "Deze crisis raakt iedereen en dus ook onze deelnemers. Uit zowel onze eigen analyses als die van de Kansspelautoriteit blijkt dat onze deelnemers zich in alle lagen van de bevolking bevinden."

"Ook qua opleidingsniveau zijn ze redelijk gelijk aan de gemiddelde Nederlander, en relatief zeer weinig mensen met een laag inkomen spelen bij ons mee."

Ook de corona-epidemie van de afgelopen jaren heeft de loterijverkoop van de Postcode Loterij en de Vrienden Loterij niet negatief beïnvloedt, legt De Veer uit. "Omdat we werken met een abonnementensysteem had het sluiten van winkels, casino's en speelhallen gedurende de coronapandemie, geen effect op de deelname."

Besparen op loterij

Budgetcoach Rita van Schijndel snapt heel goed waarom de Postcode- en Staatsloterij, ondanks de inflatie, goed blijven draaien. "Veel van mijn cliënten spelen automatisch mee, meestal in de Postcode Loterij."

Mensen daarop te laten besparen, ligt niet eenvoudig, legt Van Schijndel uit. "Wat als je iemand adviseert te stoppen, maar daarna valt de hoofdprijs in zijn straat? Dat heeft een collega van mij meegemaakt." Toch vindt Van Schijndel stoppen altijd beter als je te krap zit. "Het kost bijna gegarandeerd meer dan je wint."

Bovendien is een loterijabonnement duurder dan mensen denken. "Ik reken het altijd om. Een lot in de Staatsloterij kost 17,50 euro. Over een heel jaar kom je met een abonnement uit op 24,33 euro per maand, omdat je ook meespeelt in extra trekkingen zoals de Oudejaars- en de Koningsdagloterij. En aan de Postcode Loterij ben je, wegens extra trekkingen, niet 14,50 euro maar 16,92 euro per maand kwijt."

Opzeggen is moeilijk

Wat stoppen extra moeilijk maakt, is dat opzeggen vaak expres ingewikkeld wordt gemaakt, vindt Van Schijndel. "Je moet echt zoeken naar de link of het adres. En vaak moet opzeggen schriftelijk, waardoor mensen een briefje moeten schrijven en in een envelop moeten doen."

Ook over de door de Postcode Loterij uitgekeerde prijzen is Van Schijndel niet te spreken. "Ze zeggen dat ze dit jaar 418,9 miljoen euro uitkeren aan prijzen en cadeaus. Maar die cadeaus zijn kaasjes, stroopwafels of een Postcode Loterij Huisje, dat je zelf moet ophalen bij de Albert Heijn. Ze rekenen die mee voor de winkelwaarde, bijvoorbeeld 12,99 euro, maar de inkoopwaarde ligt natuurlijk veel lager. Bovendien haalt niet iedereen zijn prijs op, waardoor ze minder hoeven in te kopen."

De laatste strohalm...

Toch is de hoop op een prijs voor een deel van de mensen te sterk, weet Van Schijndel. "Ik merk regelmatig dat cliënten, die geen geld meer hebben voor een loterij-abonnement, vaker krasloten kopen als ze wat overhouden. Als een soort laatste strohalm hopen ze op een prijs waardoor ze volgende maand meer te besteden hebben."

Doe dat niet, tipt Van Schijndel. "De kans dat je wint, is zó klein. Je kunt je inleg beter maandelijks op een spaarrekening zetten. Dan weet je zeker dat je wat overhoudt."

