Dit verandert er op 1 januari voor je portemonnee

Komende jaarwisseling verandert er weer het nodige voor het huishoudboekje. Zo gaan veel mensen minder betalen voor energie, maar stijgt de zorgpremie. Tegelijkertijd stijgen de toeslagen en het minimumloon flink. NU.nl zet de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Nu de inflatie al lange tijd zeer hoog is, gaan de inkomsten bij veel mensen komend jaar gelukkig ook omhoog. Zo stijgt het minimumloon op 1 januari met 10 procent.

Ook uitkeringen stijgen mee, waaronder de AOW-, de WW-, ZW- en WIA-uitkeringen. Daar komt eveneens 10 procent bij.

Ook wie een baan heeft en meer verdient dan het minimumloon, gaat er in veel gevallen op vooruit. Zo zijn de afgelopen maanden in tal van cao's loonsverhogingen afgesproken van 4 procent of meer. In sommige branches gaan de lonen zelfs met meer dan 10 procent omhoog.

Pensioenen stijgen weer

Voor het eerst in jaren gaan de pensioenen omhoog. Ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van ons land, verhoogt de pensioenuitkeringen met 12 procent. Ook onder andere zorgfonds PFZW en metaalfonds PME komen met verhogingen, van ongeveer 6 procent.

Veel Nederlanders hebben volgend jaar dus wat meer te besteden. Daar staan waarschijnlijk hogere uitgaven tegenover. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de inflatie komend jaar uitkomt op zo'n 5 procent, terwijl het leven dit jaar al zo'n 11 procent duurder werd.

Toeslagen gaan omhoog

Heb jij recht op toeslagen? Dan is de kans groot dat je aangenaam werd verrast toen de toeslagen deze week werden bijgeschreven op je rekening. De zorg- en huurtoeslag zijn voor 2023 extra verhoogd om mensen te ondersteunen bij de gestegen kosten.

De zorgtoeslag kan in 2023 oplopen tot maximaal 154 euro als je alleen bent. Het maximale bedrag was dit jaar 111 euro. Ook de kinderopvangtoeslag is deze week nog een beetje extra verhoogd om de hogere kinderopvangtarieven te compenseren. Het maximaal vergoede uurtarief komt nu op 9,12 euro.

Meer kinderbijslag

Heb je kinderen? Dan krijg je er vanaf 2023 ook een beetje kinderbijslag bij. Dit zie je voor het eerst terug bij de uitkering van de kinderbijslag over het eerste kwartaal. Deze wordt op 1 april 2023 gestort.

Afhankelijk van de leeftijd van je kinderen komt er zo'n 20 tot bijna 30 euro bij per kwartaal. Exacte bedragen vind je op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Prijsplafond op energie

Vanaf 1 januari geldt een prijsplafond op energie. Het kabinet heeft dat in het leven geroepen om de energierekening betaalbaar te houden. Het prijsplafond is vastgesteld op een jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom. Blijft je verbruik daaronder? Dan betaal je maximaal 0,40 euro per kWh en 1,45 euro per kuub gas. Verbruik je meer? Dan betaal je wat er op je contract staat.

Voor wie is aangesloten op het warmtenet, is er een prijsplafond van 47,38 euro per gigajoule. Daaraan is een maximumverbruik gekoppeld van 37 gigajoule per jaar. Kom je daarboven, dan ga je het hogere tarief van je warmteleverancier betalen.

Tegelijkertijd gaat de btw op energie weer van 9 naar 21 procent. Deze was afgelopen jaar tijdelijk verlaagd. Ook de korting op de energiebelasting wordt met ingang van 1 januari minder: dit jaar werd die korting tijdelijk met ruim 250 euro verhoogd om huishoudens tegemoet te komen.

Wat wel blijft: de energietoeslag van 1.300 euro voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Deze toeslag kun je aanvragen bij je gemeente.

Zorgverzekering wordt duurder

De zorgpremies stijgen flink: gemiddeld met zo'n 10 euro per maand. Daarnaast vervalt per 1 januari ook de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Was je collectief verzekerd via bijvoorbeeld je werkgever, dan kreeg je (maximaal 5 procent) korting op de premie voor de basisverzekering.

Wil je kijken of je volgend jaar ergens anders goedkoper uit bent? Of sluit een andere verzekering beter aan bij jouw zorgbehoeftes? Overstappen kan tot en met 31 december van dit jaar.

Misleidende aanbiedingen verdwijnen

Vanaf 1 januari zijn 'valse prijsverminderingen' verboden. Een verkoper mag dan niet meer de prijs van een product verhogen om die vervolgens te verlagen. Door die methode lijkt een aanbieding heel mooi, maar is die dat in werkelijkheid niet. De prijs waar korting van afgaat, moet de laagste prijs zijn in de dertig dagen vóór de aanbieding.

Vermogens en inkomensbelasting

Het vermogen waar je geen belasting over hoeft te betalen, wordt verhoogd naar 57.000 euro (in 2022 was dit 50.650 euro). Heb je meer spaargeld of beleggingen? Dan betaal je daarover vermogensbelasting. Dat is vastgesteld op 32 procent (was 31 procent).

De inkomensbelasting voor de eerste schijf wordt een klein beetje verlaagd: 37,07 procent naar 36,93 procent. Tegelijkertijd gaat de arbeidskorting omhoog. Dit betekent dat je een hoger bedrag van je belastbaar inkomen af mag halen. Hierdoor betaal je minder belasting.

Jubelton verdwijnt

Wil je je (klein)kinderen helpen om een huis te kopen door een financiële bijdrage? De welbekende jubelton wordt met ingang van 1 januari afgeschaft. De belastingvrije en eenmalige schenking van ruim 106.000 euro komt daarmee te vervallen.

Volgend jaar is een overgangsjaar en is de eenmalige vrijgestelde schenking voor een woning vastgesteld op maximaal 28.947 euro. De jaarlijkse vrijgestelde schenking is volgend jaar 6.035 euro (voor ouders aan kinderen) of 2.418 euro voor anderen.

Autobelastingen omhoog, behalve de accijnzen

Wie zakelijk rijdt en kiest voor een elektrische auto, betaalt volgend jaar hetzelfde bijtellingspercentage als dit jaar: 16 procent. Het verschil is dat je dit percentage komend jaar maar betaalt tot een cataloguswaarde van 30.000 euro, terwijl dat nu nog 35.000 euro is. Daarboven ga je 22 procent betalen.

Verder gaat de bpm (aanschafbelasting) op nieuwe auto's omhoog, net als verkeersboetes. Vooral mensen die gesnapt worden terwijl ze zitten te bellen of appen achter het stuur zijn flink meer kwijt. Ook de wegenbelasting (mrb) stijgt, onder meer doordat zes van de twaalf provincies hun tarieven opschroeven.

Normaal gesproken gaan de accijnzen op brandstof per 1 januari ook omhoog, maar dit jaar niet. Hiermee wil het kabinet wat verlichting brengen in een tijd dat de prijzen van veel zaken toch al flink zijn opgelopen. Ook goed nieuws is dat de onbelaste reiskostenvergoeding omhooggaat, van 19 naar 21 cent per kilometer.

Thuiswerkvergoeding gaat omhoog

Wie niet naar zijn werk gaat maar thuisblijft, kan profiteren van een hogere thuiswerkvergoeding. Nu kun je nog maximaal 2 euro belastingvrije thuiswerkvergoeding ontvangen. Vanaf 1 januari is dat 2,15 euro.

Reizen met de trein of het vliegtuig wordt duurder

Tot slot gaan er behoorlijk wat prijzen de hoogte in. Zo worden postzegels per stuk 5 cent duurder, gaat de vliegtaks omhoog van 7,95 naar 26,43 euro per ticket en ben je meer geld kwijt als je de trein pakt.

Ook komt er meer belasting op frisdrank en alcoholvrij bier. Per liter komt er zo'n 9 cent bij.

