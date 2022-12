Op wintersport? Hier moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering

Wie op wintersport gaat, verheugt zich waarschijnlijk op witte bergtoppen en perfecte pistes en denkt niet direct aan gipsvluchten en ziekenhuizen. Toch is het slim om vooraf je verzekering goed te contoleren voor het geval dat. Maar waar moet je dan op letten?

Wie denkt dat hem of haar toch niets overkomt op de berg, kan het weleens mis hebben. Volgens Eurocross, een alarmcentrale die verzekeraars helpt bij verwondingen in het buitenland, raken per jaar naar schatting vijfduizend wintersporters gewond.

De meeste ongelukken gebeuren doordat mensen zelf vallen - dus niet door een botsing. Ook als ze de skilift uitstappen gaat het vaak mis. Opvallend: naar verhouding zijn ervaren skiërs vaker de klos. Zij overschatten zichzelf en nemen daardoor meer risico's, concludeerde Eurocross twee jaar geleden.

Een ritje met de banaan de berg af, naar een lokaal ziekenhuis en repatriëring naar Nederland: het kan allemaal flink in de papieren lopen. Hoeveel dat precies kost, verschilt per land. Maar je kunt denken aan een bedrag tussen de 350 tot 500 euro om met een banaan of sneeuwscooter de berg af te gaan en tussen de 2.500 en 3.500 euro voor een helikoptertochtje naar het ziekenhuis. En daarna komen alle medische kosten er nog bij.

Veel mensen denken dat ze genoeg hebben aan hun zorgverzekering als ze gaan wintersporten, maar dat is niet zo.

Ilse Bosland, verzekeringsadviseur

Gelukkig heeft iedereen in Nederland een zorgverzekering, toch? "Dat klopt, en veel mensen denken dat ze daar genoeg aan hebben als ze gaan wintersporten, maar dat is echt niet zo", waarschuwt verzekeringsadviseur Ilse Bosland, alias Juffrouw Polis.

De zorgverzekering vergoedt alleen voor spoedeisende hulp tot aan het in Nederland geldende tarief. Maar in het buitenland zijn de kosten vaak hoger. Voor repatriëring, ook wel gipsvlucht genoemd, biedt het basispakket überhaupt geen dekking.

Welke verzekeringen heb je nodig als je op wintersport gaat?

Wat kun je dan het beste doen? In ieder geval een goede reisverzekering afsluiten. Heb je een doorlopende reisverzekering? Vergeet dan niet om je extra te verzekeren voor je wintersport, adviseert Bosland. Bij de meeste reisverzekeringen ziet die dekking er niet standaard bij. "Dan heb je niet alleen de geneeskundige kosten gedekt, maar ook de bagage. Dat is handig, want misschien zijn je ski's wel stukgegaan tijdens de val. Het verschilt per verzekeraar tot welk bedrag je je bagage verzekert."

Wie graag offpiste skiet, moet wel opletten: de meeste verzekeraars vergoeden de kosten bij een ongeval offpiste niet, of alleen als je met een gids was.

Net zoals bij elke andere reis kan een annuleringsverzekering slim zijn. Bosland adviseert om die te nemen bij een dure vakantie, dus ook bij de wintersport. Een annuleringsverzekering keert uit als er een situatie ontstaat waardoor je écht niet weg kunt. Denk aan een onverwacht overlijden of ernstige ziekte van een eerste- of tweedegraads familielid. Afhankelijk van je gekozen dekking krijg je dan de hele reissom of een deel terug.

"Ook als je je been breekt en halverwege de wintersport naar huis moet, krijg je met een annuleringsverzekering geld terug", zegt Bosland. "Niet alleen geld voor de accommodatie, maar bijvoorbeeld ook voor geboekte skilessen die je niet meer kunt volgen, of voor je skipas."

Wat als je corona krijgt op wintersport?

En hoe zit het met corona? Bij sommige annuleringsverzekeringen is een positieve PCR-test een geldige reden om de vakantie af te blazen, maar niet bij allemaal. Controleer dus voor vertrek de polisvoorwaarden. Reisorganisaties zijn zelf flexibeler geworden de laatste jaren. Steeds vaker hebben ze regelingen om flexibel te kunnen annuleren of om om te boeken bij een coronabesmetting.

Tot slot raadt Bosland aan om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen, als je die niet al hebt. "Ga je skiën in Italië, dan is zo'n verzekering sinds een jaar verplicht. Maar eigenlijk adviseer ik iedereen om zo'n verzekering af te sluiten, ook als je nooit op wintersport gaat", zegt de verzekeringsadviseur. "Het kost vaak maar een paar euro per maand, maar kan schade tot in de miljoenen vergoeden." Een aansprakelijkheidsverzekering is bijvoorbeeld van toepassing wanneer je iemand omver skiet of aanrijdt met de fiets en daarmee levenslang letsel, verminderd arbeidsvermogen en verlies van inkomen veroorzaakt bij de ander.

Jezelf goed verzekeren is dus slim bij een wintersport. Maar let wel op dat je niet dubbel verzekerd bent. Bosland: "Dat zie ik vaak gebeuren als mensen online een vakantie boeken. Ze willen het dan snel regelen, omdat ze bang zijn dat de accommodatie niet lang meer beschikbaar is. Omdat ze vaak niet weten wat voor reisverzekering ze al hebben, sluiten ze in de haast dan nog maar een verzekering af via de reisorganisatie. Dat is weggegooid geld, want er keert altijd maar één verzekering uit."

