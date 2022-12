Het Bonnetje 'Voortaan koop ik een blok kaas en rasp ik het zelf wel'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Willem Bax (39)

Verdient de kost: met zijn eigen klusbedrijf

Woont in: Haarlem

Het bonnetje van Willem

Curry 1,99 euro

Augurken 0,92 euro

Kipkerriesalade 2,85 euro

Tonijnsalade 2,99 euro

Honing 1,99 euro

Boerenmetworst 2,46 euro

Maiswafels 0,89 euro

2 keer rundergehakt 7,38 euro

Salsa 1,89 euro

Kipsaté 3,15 euro

2 cherrytomaatjes 2,18 euro

Mais 1,89 euro

Uien 0,99 euro

2 zakjes geraspte kaas 5,58 euro

2 crème fraîche 1,98 euro

3 keer tortilla's 3,27 euro

2 taco-mix 1,90 euro

2 komkommers 2,30 euro

Paprika 1,09 euro

Subtotaal: 47,69 euro

Bonusvoordeel: 2,99 euro

Totaal: 44,70 euro

Voor hoeveel mensen is dit en voor hoeveel dagen?

Willem: "Thuis zijn we met zijn vieren: mijn vrouw en onze dochters van vijf en acht jaar. Mijn ouders én mijn schoonouders komen eten, dus het meeste op deze bon is maar voor één avond."

Doe jij altijd de boodschappen?

"Eén keer in de week doe ik het en mijn vrouw ook één keer. Daarnaast hebben we voor drie dagen per week een maaltijdbox. Het koken en het smeren van de boterhammen voor school en werk doe ik meestal omdat dat beter uitkomt. We werken allebei veel, dus we moeten de taken goed verdelen."

Voor een kleine tas met een paar producten ben je nu moeiteloos 50 euro kwijt.

Willem Bax

Een maaltijdbox, is dat niet duur?

"Het zorgt voor afwisseling en de tijdwinst die het oplevert geeft ons de gelegenheid om te werken. Het kost 55 euro in de week. Best duur, vind ik."

Let je op de centen?

"Vroeger niet, tot een half jaar geleden. Toen kwam het besef dat je nog niet zo heel lang geleden voor een volle winkelwagen 100 euro betaalde. Nu ben je voor een kleine tas met een paar producten moeiteloos 50 euro kwijt. Sinds ik dat besef, ben ik wel beter gaan opletten."

Voortaan koop ik een blok kaas en rasp ik het zelf wel.

Willem Bax

Wat doe je anders dan voorheen?

"Neem geraspte kaas. Twee zakjes kosten momenteel meer dan 5 euro! Echt belachelijk. Dus voortaan koop ik een blok kaas en rasp ik het zelf wel."

"En we kopen nu vaker huismerken. Als je eens echt naar de prijzen gaat kijken, dan zie je dat dat best veel scheelt. Mijn vrouw eet bijvoorbeeld altijd van die IJslandse yoghurt. Van het A-merk kost dat maar liefst 3,69 euro per kilo deze dagen. Ik keek naar de skyr op het schap ernaast en dat scheelde ruim een euro. 'Die Arla gaan we niet meer doen', zei ik. Daar was ze het mee eens."

Willem Bax Foto: Willem Bax

Zijn er ook producten die je trouw blijft?

"Meestal scheelt het qua smaak niets, maar mijn boter, Flower Farm, wil ik niet veranderen. Het kost wel 2,99 euro voor een kuipje, maar we vinden het gewoon de lekkerste. Bovendien zit er geen palmolie in en alles wat we kunnen bijdragen aan een beter milieu, zullen we niet nalaten."

Ga je met de kerstinkopen ook opletten?

"Nee, dan moet het lekker. Kerstavond koken en dan eten we met zijn viertjes. Ik geloof dat de planning nu twaalf gangen is. Daar zitten ook kleine hapjes zoals een gevulde tomaat bij. De kinderen vinden dat geweldig. Zij maken een menukaart met alles erop en versieren de tafel. Die avond maakt geld even niet uit."

