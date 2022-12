Hoe kom jij rond? Maurice (23): 'Aan boodschappen ben ik geen geld kwijt'

Energie, boodschappen - alles wordt duurder. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips. Zo regelt Maurice (23) zijn geldzaken.

De inkomsten en uitgaven van Maurice.

Studieschuld: 4.000 euro

“Ik ben afgelopen zomer afgestudeerd op de master Health Economics aan de Erasmus Universiteit. Daarna ben ik gelijk begonnen met m’n eerste fulltime baan. Ik werk als adviseur op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde bij het Erasmus MC. Omdat ik drie dagen weekend heb, werk ik op zaterdagavond nog in de horeca. Dat deed ik voor corona al, maar ik vond het leuk om dat baantje weer op te pakken.”

“Mijn studieschuld is beperkt gebleven. Ik had het geluk dat mijn ouders mijn collegegeld betaalden. Daarnaast heb ik mijn volledige studietijd een aanvullende beurs ontvangen. Dat was enkele honderden euro’s per maand. Ook heb ik tijdens mijn studie altijd één of twee bijbaantjes gehad om een zakcentje te verdienen. Ik wilde niet afstuderen met een te grote studieschuld. Dat kan een zware last op je schouders zijn.”

Maurice spaart veel, maar belegt ook. Foto: Eigen foto

Ik betaal de vaste lasten, mijn vriendin de boodschappen.

Maurice

Herinneringen belangrijker dan geld

“Het eerste jaar woonde ik thuis, omdat ik mijn bindend studieadvies wilde halen. Daarna ben ik op kamers gegaan. Tijdens mijn studie heb ik veel gespaard. Van dat geld kon ik op uitwisseling naar Oslo. Daarvoor heb ik ook een beurs gekregen van duizend euro, maar Oslo is een duur grapje, dus dat spaargeld had ik nodig. Die drie maanden Noorwegen was echt een beloning voor mezelf. Ik vind herinneringen maken uiteindelijk belangrijker dan veel geld. Dus als ik het geld heb, geef ik het daar graag aan uit.”

“Voor boodschappen betaal ik niets, maar geen zorgen: ik eet gelukkig wel. Ik woon samen met mijn vriendin, zij studeert nog. We hebben daarom afgesproken dat ik eigenlijk alle vaste lasten betaal en dat zij de boodschappen koopt. Maar we letten wel erg op onze uitgaven. We eten vegetarisch en kopen eigenlijk geen A-merken. Groenten en fruit halen we op de markt, dat is vaak de helft goedkoper. Toiletpapier, afwasmiddel en andere langhoudbare artikelen kopen we in de bonus. Daar hebben we een goede voorraad van. Ik zou het dom vinden als ik daar de volle prijs voor betaal.”

“Ik ben de afgelopen jaren ook veranderd. Ik hoef niet per se een duur merkshirt, als je ook leuke shirts voor de helft van die prijs kan krijgen. En ik heb ook niet de behoefte om de nieuwste iPhone te hebben. Als een telefoon werkt, is ie prima. Ik heb een sim-onlyabonnement, en heb dat laatst zelf aangepast. Ik kwam er namelijk achter dat ik veel minder MB’s gebruik dan ik had, dus dat vind ik zonde.”

Sparen én beleggen

“Een goede hypotheek is momenteel onmogelijk, omdat mijn vriendin nog studeert. Maar een koophuis is wel echt een doel. Daarom spaar ik maandelijks een flink bedrag. Met huren gooi je eigenlijk gewoon geld in de put. Dat zie je nooit meer terug. Een koophuis zie ik als investering. Dus het is wel echt een doel om over twee à drie jaar een huis te kopen.”

“Beleggen doe ik voor de lange termijn. Daar heb ik geen direct doel achter geplakt. Ik vind het wel fijn om altijd geld achter de hand te hebben. Ik behaal er hopelijk rendement mee, dus ik hoop dat m’n geld op die manier meegroeit. Je weet uiteindelijk nooit hoe je situatie er over vijf of zes jaar uitziet.”

Karin Radstaak is woordvoerder van het Nibud. Foto: Nibud

Karin Radstaak van het Nibud: "Maurice maakt slimme keuzes met zijn geld. Hij koopt bewust en hij spaart elke maand waardoor hij geld achter de hand heeft voor onverwachte uitgaven. Hopelijk lukt het hem ook om zoveel te sparen dat hij en zijn vriendin over een paar jaar een huis kunnen kopen."

"Het bedrag waarmee hij maandelijks belegt, is een stuk lager dan het bedrag dat hij spaart. Ook dat is slim, vanwege zijn spaardoel wil hij met zijn spaargeld geen risico lopen. Beleggen kun je het beste doen met geld dat je echt nergens anders voor nodig hebt . Je kunt het immers ook (deels) weer kwijtraken."

"De verdeling die hij en zijn vriendin hebben gemaakt voor de gezamenlijke uitgaven zouden ze nog eens onder de loep kunnen nemen. Er zijn verschillende andere manieren om die uitgaven te verdelen, die misschien wel beter bij Maurice en zijn vriendin passen dan de verdeling die zij nu hebben."

