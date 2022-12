Prijsplafond: zo ziet je energierekening er straks uit

Nog een week of twee en het prijsplafond gaat in. Dat gaan we terugzien op onze energierekening. Maar hoe precies? Dit moet je weten over je energierekening vanaf 1 januari 2023.

Op de valreep kwam er deze week meer duidelijkheid over het prijsplafond en hoe dat eruit gaat zien op de energierekening.

Laten we beginnen met de basis: het prijsplafond is vastgesteld op een jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom. Blijft je verbruik daaronder? Dan betaal je maximaal 0,40 euro per kWh en 1,45 euro per kuub gas. Verbruik je meer? Dan betaal je wat er op je contract staat.

Heb je stadswarmte? Dan is het plafond vastgesteld op 47,38 euro per GJ stadswarmte tot een verbruik van maximaal 37 GJ.

Hoe zie je prijsplafond terug op je energierekening?

Maar het wordt ingewikkelder: omdat een energiecontract op elke dag van het jaar kan aflopen, moest het verbruik per dag worden berekend. En dus is het prijsplafond in 365 stukjes gehakt op basis van historisch verbruik.

Elke dag heeft dus een eigen plafond. Zo kan berekend worden wat je verbruik boven het plafond per maand is (bij een variabel contract), en welk gedeelte van het plafond je hebt gebruikt als een jaarcontract afloopt.

Er zijn 365 momenten in een jaar waarop je contract kan aflopen en je kunt overstappen. Dan is het logisch dat je vanaf het moment dat je nieuwe contract begint, begint met tellen

Joris Kerkhof, energie-expert Independer

"Er zijn 365 momenten in een jaar waarop je contract kan aflopen en je kunt overstappen. Dan is het logisch dat je vanaf het moment dat je nieuwe contract begint, begint met tellen", legt energie-expert Joris Kerkhof van Independer uit.

Maar waar zijn die stukjes op gebaseerd? "Op zich kan de overheid op basis van historische data vrij goed voorspellen hoe het verbruik is. In januari en februari is het prijsplafond dan ook hoger dan in de zomer. Maar het weer laat zich niet voorspellen. Dus als het flink koud is, kan het vrij hard gaan."

Blijf je een maand onder het plafond omdat je een weekje op vakantie gaat? Dan kun je dat niet benutte verbruik níét verrekenen met een latere periode waarin je vanwege vorst wél boven het plafond uitkomt.

Hoe weet je of je voorschotbedrag klopt?

Je moet het zelf goed in de gaten blijven houden, adviseert Kerkhof. "Energieleveranciers passen het voorschot aan op basis van het plafond en het geschatte verbruik. Als het goed is, wordt het automatisch verrekend in je maandbedrag en nemen ze daar contact over op. Het wordt wel nog relevanter om elke maand even naar je verbruik te kijken en te checken of je boven of onder het standaardverbruik zit."

Dat beaamt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Je moet eigenlijk elke maand proberen om onder het plafond te blijven", zegt ze. "Dat is ook de gedachte: mensen blijven stimuleren om energie te besparen. Alleen als de vraag naar energie afneemt, zal de prijs dalen. Over een jaar is het prijsplafond weer voorbij en moeten we weer de volle mep betalen."

We zijn er dus bij gebaat als we energie besparen.

Bij mensen met een analoge meter wordt je rekening bepaald op basis van historisch verbruik. Op zich is dat prima, maar als je een heel ander verbruik hebt, kan dat nadelig zijn.

Joyce Donat, Consumentenbond

Hoe zit het als je een analoge meter hebt?

Dan nog even voor mensen die geen slimme meter hebben: maak in dat geval maandelijks een foto van je meterstanden. Als je verbruik erg omlaag is gegaan, omdat je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt geïnstalleerd, kun je in gesprek gaan met je leverancier.

"Bij mensen met een analoge meter wordt je rekening bepaald op basis van historisch verbruik", legt Donat uit. "Op zich is dat prima, maar als je een heel ander verbruik hebt, kan dat nadelig zijn. Dan moet je mogelijk even wachten tot de eindafrekening."

"Het prijsplafond blijft een ingewikkelde puzzel, maar het is een gift van de overheid. Het is vast niet de ideale oplossing, maar er moest iets komen. En het is fijn dat het er is. Het helpt een heleboel mensen."

