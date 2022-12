Het Bonnetje 'Biefstuk koop ik nu niet meer zo snel'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Edith Steegman (62)

Verdient de kost: in de zorg

Woont in: Zandvoort

Het bonnetje van Edith

Fles bleek 0,78 euro

Ice tea 2,49 euro

Chocolademelk 2,32 euro

Vuilniszakken 1,55 euro

Arachideolie 4,59 euro

Wasverzachter (actieprijs) 1,79 euro

Halfvolle melk 1,49 euro

Mayonaise 2,29 euro

Bak en braadboter 1,96 euro

Roomboter 2,39 euro

Cocktailuitjes 0,76 euro

Koffie 3,99 euro

Zaanse Mayonaise 1,29 euro

Kaas (danish blue) 1,89 euro

Wasmiddel 6,79 euro

Spaghetti 1,11 euro

Mix voor Spaghetti 1,25 euro

Aardappel/ei salade 1,99 euro

Roombrie 1,49 euro

Speklapjes 3,29 euro

Macaroni roerbakgroente (30 procent korting) 0,83 euro.

Tartaar 3,41 euro

Kipfilet 4,74 euro

Geraspte kaas 2,69 euro

Romatomaten (actieprijs) 1,49 euro

Carpaccio 6,38 euro

Kaas-uienbollen 1,79 euro

Stuk kaas 2,99 euro

Gebraden Rosbief 3,00 euro

Knoflook/kruidenspread 1,89 euro

Zure Room 1,09 euro

Totaal: 75,80 euro

Je hebt een aantal producten met een actieprijs meegepakt. Ben je van de koopjes?

"Ik kijk niet naar aanbiedingen of folders en ik ga ook niet naar de supermarkt die het goedkoopste is. Ik houd me meer met andere dingen bezig. Ik ben meer een werkende vrouw dan een huisvrouw."

Merk je veel van de prijsstijgingen in de supermarkt?

"Ja, dat vind ik best erg. Ik ben nu ongeveer een derde meer kwijt aan mijn boodschappen dan voorheen. Iedereen voelt zoiets toch in zijn portemonnee."

Zijn er dan dingen die je nu laat liggen?

"Je hebt bepaalde producten toch nodig en ik wil wel gezond blijven eten. Maar vis bijvoorbeeld, dat koop ik normaal één keer in de week op de markt. Daar vind ik hem nu ook te duur. Dus dat doe ik niet meer."

Ik zie wel veel lekkere dingen. Koop je al in voor de feestdagen?

"Ja, anders ben ik dan zo aan het slepen met volle boodschappentassen. Dit is meer voor in de middag, voor op tafel. De snackjes zeg maar."

Edith Steegman. Foto: Privéfoto

Je weet dus al wie er komen tijdens Kerst en wat jullie gaan eten?

"Jazeker. Mijn dochter komt met mijn schoonzoon en mijn kleindochter. Mijn zoon komt waarschijnlijk ook, maar die zit in de horeca en weet nog niet wanneer hij vrij is."

En wat gaat er gegeten worden?

"Gourmet natuurlijk! Zoals de helft van Nederland, haha. Ik werk, dus ik vind het ook wel makkelijk. Laat ze zelf maar rommelen. En het is gezellig eten."

Ga je deze Kerst bezuinigen op het vlees?

"Nee, dat koop ik niet in de supermarkt, maar bij een goede slager. Het is feest en daar wil ik niet op bezuinigen. Maar voorheen kocht ik nog wel eens een biefstuk voor mezelf als ik daar trek in had. Dat doe ik nu niet meer zo snel. Ik neem nu kippenlevertjes, die zijn ook lekker."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen