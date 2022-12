Wat kost een scheiding?

Heb je je altijd al afgevraagd hoeveel je betaalt voor een zeker product, dienst of handeling en waar die prijs op gebaseerd is? In deze serie lichten we verschillende zaken uit. Deze keer: hoeveel kost het als je uit elkaar gaat?

Het CBS toont een mooi dashboard over scheidingen, met minder mooie cijfers: in 2021 strandden bijna 26.000 huwelijken en bijna 2.700 geregistreerde partnerschappen. Het goede nieuws: het aantal scheidingen is al enkele jaren dalende en ook het aantal betrokken minderjarige kinderen daalt.

Hoeveel geld ben je kwijt aan een scheiding?

De informatie van het Juridisch Loket is neutraal, ook bij de Consumentenbond vind je nuttige informatie. Bij scheiding is een advocaat in principe verplicht. Neem je beiden een advocaat, dan zijn de kosten minimaal 3.000 euro, ieder 1.500 euro. Dat bedrag loopt op als het ingewikkelder wordt, bijvoorbeeld als je een eigen bedrijft hebt.

Twee advocaten voeren hun onderling overleg op voor beide partners, uurtarieven in blokjes van 6 minuten. Met een uurtarief van 200 euro kost een telefoongesprekje van tien minuten voor de partners samen 80 euro. Daar kunnen nog 'kantoorkosten' bijkomen van 5 tot 10 procent. Reis- en wachttijd kost 50 procent van het uurtarief.

De rechtbank brengt griffierecht in rekening - ongeveer 200 euro - en wellicht komt er nog een deurwaarder langs voor 60 tot 90 euro per uur. Als de notaris en de accountant aan het werk moeten, rekenen ze uurtarieven van meer dan 100 euro.

Kun je goedkoop scheiden?

Joyce Donat van de Consumentenbond: "Vraag advocaten om een gespecificeerde offerte en vervolgens om een gespecificeerde factuur. En let goed op de btw van 21 procent. Die horen advocaten in de offerte op te voeren omdat ze werken voor consumenten."

Je kunt verschillende offertes vragen en onderhandelen is soms mogelijk. Donat: "Wil je geen gedoe met facturen en uren, vraag dan om een vast bedrag van bijvoorbeeld 5000 euro. Sowieso is goede voorbereiding kostenbesparend. Stel samen een Ouderschapsplan op, regel je belastingaangifte en orden alle onderliggende stukken zoals hypotheekaktes."

Ten slotte adviseert Donat om naar je rechtsbijstandverzekering te kijken. Het heeft geen zin die nog even snel af te sluiten, want: "Die kent vaak een wachttijd van drie jaar voor je die kunt aanspreken voor bijstand bij een scheiding."

Is een mediator niet goedkoper?

Zeker weten. En bovendien verkleint die de kans op onenigheid of zelfs 'vechten'. Hoe meer bonje, hoe hoger de rekening. Terwijl scheiden op zichzelf al een verlies is, ook financieel. Een mediator kost ongeveer 150 euro per uur stelt Rijksoverheid. Je kunt rekenen op zo'n 10 uur aan overleg.

Op Uitelkaar.nl kun je digitaal scheiden, voor maximaal 1.100 euro samen. Sinds vorig jaar bestaat ook de procedure gezamenlijke toegang ouders. Deze is beschikbaar bij de rechtbanken Den Bosch en Den Haag voor scheidende ouders met kinderen jonger dan achttien jaar. Ook 'gewoon' samenwonende paren, met of zonder gezag, kunnen dit aanvragen. Dit is een goedkoop middel, voor minder dan 1.000 euro.

Uit elkaar gaan is een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis, ook voor kinderen. Hoe vertel je aan je kind dat je gaat scheiden? Lees meer bij Ouders van Nu.

En wanneer kom je in aanmerking voor rechtsbijstand?

De Raad voor de Rechtspraak biedt informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel 'toevoeging' genoemd. Als je geen geld hebt om een advocaat in te huren, dan kun je op deze manier in aanmerking komen voor rechtsbijstand. Joyce Donat: "Het is goed om een afspraak te maken bij het Juridisch Loket voor de exacte voorwaarden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan."

Voor een toevoeging geldt in 2022 een inkomensgrens van 41.600 euro voor een stel. Bij een vermogen per belastingplichtig persoon boven de 31.747 euro is er geen toevoeging mogelijk.

Alimentatie voor ex en kinderen Afhankelijk van je inkomen ga je na de scheiding alimentatie betalen of krijgen voor je ex en jullie eventuele kinderen. Ook daarover vind je informatie bij de Rijksoverheid.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen