Deze zeven dingen kun je dit jaar nog doen om in 2023 geld te besparen

De inflatie is hoog en zal dat volgend jaar ook nog wel even blijven. Niet onverstandig om goed op je centen te letten. Deze dingen kun je dit jaar nog doen om volgend jaar geld te besparen.

1. Koop een extra velletje postzegels en verstuur nog snel je pakketje

De prijs voor postzegels gaat op 1 januari omhoog. Voor het eerst betaal je voor een zegel meer dan een euro, 1,01 euro om precies te zijn. Dat is vijf cent meer dan nu. Wie vóór de oliebollen en champagne nog even bijvoorbeeld twintig zegels inslaat, kan een euro besparen.

Ook het versturen van een pakket wordt duurder. Zowel de prijs van online frankeren als van het versturen via een PostNL-punt gaat enkele dubbeltjes omhoog. Mocht je rond de jaarwisseling iets moeten versturen, kun je dat dus beter in december doen dan in januari.

2. Een jubelton schenken

Het is het laatste jaar dat je een jubelton mag schenken aan je (klein)kinderen. Vanaf volgend jaar verdwijnt de eenmalige en belastingvrije schenking van 106.671 euro die de ontvanger kan uitgeven aan een huis. Volgend jaar geldt er nog een overgangsregeling waarbij je 28.947 euro kunt schenken. Kun je daarna geen grote bedragen meer schenken voor het kopen van een huis? Ja, dat kan wel, maar dan betaal je er schenkbelasting over.

Ben je vermogend en heb je kinderen die tussen de achttien en veertig jaar zijn die uiterlijk 31 december 2024 een huis kopen? Dan is het het overwegen waard om deze schenking nog dit jaar te doen. Overigens kun je het bedrag wel spreiden: dit jaar een deel, volgend jaar een tweede (en laatste) deel.

3. Belastingvrij schenken

Los van de jubelton, kun je ook jaarlijks een vastgesteld bedrag belastingvrij schenken. In 2022 mogen ouders 5.677 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. Waaraan dat geld wordt besteed, is voor de ontvanger vrij te bepalen. Wil je geld geven aan iemand anders dan je eigen kinderen, dan is dat bedrag lager. 2.274 euro mag je dan weggeven zonder dat de ontvanger belasting hoeft te betalen of aangifte hoeft te doen.

Verkeer jij in de gelukkige positie dat je het geld kunt missen? Dan kun je dat overwegen. Wellicht scheelt het je ook nog een beetje vermogensbelasting. Want als je op 31 december 2022 meer spaargeld hebt dan 50.651 euro, betaal je over het bedrag daarboven belasting bij je aangifte inkomensbelasting volgend jaar.

4. Vergelijk je zorgverzekering

Alle verzekeraars hebben dit jaar hun zorgpremies flink verhoogd vanwege de stijgende zorgkosten en inflatie. Gemiddeld met ruim 10 euro per maand. Omdat ook de collectiviteitskorting eraf gaat, kan het dit jaar lonen om te kijken of je volgend jaar bij een andere verzekeraar goedkoper uit bent.

Kijk wel goed naar de zorg die je verwacht en of deze vergoed wordt in een aanvullend pakket. Je kunt namelijk niet met elke zorgverzekering bij elke zorgverlener terecht en de inhoud van aanvullende pakketten verschilt per verzekeraar.

5. Belasting op vliegtickets gaat volgend jaar omhoog

Wil je volgend jaar op vakantie met het vliegtuig? Of moet je om een andere reden een vlucht maken? Dan kan het een goed idee zijn om die voor de jaarwisseling al te boeken. Daarna gaat namelijk de vliegtaks omhoog.

Die belasting kost je nu al 7,95 euro als je een vlucht boekt vanaf een Nederlandse luchthaven. Vanaf januari wordt dat waarschijnlijk 26,43 euro. Dit is overigens nog niet zeker, omdat de Eerste Kamer dinsdag pas beslist over het belastingplan van het kabinet, waarin deze maatregel staat. Komt dat akkoord er, dan gaat de vliegtaks met 18,48 euro omhoog.

6. Controleer je toeslagen

Als je een toeslag hebt aangevraagd en niet hebt beëindigd, loopt hij automatisch door. Verandert er iets in je situatie, dan moet je de wijzigingen zelf doorvoeren. Ben je bijvoorbeeld bijna afgestudeerd? Let dan op. Studenten hebben vaak recht op zorgtoeslag, omdat ze niet voldoende (bij)verdienen. Maar haal je binnenkort je diploma en krijg je je eerste baan? Dan is de kans groot dat je geen recht meer hebt op zorgtoeslag.

Op de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen waar je recht ook hebt. Ook voor de kinderopvangtoeslag is het relevant om je inkomen te controleren: zo voorkom je dat je te weinig krijgt of achteraf moet terugbetalen.

7. Fervent frisdrankdrinker? Sla een voorraadje in

Ook de belasting op frisdrank en alcoholvrije dranken gaat omhoog komend jaar. Nu nog betaal je ongeveer 11 cent per liter, maar vanaf begin volgend jaar schiet dat omhoog naar 20 cent.

Mocht je verzot zijn op cola, dan kun je wellicht nog wat extra inkopen voordat je de champagne ontkurkt. Overigens geldt ook hier dat de tarieven nog niet zeker zijn. Ze staan eveneens in het eerder genoemde belastingplan waar de Eerste Kamer dinsdag over besluit.

