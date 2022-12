Waarom je even moet controleren of je recht hebt op (zorg)toeslag

De zorgpremies gaan vanaf januari omhoog, maar er is goed nieuws: de zorgtoeslag stijgt mee én meer mensen hebben er komend jaar recht op. Wanneer kom je in aanmerking voor zorgtoeslag, hoe vraag je die aan en hoe voorkom je dat je te veel geld ontvangt en moet terugbetalen?

Heb jij recht op toeslagen en controleer je eind deze maand je rekening? Dan is de kans groot dat je een hoger bedrag op je rekening zult aantreffen dan het afgelopen jaar. De toeslagen gaan namelijk extra omhoog.

"Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden", meldt de site van de Belastingdienst. De zorgtoeslag kan in 2023 oplopen tot maximaal 154 euro als je alleen bent. Het maximale bedrag was dit jaar 111 euro.

Hoeveel huishoudens krijgen een toeslag?

Zo'n 5,6 miljoen huishoudens krijgen een toeslag. Dit kan om zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag gaan. De Belastingdienst verwacht dat er komend jaar 500.000 huishoudens een extra toeslag krijgen omdat de inkomensgrens is aangepast.

Volgend jaar heb je namelijk recht op zorgtoeslag als je minder dan 38.520 euro verdient (als je alleen bent). Dat was dit jaar nog 31.998 euro. Jaap Eikelboom, woordvoerder Toeslagen: "Dit jaar keerden we zo'n 15 miljard euro aan toeslagen uit, volgend jaar verwachten we dat dat 20 miljard euro zal zijn."

Hieronder vallen ook huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. De kinderopvangtoeslag gaat komend jaar net als ieder jaar omhoog, maar wordt niet extra verhoogd zoals bij zorg- en huurtoeslag wel het geval is.

Hoe weet je of je in 2023 recht hebt op zorgtoeslag?

Op de site van de Belastingdienst staan alle vereisten op een rij en kun je een proefberekening maken. Zo mag je niet te veel geld verdienen (maximaal 38.520 voor een alleenstaande en 48.224 voor partners) en mag je niet te veel spaargeld op de bank hebben staan. Ben je alleen, dan is dat maximaal 127.582 euro. Samen mag je niet meer dan 161.329 euro spaargeld hebben. Ook moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben en minimaal achttien jaar zijn.

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomsten: niet iedereen krijgt evenveel. Het bedrag kan variëren van 154 euro (met een inkomen van minder dan 25.000 euro) tot 2 euro per maand (als je 38.500 euro per jaar verdient). Voor huurtoeslag is de grens ook aangepast: dit jaar kreeg je toeslag als je huur niet hoger is dan 763,47 euro. Dat wordt komend jaar 808,06 euro. Hoe hoog je inkomen mag zijn, is afhankelijk van de huur, je leeftijd en de samenstelling van het huishouden.

Als je nog geen toeslag krijgt maar er door de aangepaste voorwaarden wel recht op hebt, moet je deze zelf online aanvragen. Maar, let op. Als je 'm hebt aangevraagd en niet hebt beëindigd, loopt hij automatisch door. Verandert er iets in je situatie, dan moet je de wijzigingen zelf doorvoeren.

Wanneer moet je je zorgtoeslag uitzetten of aanpassen?

Ben je bijvoorbeeld bijna afgestudeerd? Dan moet je opletten. Studenten hebben vaak recht op zorgtoeslag, omdat ze niet voldoende (bij)verdienen. Maar haal je binnenkort je diploma en krijg je je eerste baan? Dan is de kans groot dat je geen recht meer hebt op zorgtoeslag.

Ook als je gaat samenwonen, kan het zijn dat je geen recht meer hebt op de overheidsbijdrage. En als je een dagje meer of minder gaat werken, kan dat ook invloed hebben op de hoogte van je toeslag.

Zorg ervoor dat je het op tijd wijzigt, kijk of je er recht op hebt en of je gegevens goed kloppen. Dan hoef je in principe geen nabetaling te doen en klopt het bedrag beter.

Jaap Eikelboom, woordvoerder Toeslagen

Als er iets verandert in je situatie, moet je zelf je toeslag stopzetten of je inkomen online wijzigen. "We mogen niet alles zien en kunnen ook niet alles zien", zegt Eikelboom. "Zorg ervoor dat je het op tijd wijzigt, kijk of je er recht op hebt en of je gegevens goed kloppen. Dan hoef je in principe geen nabetaling te doen en klopt het bedrag beter."

Hoeveel mensen hun zorgtoeslag vergeten aan te passen en te veel of te weinig krijgen, weet de Belastingdienst niet. "We weten wel dat 88 procent van de huishoudens de juiste toeslagen krijgt", zegt Eikelboom.

Als je toch te veel toeslag hebt ontvangen, moet je terugbetalen

Wat gebeurt er als je toch toeslag ontvangt, maar er geen recht op hebt? Dan moet je waarschijnlijk terugbetalen. De toeslagen die je maandelijks krijgt, zijn een voorschot. Naar aanleiding van je aangifte inkomstenbelasting wordt een definitieve berekening gemaakt. Heb je te veel ontvangen? Dan krijg je een brief waarin staat dat je moet terug betalen. Ging het in 2021 over minder dan 100 euro, dan hoef je deze niet terug te betalen.

Is het meer of ging het over 2020, dan wel. Wel kun je een betalingsregeling treffen. Eikelboom: "Die is vrij soepel. Je hebt 24 maanden de tijd om het bedrag terug te betalen."

