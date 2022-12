Het Bonnetje 'Dit is supermarkt nummer één, we gaan zo door naar de Vomar'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Rob Scholten (66) en Nicole Daniels (59)

Verdienen de kost als: allebei met pensioen

Wonen in: Purmerend

Het bonnetje van Rob

Volle yoghurt 1,39 euro

Halfvolle melk 2,38 euro

Bouillon met vlees 2,70 euro

Doperwten 0,99 euro

Scharreleieren 1,49 euro

Roombrie 1,49 euro

Gourmetschotel 3,99 euro

Goudse kaas 5,49 euro

Maatjesharing 1,89 euro

Gerookte schouderham 1,39 euro

Rozijnen 1,39 euro

Tomaten 1,49 euro

Zoute sticks 0,56 euro

Brood 3,58 euro

Subtotaal: 30,22 euro

Korting gourmetschotel: 1,20 euro

Totaal: 29,02 euro

Het bonnetje van Nicole

6 flessen cola (river) 5,34 euro

Vloeibaar wasmiddel 3,89 euro

Handsinaasappelen 3,78 euro

Boerenkool 0,99 euro

Gerookte schouderham 1,39 euro

Pannenkoekmix 0,69 euro

Penne 0,99 euro

Half brood 1,19 euro

Wenskaarten 0,49 euro

Scharreleieren 1,49 euro

Bananen 0,40 euro

Totaal: 20,64 euro

Jullie doen samen boodschappen, maar betalen apart? Hoe zit dat?

Nicole: "We zijn al heel lang goede vrienden en doen elke week samen onze boodschappen. Ieder voor onszelf. Daarna gaan we meestal nog wat leuks doen."

Voor hoeveel dagen is dit?

Rob: "Voor een week."

Dat is niet veel.

Rob: "Dit is supermarkt nummer één van vandaag. We gaan zo door naar de Vomar. En af en toe gaan we ook nog naar de Dirk van den Broek in Volendam."

Waarom?

Nicole: "Om prijzen te vergelijken. We zoeken in de folders naar de aanbiedingen en gaan dan samen op pad."

Rob en Nicole zijn goede vrienden en doen samen hun boodschappen. Foto: Privéfoto

Bij Rob zie ik best wel luxe producten: een gourmetschotel, roombrie...

Rob: "Dat is toch lekker? En die gourmetschotel was in de aanbieding, dus ik dacht: neem ik mee."

Zijn er producten die je niet meer koopt omdat ze te duur zijn?

Nicole: "De vis wordt te duur betaald, die haal ik niet meer. Maar ik merk de prijsstijging ook bij het kattenvoer. Eigen merk van de ALDI is er niet meer, dus dan moet je weer voor een euro meer eten voor ze kopen. Daarom jaag ik zoveel mogelijk op aanbiedingen. Zo weet ik nu dat de Optimel bij de Vomar in de aanbieding is. Dus dat haal ik daar."

En wat als alles straks nog duurder wordt? Passen jullie je supermarktstrategie daar dan op aan?

Nicole: "Nee, ik let genoeg op, vind ik."

Rob: "Ik ook niet, maar ik geef het wel liever uit aan andere dingen dan aan boodschappen, zoals reisjes en uitstapjes."

