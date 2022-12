Investeren in een crowdfundingproject: hoge rente, maar ook meer risico's

Heb je geld over en wil je dat investeren? In 2021 haalden ondernemingen meer dan 655 miljoen euro op via crowdfunding. Daarbij vragen ondernemers aan grote groepen beleggers om te investeren in hun bedrijf of project. Als beloning krijgen de beleggers rente of een aandeel in het project. Is dat een slimme investering?

Het koffietentje om de hoek, een bedrijf met een veelbelovende uitvinding: om hun plannen te realiseren zoeken ondernemers vaak investeerders. Dat doen ze regelmatig via crowdfundingplatforms.

Dat zijn websites waar allerlei projecten op staan waar geld voor nodig is. Iemand wil bijvoorbeeld een 250.000 euro lenen voor de aankoop van een horecapand en biedt 8,5 procent rente. Of een bedrijf zoekt, tegen 9 procent rente, een lening van een 500.000 euro om een tandartspraktijk te kopen.

Er zijn ook platforms die zich specialiseren in duurzame projecten zoals de opzet van een zonnepark, een energieopslagsysteem of elektrische auto's. Wie daarin investeert, koopt bijvoorbeeld obligaties met een beloofd rendement van 5,5 of 7 procent. Instappen kan vaak al vanaf een paar 100 euro. Ideaal dus voor een kleine belegger?

De projecten op crowdfundingplatforms krijgen blijkbaar geen krediet van een bank. Je loopt dus als belegger extra risico's.

Peter van der Slikke, vermogensbeheerder

Investeren in project heeft extra risico's

Peter van der Slikke, vermogensbeheerder bij Topcapital, reageert niet erg enthousiast op die vraag. "Investeren via crowdfunding is minder geschikt voor een doorsnee particuliere belegger", zegt hij. "De projecten op crowdfundingplatforms krijgen blijkbaar geen krediet van een bank. Je loopt dus als belegger extra risico's, maar die zijn voor particulieren moeilijk te onderzoeken."

En soms gaat het mis. Een bekend voorbeeld was de crowdfunding voor het Indonesische restaurant Blauw in Den Haag in 2014. Ongeveer tachtig geldschieters leenden bedragen van 100 tot 40.000 euro, maar na een jaar stopten de rentebetalingen ineens. In 2015 ging het restaurant failliet. Bij zo'n bankroet zijn de investeerders hun inleg meestal (grotendeels) kwijt.

Bestudeer documentatie grondig

Naast de projecten zelf moet je je volgens Van der Slikke verdiepen in het platform waarmee je in zee gaat. Volgens het Register Crowdfundplatformen van de Autoriteit Financiële marken (AFM) zijn er maar liefst 52 actief. De vier grootste zijn NLinvesteert, Collin Crowdfund, DuurzaamInvesteren en Geldvoorelkaar. Maar welke kies je?

"Bestudeer alle documentatie grondig", adviseert Van der Slikke. "Welke kosten rekenen ze? Worden de specifieke risico's van projecten benoemd? Is het doel helder omschreven? Welke mensen of partijen houden toezicht op het project? Hoe wordt hiervoor verantwoording afgelegd? En wat zijn ervaringen van andere beleggers? Laat verder platforms die niet in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan links liggen."

Wij adviseren particulieren om hooguit 10 procent van hun vrij belegbare vermogen in crowdfunding te investeren.

Maarten Dijksma, woordvoerder AFM

Spreid je inleg over meerdere projecten

Ook de AFM maant particuliere crowdfundingbeleggers tot voorzichtigheid. "Wij omarmen marktontwikkelingen zoals crowdfunding, omdat ze kansen bieden voor het mkb, maar voor de beleggers zien wij ook risico's", zegt AFM-woordvoerder Maarten Dijksma.

"Wij adviseren particulieren om hooguit 10 procent van hun vrij belegbare vermogen in crowdfunding te investeren. Zorg ook dat je nooit al je geld steekt in één project, maar spreid het over verschillende projecten. Dan spreid je het risico."

Dijksma vindt het ook belangrijk om de zogenoemde 'crowdfundinginvesteerderstoets' te doen. Dat is een test die het platform verplicht bij je moet afnemen om na te gaan of je het financiële risico dat je wilt aangaan kunt dragen.

Maak gebruik van verplichte bedenktijd

Sinds november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening (ECSPR) van kracht in de EU-lidstaten. Een van de belangrijkste doelen is dat beleggers beter kunnen achterhalen wat een project inhoudt en welke risico's eraan zitten. Voor particuliere beleggers is extra bescherming geregeld in de vorm van een verplichte bedenktijd, waarbinnen je je investering kosteloos kan annuleren.

"Gebruik die bedenktijd", zegt Dijksma. "En lees je goed in, onder meer door het blad met essentiële beleggingsinformatie over een project door te nemen. Bij investeren in crowdfunding zijn de risico's op de lange termijn nog niet geheel duidelijk. De kans bestaat dat je de inleg niet terugkrijgt. Dat maakt het, juist voor consumenten, heel belangrijk om een weloverwogen keuze te maken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen