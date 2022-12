Hoe kom jij rond? Daan (29): 'Ik wil over zeven jaar met pensioen'

De boodschappen worden duurder, net als de energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips. Deze week: Daan* (29). Hij spaart 1.500 à 2.000 euro per maand en belegt in crypto.

Inkomsten en uitgaven

Daan en zijn vriendin gebruiken dezelfde rekening voor hun (gezamenlijke) inkomsten en uitgaven. Bovenstaande inkomsten en uitgaven zijn alleen Daans deel.

Van schulden en alles uitgeven naar sparen

"Ik groeide op bij mijn moeder, die altijd moeite had om baantjes te vinden en regelmatig in de bijstand zat. Daardoor moesten we rondkomen van het minimale. Mijn moeder was niet zo goed met geld. Als er wat binnenkwam, was het vaak al na drie weken op en aten we de laatste week bijna niks. Kleren kreeg ik van mijn buurjongen, als hij ze niet meer paste."

"Tot mijn negentiende ging ik zelf ook niet goed om met geld. Ik leende het maximale aan studiefinanciering, stond 1.000 euro rood en gaf veel uit aan sigaretten, snacks, alcohol en kleren. Maar tijdens mijn eerste baantje veranderde dat en besloot ik dat ik niet in de schulden wilde zitten. Ik werkte veel, gaf zo min mogelijk uit en begon met sparen."

Alles in de aanbieding kopen en koken in porties

"Inmiddels werk ik als gespecialiseerd begeleider in een gehandicaptenzorginstelling en heb ik een koophuis met mijn vriendin. Ik kom makkelijk rond, maar nog steeds kijk ik heel bewust naar wat ik uitgeef. Gebruik ik Netflix en Spotify nog wel? Zo nee: weg ermee. We geven samen rond de 100 euro per maand uit aan boodschappen, omdat we alles in de aanbieding kopen."

"Producten als wc-papier en schoonmaakmiddelen slaan we meteen in voor vier maanden, daarna is vaak dezelfde aanbieding weer. Ik check een of twee keer per dag een website om nieuwe acties te spotten. Koken doen we in grote porties die we invriezen om energie, tijd en geld te besparen. Verder koop ik mijn winterkleren in de zomer, en mijn zomerkleren in de winter, want zo krijg je de beste deals."

'Willen over zeven jaar met pensioen van rendement op crypto'

"Door zo bewust bezig te zijn met geld, sparen we samen 1.500 tot 2.000 euro per maand. Dat geld investeren we weer in ons huis, en we beleggen het in crypto. Binnen twee jaar willen we minder gaan werken, en over zeven jaar willen we met pensioen van het rendement op de crypto. Ik heb daar veel tijd in geïnvesteerd, want je moet natuurlijk wel weten wat je doet."

Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud.

Nibud: 'Beter om vermogen niet in één ding te investeren'

Marion Weijers van het Nibud: "Het is beter om niet je hele vermogen in één ding te investeren, maar om te spreiden. Zeker bij zoiets risicovols als crypto. Crypto's bevatten geen onderliggende waarde en zijn daarom per definitie alleen waard wat een ander ervoor overheeft."

"Het huidige geld wordt in ieder geval gedekt door centrale banken. Misschien niet optimaal, maar bij crypto's is er geen enkele bescherming, bleek ook de afgelopen weken."

"De meeste banken vallen onder het depositogarantiestelsel. Mochten die failliet gaan, dan krijg je in ieder geval je spaargeld tot een bedrag van euro 100.000 per persoon, per bank, terug van De Nederlandsche Bank."

Tips:

Heb je wat geld over en twijfel je wat je ermee wil doen? Het online Geldplan Sparen, aflossen of beleggen helpt bij het kiezen.

Woon je samen? Maak goede afspraken over wie wat betaalt.

*Dit is een gefingeerde naam. Daans echte naam is bekend bij de redactie.

