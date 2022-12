Wat kost een wasje draaien?

Heb je je altijd al eens afgevraagd hoeveel je betaalt voor een zeker product en waar die prijs op gebaseerd is? Hoe komt een prijs tot stand, en is het een goede investering? In deze serie lichten we verschillende zaken uit. Deze keer: hoeveel kost een wasbeurt.

'Kleine wasjes, grote wasjes, laat maar lekker draaien', luidt een hitje van vroeger. Maar wat kost dat lekker draaien eigenlijk?

Wat kost een wasbeurt?

Het Nibud berekent voor een wasbeurt de kosten van stroom, water, wasmiddel en de kosten (inclusief onderhoud) van de wasmachine. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer energie er wordt verbruikt. Daarbij komen ze uit op gemiddeld 2,24 euro aan energiekosten bij een was op 90 graden, 1,52 euro bij 60 graden, 1,22 euro bij een was op 40 graden en 1 euro bij 30 graden. Ze gaan daarbij uit van de gemiddelde energietarieven van september 2022: 0,71 euro per kWh.

Het kan nog wat goedkoper als je een dubbele meter hebt en 's nachts, in het weekend of op feestdagen wast tegen het lage tarief.

Karin Radstaak, voorlichter Nibud

"Het kan nog wat goedkoper als je een dubbele meter hebt en 's nachts, in het weekend of op feestdagen wast tegen het lage tarief", zegt Karin Radstaak, voorlichter van het Nibud. Dan is het wel zaak om aan de buren te denken: zet je de was om half tien aan, dan worden de buren anderhalf uur later wakker van het centrifugeren.

Een volle trommel én lagere temperaturen schelen flink

De Consumentenbond berekende ook de kosten van een wasbeurt. Ze beginnen met de tip om - voor katoenen goed - de wastrommel goed vol te stoppen, want dat kost relatief minder en wast door de wrijving van het wasgoed ook beter.

Nog een goede tip om te besparen: zet de temperatuur omlaag. De standaard van 40 graden kun je eenvoudig verlagen tot 30 graden en de bond noemt zelfs 15 tot 20 graden voldoende 'voor een opfrisbeurt'. Het eco-programma scheelt ongeveer 30 procent energie. Dan moet je wel iets meer geduld hebben. "Het eco-programma duurt langer om de lagere temperatuur te compenseren en toch nog schoon te wassen", aldus de Consumentenbond.

De Consumentenbond komt overigens wel iets goedkoper uit dan het Nibud. Met 1,34 euro aan stroomkosten voor een was op 90 graden en 57 cent voor een was op 40 graden. Ze gaan daarbij uit van het het gemiddelde prijspeil van juli 2022 (61 cent per kWh). Hoeveel je precies betaalt, is afhankelijk van het stroomtarief op jouw contract en het energielabel van je wasmachine.

Maken wasmiddel en het toerental veel uit?

Wel degelijk, onder het motto 'alle kleine beetjes helpen'. Radstaak: "Je kunt een fles wasmiddel kopen van 10 euro, of voor 3 tot 4 euro." De centrifuge kun je doorgaans van 800 tot 1.600 toeren laten draaien. De Consumentenbond adviseert een hoog toerental als de was daarna de droger ingaat, die hoeft dan minder te draaien. De droger is namelijk een grote kostenpost.

De droger gebruiken kost al snel drie euro per keer. Het drogen aan een rek is goedkoper en beter voor het milieu.

Karin Radstaak, voorlichter Nibud

En wat kost het drogen?

Radstaak: "Een droger leidt direct tot veel hogere kosten omdat er veel warmte nodig is. Dit kom al snel uit op drie euro per keer. Het drogen aan een rek is goedkoper en beter voor het milieu. Maar voorkom wel dat de was te langzaam droogt, want dan gaat het stinken en kun je opnieuw beginnen. Je kunt de verwarming weer even aanzetten, ook al kost dat energie."

Is een wasserette goedkoper?

Koelkasten draaien volcontinu, wasmachines staan grotendeels ongebruikt. Dan moet collectief wassen toch goedkoper zijn? Een wasbeurt bij een wasserette kost zo'n 5 euro (6 kg) tot 10 euro (13 kg). Dit is inclusief zeep maar exclusief de kosten van het vervoer en eventuele wachttijd. Voor zo'n 4 euro per kilo doet iemand de was voor je.

Radstaak: "Bij een kapotte wasmachine is dit handig, ook als je geen geld hebt voor een nieuwe machine. Maar thuis wassen heeft de voorkeur als je je een wasmachine kunt permitteren. Tegenwoordig hebben ze vaak een lange levensduur en een laag energieverbruik."

