Het Bonnetje 'Idioot dat eten voor paar dagen 50 euro kost'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Magda Vogten (80)

Verdient de kost: is met pensioen

Woont in: Amsterdam

Het bonnetje van Magda:

Risotto 1,29 euro

Kampioentjes 0,90 euro

Rozijnenbroodje 0,80 euro

Gemberkoek 1,09 euro

Granaatappel 2,58 euro

Kakifruit 2,99 euro

Vleesvervanger 1,79 euro

Aardappelspecialiteiten 2,58 euro

Kastanjechampignons 1,29 euro

Oesterzwammen 1,49 euro

Avocado's 1,49 euro

Kruidenmix 1,08 euro

Magere spekreepjes 2,99 euro

Elitehaver 3,69 euro

Peren 0,77 euro

Courgette 0,99 euro

Mozerrellabolletjes 1,29 euro

Gezouten roomboter 2,69 euro

Paprikapoeder 0,79 euro

Farmersalade 1,59 euro

Cherrytomaten 0,99 euro

Aardappelpartjes 0,99 euro

Lasagne bolognese 3,29 euro

Italiaanse roerbakgroente 2,19 euro

Poffertjes 1,99 euro

Kokoskransen 1,69 euro

Frans kaasje 2,69 euro

Andijvie 1,69 euro

Veldsla 1,19 euro

Totaal: 50,88 euro

U ziet er veel jonger uit dan tachtig! Komt dat door al dat gezonde eten op uw bonnetje?

"Ik eet graag gezond. Vroeger vond ik het lekker om een wijntje te drinken. Maar sinds ik alleen ben, doe ik dat eigenlijk ook niet meer. Wel vind ik het lekker om 's avonds een glas melk te drinken en dan eet ik er wat pure chocola bij of wat dropjes. Maar niet veel. Ik vind het al snel genoeg."

Wat vindt u van de huidige supermarktprijzen?

"Idioot. Kijk maar op mijn bon: voor een paar dagen eten heb ik nu al meer dan 50 euro uitgegeven! Al krijg ik dit weekend een vriendin op bezoek, dus kocht ik extra veel. Maar toch."

Komt u nog wel uit?

"Nog wel. Ik heb altijd gespaard, daar maak ik nu gebruik van. Soms denk ik: Magda, nu ga je eens beter opletten en verstandiger inkopen. Maar dat blijft tot nu toe bij goede voornemens. Als ik door mijn spaargeld heen ben, zal ik er niet omheen kunnen en moet ik echt beter opletten."

Magda Vogten. Foto: Magda

U spreekt met een ander accent dan de meeste Amsterdammers.

"Ik kom oorspronkelijk uit Kerkrade. Toen mijn partner, die voetballer was, in Amsterdam ging spelen, ben ik met hem meegegaan. 'Doe het niet, het wordt niets tussen jullie', zei mijn moeder. Maar ik ging. Niet zozeer voor hem, maar omdat ik naar de grote stad wilde. Die relatie liep inderdaad op de klippen, maar ik ben hier gebleven. Ik hou van Amsterdam. Alsof ik niet voor Kerkrade gemaakt ben."

Kinderen?

"Nee. Ik heb wel twee katten waarvoor ik alles overheb. Wat hun brokken betreft, zijn mijn katten heel kieskeurig. Ze willen alleen brokken van de dierenwinkel en van deze supermarkt. Vandaar dat ik regelmatig bij deze ALDI kom."

Dus niet omdat de ALDI veelal goedkoper is?

"Ik vind het prima producten voor redelijke prijzen. Neem die elitehaver voor 3,69 euro. Die is hier toch het goedkoopst."

Waar zal u nooit op bezuinigen?

"De verzorging van mijn katten. Verder ben ik met weinig tevreden."

