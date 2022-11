Het Bonnetje 'Ik heb geen maaltijdenplan meer, maar kijk wat er in de aanbiedingsbak zit'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Sandra Boon

Verdient de kost als: blogger

Woont in: Hoogeveen

Het bonnetje van Sandra

Soja drink ongezoet 1,05 euro

Vegetarische kip 1,00 euro

Aardappelschijfjes 1,00 euro

Roerbakgroente 0,50 euro

Scharreleieren 1,45 euro

Totaal: 5,00 euro

Wat is je supermarktstrategie?

"Een maand of twee geleden ontdekte ik de Verspil-mij-niet-bak in mijn supermarkt, waarin allerlei levensmiddelen die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten liggen voor vijftig cent, een euro, of twee euro per stuk. Daarvoor had ik die bak nog nooit gezien. Misschien stond hij er al, hoor. Maar nu ik hem heb ontdekt, ben ik fan. En ik ben niet alleen, ik zie steeds meer mensen die de weg ernaartoe weten te vinden. De bak is populair aan het worden."

Wat haal je eruit?

"Je weet nooit wat er in die bak ligt. Normaal zeg ik altijd: plan je maaltijden voor je boodschappen gaat doen want dan ben je vele malen goedkoper uit. Nu doe ik precies het tegenovergestelde: ik maak geen plan meer voor het eten maar kijk wat er in die bak zit. Dat combineer ik met andere dingen die in de aanbieding zijn of die ik nog heb liggen. Zo ben ik slechts 1,50 à 2 euro kwijt aan een avondmaal. Dat helpt om het nog een beetje betaalbaar te houden in deze dure tijd."

Ga je dan iedere dag naar de supermarkt?

"Nee, ik ga ongeveer drie à vier keer in de week en kook soms voor meerdere dagen. Laatst lag er een bloemkoolpizzabodem in, mozzarella en stukjes courgette voor 50 cent per zak. Met wat tomaten erbij heb ik er twee dagen heerlijk pizza van gegeten."

Ik woon alleen en ik geef per week tussen de 35 en 50 euro uit voor ontbijt, lunch en avondeten.

Wat geef je in de week uit aan boodschappen?

"Ik woon alleen en ik geef tussen de 35 en 50 euro uit voor ontbijt, lunch en avondeten."

Koop jij je eten ook wel eens ergens anders?

"Groenten en fruit haal ik meestal op de markt. Ik ga naar de ALDI voor bepaalde producten die daar standaard goedkoop zijn, zoals mijn ontbijtgranen en spaghettisaus."

Speur jij folders af om te kijken waar wat in de aanbieding is?

"Dat kost me te veel tijd want aanbiedingen veranderen de hele tijd. Ik heb één keer uitgezocht waar welke producten standaard goedkoop zijn en daar maak ik recepten mee waarmee ik rouleer. Denk aan stamppotten in de winter en pasta's. Zo heb ik dus maar eenmalig tijd hoeven investeren en profiteer ik eindeloos van die kennis."

Snacks staan niet tussen je boodschappen. Waar haal jij die vandaan?

"Ik ben niet zo'n snacker, dus dat scheelt ook weer."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen