Heb jij ook ergens een vergeten pensioenpotje? Zo kom je erachter

Ruim 2,4 miljard euro aan pensioenwaarde was eind 2020 nog niet opgeëist, volgens de Autoriteit Financiële Markten . Dat komt meestal doordat pensioenuitvoerders de adressen van de rechthebbenden niet kunnen achterhalen. Heb jij nog ergens een potje geld bij een verzekeraar of pensioenfonds liggen?

"Bij vergeten pensioenen gaat het meestal om mensen die zijn geëmigreerd of teruggegaan naar hun land van herkomst", zegt Bert Bukman, woordvoerder van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van 166 pensioenfondsen. "Vaak hebben ze geen burgerservice- of sofinummer en geen gegevens achtergelaten."

Ook verzekeraars hebben te maken met pensioenen die ze niet kunnen overmaken. Dit gebeurt minder vaak omdat slechts twee van de tien pensioenen loopt bij een verzekeraar. "Soms ontbreekt een actueel adres of een burgerservicenummer", zegt Paul Koopman, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

"Maar het gebeurt ook dat mensen gewoon niet antwoorden als we ze een bericht sturen dat hun pensioen ingaat. Wie weet ligt iemand in het ziekenhuis of maakt hij geen post open. Soms reageert iemand bewust niet, omdat de uitkering op dat moment fiscaal nadelig uitpakt."

Op zoek naar pensioengerechtigden

Pensioenuitvoerders doen van alles om pensioengerechtigden te traceren. Zoals huisnummers checken via Google Streetview, gegevens uit oude dossiers doorspitten of ze zoeken op sociale media. Ook hebben fondsen adressen gevonden door een extern bureau in te schakelen of een computerprogramma dat fouten in de schrijfwijze van namen herkent.

Het helpt ook om klanten een handgeschreven gekleurde envelop te sturen, want die worden vaak wel geopend.

Paul Koopman, Verbond van Verzekeraars

"Verzekeraars zijn heel creatief in het zoeken van pensioengerechtigden", zegt Koopman. "Als een bankrekeningnummer bekend is, maken we een cent over met de mededeling: neem contact op. Het helpt ook om klanten een handgeschreven gekleurde envelop te sturen, want die worden vaak wel geopend."

"En verder gebruiken we commerciële databestanden, bellen we met verzekeringstussenpersonen, vragen we gegevens op bij de Sociale Verzekeringsbank of bij de Registratie Niet-ingezetenen."

Die Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is een onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP). Daar kun je je adres in het buitenland laten opnemen als je je, wegens emigratie, uitschrijft bij de gemeente. "Je nieuwe, buitenlandse adres komt dan vanzelf bij je pensioenfonds terecht", zegt Bukman.

"Mocht je je niet hebben laten inschrijven in het RNI, dan moet je niet vergeten om je buitenlandse adres alsnog zelf aan je pensioenfonds door te geven."

Heb je zelf een vergeten pensioen?

Als je met je DigiD inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl, zie je alle pensioenen die je via werkgevers hebt opgebouwd. Bukman: "Mis je iets, neem dan contact op met het fonds of de verzekeraar waar je destijds pensioen hebt opgebouwd."

Bukman heeft ook nog een tip voor wie niet (meer) weet waar hij ooit pensioen opbouwde. "Neem dan contact op met je voormalige werkgever, vroegere collega's of een vakorganisatie om te vragen of het bedrijf waar je werkte bij een pensioenuitvoerder is of was aangesloten."

"Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de pensioenfondsen of verzekeraars die je in je overzicht ziet op Mijnpensioenoverzicht.nl. Misschien is het pensioen dat je zoekt, ondergebracht bij een van de organisaties in het overzicht en weet jij dat niet. Dat kan gebeurd zijn bij waardeoverdracht."

Misschien heb je er zelf voor gekozen een klein pensioen af te kopen en ben je dat vergeten?

Bert Bukman, Pensioenfederatie

"Of misschien heb je er zelf voor gekozen een klein pensioen af te kopen en ben je dat vergeten. Kom je er echt niet uit? Neem dan contact op met de Servicedesk van Mijnpensioenoverzicht.nl. Soms kunnen zij je verder helpen", aldus Bukman.

Navragen heeft ook zin als je allang bent gepensioneerd, want pensioen blijft voor je gereserveerd zo lang je leeft. Het kan zelfs zijn dat je als weduwe of weduwnaar nog recht hebt op een vergeten ouderdomspensioen van je overleden partner. Ook dat verjaart niet zo lang de nabestaande leeft. Je moet er vaak wel binnen vijf jaar na het overlijden van je partner om verzoeken.

3 tips om je pensioen niet te vergeten Log minimaal elk jaar in op mijnpensioenoverzicht.nl om je pensioenopbouw te bekijken.

Laat bij verhuizing naar het buitenland je nieuwe adres opnemen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Bewaar alle jaaropgaven van werkgevers en overzichten van pensioenopbouw in een (digitale) map.

