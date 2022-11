Wat gebeurt er als je je zorgverzekering of energierekening niet betaalt?

Maar liefst 42 procent van de Nederlanders had in het afgelopen jaar een of meer betalingsproblemen. Als eerste laten we onze zorgverzekering liggen, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud. Waarom doen we dat en wat gebeurt er als je die rekening niet betaalt?

28 procent van de respondenten van het onderzoek heeft de rekening van de zorgverzekering te laat betaald. Ook in 2018 en 2015 stond deze rekening bovenaan de lijstjes. "We hebben niet uitgevraagd waarom dat is", laat een woordvoerder van het Nibud weten. "Het is een beetje gissen. Maar vermoedelijk speelt mee dat je als je met spoed in het ziekenhuis belandt toch wel wordt geholpen."

Ook Ariane Kleijwegt van overheidsplatform Wijzer in geldzaken weet de exacte verklaring niet. "Daar is voor zover wij weten nooit onderzoek naar gedaan." Maar ook zij heeft wel haar vermoedens. "Mensen zijn meer gefocust op het hier en nu. Het is een verzekering voor de toekomst, dat is een zorg voor later."

Zorgverzekeraars maken vaak heel goede afspraken met burgers en willen graag helpen.

Christiaan Taal, CAK

Dat kan eveneens een verklaring zijn waarom de hypotheek en energierekening ook hoog op het lijstje staan. "Mensen vertellen zichzelf: dat los ik later wel op. Door de huur nu niet te betalen, speel je direct een groot bedrag vrij om je andere rekeningen te vereffenen."

Wat gebeurt er als je je zorgverzekering niet betaalt?

Maar wat gebeurt er als je je zorgverzekering niet kunt betalen? In eerste instantie krijg je herinneringen van je zorgverzekeraar. Als je meerdere maanden je premie niet hebt betaald, worden de aanvullende pakketten vaak beëindigd. Zorgverzekeraars kunnen ook betalingsregelingen met je aangaan om te voorkomen dat de achterstanden te veel oplopen.

Als je zes maanden betalingsachterstand hebt en het is je nog niet gelukt om een betalingsregeling te treffen, dan meldt je zorgverzekeraar je aan bij overheidsinstantie CAK. Die instantie houdt de administratie bij op het gebied van zorg en welzijn.

Wat gebeurt er als je wordt aangemeld bij het CAK?

Na aanmelding bij het CAK blijf je verzekerd, maar je betaalt een hogere premie aan de instantie. Die is dit jaar 152 euro per maand, vertelt woordvoerder Christiaan Taal van het CAK. "Uiteraard nemen we altijd contact op om uit te leggen wat er gebeurt en hoe je - door een betalingsregeling te treffen - weer naar een gewone premie terug kunt."

Daarvoor moet je of je achterstand hebben ingelopen, of een regeling hebben afgesproken met je zorgverzekeraar. Het CAK houdt de premie in bij je werkgever of uitkeringsinstantie. Als je geen inkomen hebt waarop de instantie de premie kan inhouden, ontvang je een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op die manier heeft iedereen altijd een zorgverzekering.

Het CAK ziet nog geen toename van aanmeldingen, zegt Taal. "Zorgverzekeraars maken vaak heel goede afspraken met burgers en willen graag helpen. Pas als dat niet lukt, komen mensen bij ons terecht."

Hoe zit dat met energie- en waterrekeningen?

Van gas, water en licht kun je afgesloten worden als je je rekeningen te lang niet betaalt. Maar ook dit gebeurt niet zomaar. "Het bedrijf moet u eerst een betalingsherinnering sturen en proberen om u persoonlijk te benaderen", aldus de site van de overheid. "Betaalt u dan nog steeds niet, dan mag het bedrijf de levering van water stoppen."

Vaak is er meer aan de hand als je de energierekening niet kunt betalen.

Auke Schouwstra, NVVK

Als het water wordt afgesloten, kun je containers met water aanvragen voor ten minste vier dagen. Ieder lid van het huishouden moet minimaal 3 liter drinkwater per dag hebben. In die vier dagen kun je contact zoeken met de schuldhulpverlening.

Auke Schouwstra van schuldhulpverlenersorganisatie NVVK: "Je leverancier moet wel weten dat je in de schuldhulpverlening zit. Dan kom je in aanmerking voor bescherming en word je niet afgesloten."

Extra regeling als je de energierekening niet kunt betalen

Voor energie is er nog een extra regeling: tot april 2023 worden huishoudens niet afgesloten als ze hun energierekening niet helemaal kunnen betalen. Wel moet je dan contact houden met je leverancier.

Als je contact hebt over een betalingsregeling, ernstige medische redenen of schuldhulpverlening hebt aangevraagd, mag je überhaupt niet worden afgesloten. Schouwstra: "Vaak is er meer aan de hand als je deze rekeningen niet kunt behalen. Deze regelingen stimuleren om hulp te vragen. Hulp vragen heeft dus altijd zin."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen