Elke dag naar de supermarkt om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarkt strategie in tijden van inflatie.

Wie: Jaeike Stienstra (52)

Verdient de kost als: coach met paarden

Woont in: Midsland, op Terschelling

Het bonnetje van Jaeike

1 liter halfvolle melk 1,94 euro

6 scharreleieren 2,39 euro

3 pondkoek 10,20 euro

Extra belegen kaas 7,74 euro

Griekse yoghurt 1,99 euro

Blauwe bessen 2,29 euro

Havermout 2,68 euro

Sinaasappelsap 3,29 euro

Witlof 0,38 euro

Totaal: 32,90 euro

Heb je veel supermarktkeuze op Terschelling?

"Deze bon is van de Coop bij mij om de hoek. Wij hebben ook nog twee Sparren en een Jumbo op het eiland."

Zijn de supermarkten duurder?

"De landelijke aanbiedingen moeten hetzelfde geprijsd zijn. Maar alle overige producten zijn inderdaad iets duurder, omdat alles per boot naar het eiland moet worden vervoerd. Maar ik ben geen aanbiedingenjager."

Waarom niet?

"Ik let nooit zo op prijzen."

Ook niet nu alles zoveel duurder is?

"Ik schrik wel van de prijs van zalm. Maar als ik er echt trek in zou hebben, koop ik het toch. Ik geef nog hetzelfde aan boodschappen uit als voorheen."

Hoeveel per week?

"Voor met zijn tweeën ongeveer rond de 100 à 125 euro per week."

Dus je leeft zuinig zonder erop te letten?

"Ik denk dat het scheelt dat we sinds corona een weekmenu maken en één keer in de week boodschappen doen. Dat was uit praktische overwegingen. Deze boodschappen halen we vrijwel altijd bij je Jumbo, want die heeft het grootste assortiment op het eiland. Tussendoor ga ik ook nog wel eens naar de Coop om de hoek. Of naar de Spar, waar dit bonnetje van is, voor lunch- en ontbijtdingen."

Voor mij is luxe niet dure boodschappen doen, maar het feit dat ik me er niet mee bezig hoef te houden.

"We koken meestal voor twee dagen, bijvoorbeeld bami of zo. Ik hou van warm eten, maar koken is voor mij functioneel: ik hoef niet uren in de keuken te staan om allerlei spannende gerechten te maken. En een A-merk of een huismerk maakt voor mij ook niet uit. Daarnaast kunnen mijn man en ik allebei slecht tegen drank, zijn frisdranken niet aan ons besteed en zijn we ook niet van de snoeperij. Dat scheelt natuurlijk ook allemaal in wat je uitgeeft."

Niet van de snoeperij? Er staat 10,20 euro aan pondkoek op je lijst. Wat is dat trouwens?

"Haha, dat is iets typisch Terschellings. Een pondkoek is een kruidkoek, niet van een kilo, maar van een pond. Ik geef morgen een training aan een groep en dan serveer ik het bij de koffie en thee. Voor mezelf koop ik het nooit. Maar mijn man gaat van het weekend met een stel mensen klussen, dus ik dacht: ik koop er twee extra, want het is lekker en het vult goed."

Als alles nog veel duurder wordt, ga je dan meer opletten op wat je uitgeeft?

"Ik zit op een kantelpunt. Nu vind ik het nog niet nodig, maar wellicht moet ik er in de nabije toekomst toch ook op gaan letten. Ik hoop het niet. Eenvoudig leven vind ik prima. Voor mij is luxe niet dure boodschappen doen, maar het feit dat ik me er niet mee bezig hoef te houden."

