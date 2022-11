'Zeker 1 miljard dollar aan klantengeld verdwenen van cryptobeurs FTX'

Door "verdachte transacties" zou ruim 1 miljard dollar aan geld van klanten zijn verdwenen van cryptobeurs FTX. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Oprichter Sam Bankman-Fried zou in het geheim 10 miljard dollar van klanten hebben overgeboekt naar zijn eigen investeringsbedrijf Alameda. Daarvan is nu dus een groot deel spoorloos verdwenen.

Het is nog niet duidelijk of (en door wie) het geld gestolen is. FTX zegt dat er "ongeautoriseerde transacties" zijn uitgevoerd. Om die reden haalt FTX het digitale geld offline. Volgens Ryne Miller, een adviseur van FTX, gaat dat geld naar zogeheten cryptowallets die niet verbonden zijn met het internet. Dat moet bescherming bieden tegen hackers.

Vrijdag werd bekend dat de cryptobeurs in de Verenigde Staten uitstel van betaling aanvraagt, een voorstadium van een faillissement. Ook stapte Bankman-Fried op. De topman woont op de Bahama's en er gingen geruchten rond dat hij naar Zuid-Amerika was vertrokken. Persbureau Reuters had Bankman-Fried gevraagd of hij naar Argentinië was vertrokken, waarop hij antwoordde met een tekstbericht: "nope".