Zeker 1 miljard dollar aan geld van klanten verdwenen van cryptobeurs FTX

Door "verdachte transacties" zou ruim 1 miljard dollar (964 miljoen euro) aan geld van klanten, onder wie Nederlanders, zijn verdwenen van cryptobeurs FTX. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Oprichter Sam Bankman-Fried zou in het geheim 10 miljard dollar van klanten hebben overgeboekt naar zijn eigen investeringsbedrijf Alameda. Daarvan is nu dus een groot deel spoorloos verdwenen.

Het is nog niet duidelijk of het geld gestolen is en zo ja, door wie. FTX zegt dat er "ongeautoriseerde transacties" zijn uitgevoerd. Om die reden haalt FTX het digitale geld offline. Volgens Ryne Miller, een adviseur van FTX, gaat dat geld naar zogeheten cryptowallets die niet verbonden zijn met het internet. Dat moet bescherming bieden tegen hackers.

Analisten zeggen dat er inmiddels honderden miljoenen dollars van de ingestorte cryptobeurs zijn gehaald. FTX werkt ondertussen samen met de politie om het probleem op te lossen en al het geld veilig te stellen.

Vrijdag werd bekend dat de cryptobeurs in de Verenigde Staten uitstel van betaling aanvraagt, een voorstadium van een faillissement. Ook stapte Bankman-Fried op.

De problemen bij FTX begonnen vorige week. De cryptobeurs begon toen te wankelen door de waardedaling van zijn eigen munt, de FTT. Daardoor kampte de beurs met liquiditeitsproblemen. De concurrerende cryptobeurs Binance kondigde aan FTX te willen overnemen, maar trok dat aanbod terug na een onderzoek van de boeken.

Voor de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen is het ineenstorten van het crypto-imperium een bewijs dat de markt voor digitale munten "zeer zorgvuldige regulering" vereist. "Het toont de zwakheden van deze hele sector", zei Yellen zaterdag tegen Bloomberg News.

Topman verhoord op de Bahama's

Bankman-Fried woont op de Bahama's, waar het hoofdkantoor van FTX zich bevindt. Eerder waren er geruchten dat hij naar Zuid-Amerika was vertrokken. Persbureau Reuters had Bankman-Fried gevraagd of hij naar Argentinië was vertrokken, waarop hij antwoordde met een tekstbericht: "nope".

Zondagochtend werd bekend dat de topman zaterdag door de politie op de Bahama's is verhoord. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

Het betekent niet per se dat er een strafonderzoek komt naar de dertigjarige oprichter van FTX. In de Verenigde Staten riskeert Bankman-Fried wel vervolging, nadat hij in het geheim 10 miljard dollar van klanten zou hebben overgeboekt naar zijn investeringsbedrijf.

