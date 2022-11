Geld terugkrijgen na WhatsAppfraude? Zo pak je dat aan

'Hoi mam, ik heb een nieuw nummer. Mijn telefoon is gestolen en mijn tas ook. Zou je 1.000 euro willen overmaken zodat ik de maand doorkom?' Het blijkt uiteindelijk helemaal niet de dochter of zoon te zijn die appt, maar een crimineel. Maandelijks worden honderden mensen op deze manier geld afhandig gemaakt. Kun je het geld nog terugkrijgen?

Volgens Jennifer Schoorlemmer, woordvoerder bij de politie werden er de afgelopen tijd per maand tussen de 320 en 500 mensen op deze manier opgelicht. Een deel van hen had de truc door, vertelt ze. Toch is zo'n 60 procent van deze mensen hun geld kwijt. Dat kan zomaar in de duizenden euro's lopen. Een bedrag wat ze niet kunnen missen. Hoe krijg je het terug?

Niet altijd geld kwijt na oplichting

Rick van der Rest van Eerste Hulp Bij Online Fraude geeft aan dat mensen niet alle hoop moeten opgeven dat ze het geld definitief kwijt zijn. "Natuurlijk schrik je op zo'n moment. Maar sinds begin vorig jaar hebben we de procedure niet-bancaire fraude (PNBF). Het slachtoffer kan via de bank de fraudeur verzoeken het geld terug te storten of uiteindelijk - als dat niet gebeurt - de persoonsgegevens krijgen om zelf een gerechtsdeurwaarder in te schakelen."

"Dat klinkt moeilijker dan het is", zegt Van der Rest. "Je kan de gerechtsdeurwaarder online inschakelen en de kosten ervan worden in rekening gebracht bij de fraudeur."

De helft van de mensen die op deze manier actie ondernam, kreeg het volledige bedrag terug of heeft een betalingsregeling lopen.

De PNBF is een samenwerking van de banken in Nederland. Het is de eerste manier waarop de slachtoffers zelf de dader verantwoordelijk kunnen stellen én ze kunnen zelf via de bank hun geld proberen terug te vorderen, zonder op onderzoek van de politie te wachten.

Inmiddels heeft elke bank een webpagina waar je de procedure kunt aanvragen.

Dader aansprakelijk stellen

Gijs van der Linden, teamleider Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie: 'Bij WhatsApp-fraude kan het slachtoffer meteen na de eerste aangifte de procedure starten. De politie is hier maar zijdelings bij betrokken."

"De eerste stap is aangifte doen'" zegt Van der Linden. "De PNBF is puur bedoeld voor de slachtoffers. Zo krijgen ze de mogelijkheid om de dader aansprakelijk te stellen."

Zowel Van der Linden als Van der Rest geven aan dat de procedure alleen gestart kan worden als zowel het rekeningnummer van de dader als het slachtoffer Nederlands is. En als je echt kunt bewijzen dat wat je overkomen is, fraude is. Van der Linden: "In andere geschillen mogen de banken zich namelijk niet mengen."

Zo pak je WhatsApp-fraude aan Doe aangifte.

Vraag de procedure niet-bancaire fraude aan bij je bank. Bij iedere bank kun je fraude melden, en via die pagina kun je de procedure aanvragen. Deze staat vaak onder het kopje 'veilig bankieren' of 'online fraude melden'.

Je bank stuurt een terugstortverzoek naar de rekeninghouder waaraan je het geld heb overgemaakt.

Geen geld terug? Dan krijg je naam, adres en woonplaats van de rekeninghouder.

Je stuurt de aangifte en de gegevens van de rekeninghouder naar de deurwaarder.

De deurwaarder start een incassoprocedure en vordert het geldbedrag terug.

