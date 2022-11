Het Bonnetje 'Bezuinigen op boodschappen is niet moeilijk, maar je moet er de tijd voor nemen'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Alexander Victor (39)

Verdient de kost als: budgettrainer

Woont in: Gouda

Het bonnetje van Alexander

Pak melk 2,09 euro

Avocado 2,39 euro

Griekse yoghurt 1,99 euro

Brood 1,29 euro

Sinaasappels 2,99 euro

Fles olijfolie 5,99 euro

Notenmix 2,79 euro

Scharreleieren 2,29 euro

Rozijnenbollen 1,79 euro

Bloem 0,49 euro

Margarine 1,09 euro

Kaasplakken 3,39 euro

Speltbrood 2,99 euro

Subtotaal: 31,57 euro

Aanbiedingen: 2 euro



Kassakorting met airmiles: 10 euro

Totaal: 19,57 euro

Voor hoelang en voor hoeveel mensen is dit?

"Voor twee personen voor een week. Maar dit is alleen ontbijt en lunch, want deze week komt het avondeten van Hello Fresh, een service die ingrediënten en recepten levert die je zelf kookt."

Is Hello Fresh niet duurder dan zelf ingrediënten halen?

"Wel als ik geen korting zou krijgen."

Hoe krijg je die korting dan?

"Sowieso krijg je de eerste box die je bij hen bestelt met korting. Daarna betaal je ook minder dan de volle prijs. Ik zeg hem regelmatig op en dan krijg ik een week later een mail met de vraag of ik wil terugkomen voor een beter tarief."

Voorheen kocht ik verse kaas, nu kopen we voorverpakte plakken. Iets minder lekker, maar wel goedkoper.

Deze bon is van de Albert Heijn; niet meteen de goedkoopste supermarkt.

"Daar heb ik ook een paar trucjes. Zo krijg ik iedere week veel airmiles binnen. Via YouTube kunnen mensen mijn premium bonuskaart scannen. Tientallen mensen per week doen dat. Zij krijgen zo extra korting en ik de airmiles. Met tweeduizend airmiles krijg je 10 euro korting bij de kassa."

Zelf haal je ook veel in de bonus. Koop je bewust voornamelijk producten die in de bonus zijn?

"Ja, en met de 35 procentstickers ben ik ook niet onbekend. Ik ben er nog bewuster mee bezig nu de prijzen zo hoog zijn. Zo kocht ik voorheen altijd de verse kaas, nu kopen we voorverpakte plakken. Iets minder lekker, maar wel goedkoper."

Alexander Victor.

Heb jij je weekbudget omhoog moeten gooien door de inflatie?

"Nog niet. Het staat op 140 euro en daar redden we het mee. Het betekent alleen minder luxe eten. Voorheen maakten we graag pasta met zalm. Maar de prijs van zalm gaat echt door het dak, dus die slaan we even over. Ook ben ik gestopt met suiker. Ik speur niet alle etiketten af of ergens wel of geen suiker in zit, maar dingen als oliebollen en taart koop ik niet meer. En de snoeppot hebben we weggedaan."

Waarom?

"Deels vanwege mijn gezondheid. Maar ook financieel is het gunstig. Suiker wekt mijn eetlust op. Als ik minder suiker eet, heb ik minder eten nodig. En het is zo makkelijk om een zak M&M's in één keer leeg te eten. Het scheelt dus echt geld."

Heb je nog andere tips?

"Houd alle aanbiedingen in de gaten. Bezuinigen op boodschappen is niet moeilijk, maar je moet er de tijd voor nemen. Als ik bijvoorbeeld op zaterdag boodschappen doe en ik weet dat het wasmiddel op maandag in de aanbieding komt, dan ga ik maandag na mijn werk terug en koop het dan."

