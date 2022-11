Spaargeld in het buitenland stallen vanwege hogere rente? Hier moet je op letten

Banken durven langzaamaan spaarders weer te belonen: in Nederland, maar met name in het buitenland krijg je (iets) meer rente over je spaargeld. Is het verstandig om je geld bij een buitenlandse bank te stallen?

Het zit in de Nederlandse mentaliteit: sparen. Eind september stond er 422,5 miljard euro op onze spaarrekeningen, bleek deze week uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is weer bijna een half miljard meer dan eind augustus. Alleen aan het begin van dit jaar teerden we iets in op ons spaargeld.



"We zien dat mensen op Google weer meer zoeken op spaarrekeningen en dat er op onze site meer mensen de rentes op spaarrekeningen vergelijken", zegt Guido Rodenburg, expert inkomen en vermogen bij Independer.

"De rentes stijgen doordat de Europese Centrale Bank de rente heeft verhoogd. De bank waar jij je geld hebt staan, moet datzelfde geld ergens parkeren. Dat is voor een groot deel bij de ECB. Een deel van de rente kunnen ze nu dus uitkeren aan jou als klant."

Vaak hogere rentes bij buitenlandse banken

Doordat de rentes (iets) omhooggaan, kan het aantrekkelijk zijn om te kijken waar je je spaargeld het best kunt stallen. "Je spaargeld verliest door de hoge inflatie sowieso waarde, maar met een hogere rente verlies je iets minder", aldus Rodenburg

De grote Nederlandse banken verhoogden de spaarrente per 1 december naar 0,25 procent. Maar vooral enkele buitenlandse banken hebben hogere rentes: de Zweedse bank Klarna biedt 0,95 procent rente op een spaarrekening, de Franse Renault Bank zit op 0,85 procent. De eerste Nederlandse spaarbank in dit rijtje is de relatief onbekende Anadolubank, met 0,70 procent, blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Geld.nl.

Het is een kwestie van vraag en aanbod. Door een hogere rente te geven, hopen banken dat ze meer klanten naar zich toe krijgen

Guido Rodenburg, expert Independer

Amanda Bulthuis van Geld.nl legt het uit: "Op de Nederlandse markt bevindt zich veel spaargeld. Dat willen banken graag hebben om te investeren. Dat zijn vaak Oost- of Zuid-Europese banken, waar veel vraag is naar geld."

"Het is een kwestie van vraag en aanbod. Door een hogere rente te geven, hopen banken dat ze meer klanten naar zich toe krijgen. Dat spaargeld kunnen ze bijvoorbeeld weer gebruiken voor hypotheken."

Waar moet je op letten als je je geld op een buitenlandse spaarrekening zet?

Maar hoe veilig is om te sparen bij een buitenlandse bank? Alle banken in Europa gebruik van het depositogarantiestelsel. Ieder land heeft weliswaar z'n eigen stelsel, maar voor EU-landen moet dat voldoen aan de Europese wetgeving. Dat betekent dat je ervan uit kunt gaan dat spaargeld tot 100.000 euro bij elke Europese bank in veilige handen is.



"Daarbij zijn ook afspraken gemaakt dat als de bank failliet gaat, je binnen een aantal dagen je spaargeld terugkrijgt", zegt Rodenburg. Overigens zijn er nog wel verschillen in de uitvoering van de wet.

"Vanaf 2024 moeten alle landen een buffer hebben om de spaargelden te garanderen. Het kan nu dus nog zijn dat de garantie in het ene land net iets anders werkt dan in het andere land. Maar vanaf 2024 is de wetgeving overal exact gelijk."

In sommige landen wordt er over de rente die je krijgt op je bankrekening direct belasting afgeschreven.

Guido Rodenburg, expert Independer

Ook belangrijk: in Europa wordt op verschillende manieren belasting geheven over vermogen. Rodenburg: "In sommige landen wordt er over de rente die je krijgt op je bankrekening, direct belasting afgeschreven. Zo werkt dat bijvoorbeeld in Spanje. Dat geld kun je in Nederland weer terugkrijgen via je Belastingaangifte, maar dat maakt het soms wel wat complex."

Het Europese spaarplatform Raisin heeft op de website een overzicht staan van de belastingregels in verschillende landen.

Meer dan 100.000 euro spaargeld? Dan kun je het beste spreiden

Ben je in de gelukkige positie dat je meer dan 100.000 euro spaargeld hebt, dan adviseren beide experts om je geld bij verschillende banken te stallen. Bulthuis: "Je kunt je voor het deel boven de 100.000 euro wel aanmelden als schuldeiser, mocht een bank failliet gaan, maar je komt achteraan het rijtje van schuldeisers. Daarom is het verstandig om te zorgen dat je niet meer dan 100.000 euro spaargeld bij een bank hebt staan."

"Let wel op dat je niet spreidt bij banken die onder dezelfde klantvergunning vallen. ASN Bank, RegioBank en SNS Bank vallen bijvoorbeeld allemaal onder de Volksbank", aldus Bulthuis. Gaan deze banken failliet? Dan is er niet meer dan 100.000 euro gegarandeerd.

Geld vastzetten in een deposito

Of het verstandig is om je geld voor een bepaalde periode vast te zetten in een deposito, is een andere vraag. De rentes zijn weliswaar hoger dan op een reguliere spaarrekening, maar je kunt voor een bepaalde periode niet meer bij je geld.

"De verwachting is bovendien dat de rentes nog wel verder zullen stijgen. Als het over een aantal maanden weer hoger is geworden, kun je niet meer bij je geld", aldus Rodenburg. Bulthuis vult aan: "Zet alleen geld vast dat je niet nodig hebt voor bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of auto."

