Het Bonnetje 'Ik word opstandig van alle prijzen die ik nu zie, maar eten is essentieel'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Esther Vroom (57)

Verdient de kost als: muziek- en stemcoach

Woont in: Amsterdam

Het bonnetje van Esther

1x Brood box 2,99 euro

1x Magic box 4,99 euro

Totaal 7,98 euro

Wat is dit voor bonnetje?

"Dit is van Too Good To Go: een app waarmee winkels en restaurants in de buurt hun overgebleven producten voor een klein bedrag wegdoen."

Wat zat erin?

"Dat verschilt per keer. In de Brood box van Vomar zaten nu drie hele broden, een aantal pizzabroodjes, miniappelflapjes en zachte bolletjes. In de Magic box melk, een aantal soorten groenten, een kiprollade, een salade en beeflapjes. Van tevoren weet je niet wat je krijgt. Je klikt zo'n box aan en krijgt bericht wanneer je de doos bij de desbetreffende zaak kan ophalen."

Wat geef jij ongeveer per week aan boodschappen uit? Wie eten daarvan?

"Ongeveer 70 euro. Ik heb nog twee tieners thuis wonen en heb twee volwassen kinderen en twee kleinkinderen. Die laatste zijn minimaal één keer in de week bij mij en vaak genoeg heb ik zes man aan de eettafel zitten."

Waar haal je de rest van de boodschappen?

"Ik ga naar de markt en naar toko's in Amsterdam-Zuidoost. Naar de Albert Heijn ga ik zelden en verder ga ik naar de supermarkten waar de prijs mij brengt. Ik doe aan 'foldershoppen' en koop bij de supermarkt waar op dat moment leuke dingen in de aanbieding zijn. Dat heb ik altijd al gedaan, maar nu doe ik dat nóg meer. Het is bizar hoe snel de prijzen aan het stijgen zijn."

Ze zeggen dat gezond eten duur is ,maar McDonald's is duurder dan wat ik maak.

Zijn er dingen waar jij op bezuinigt vanwege de inflatie?

"Er zijn een aantal dingen belangrijk: huur betalen, gas en licht en eten. Ik word opstandig van alle prijzen die ik nu zie, maar eten is essentieel en er moet genoeg zijn voor als er eters komen. Maar je maakt al iets lekkers van basisingrediënten als groenten, aardappelen, rijst, pasta, tomaten, ui, knoflook en kruiden. Daar kan vlees, vis of ei bij, maar het zijn de specerijen die voor variatie en smaak zorgen. Zo eten we eten altijd gezond."

"Ik kan heel makkelijk voor 5 tot 10 euro een maaltijd voor twee dagen maken waar ik ook nog visite van kan laten eten. Ze zeggen dat gezond eten duur is ,maar McDonald's is duurder dan wat ik maak. Helemaal als je vier of zes monden moet vullen."

Esther Vroom. Foto: Mike Zandoka

Waar zal je nooit op bezuinigen?

"Op mooie cursussen, workshops en opleidingen voor mijn kinderen. Het is een kwestie van kiezen. Ik ga niet naar de kapper, koop zelden kleding voor mezelf en ik heb een goedkope telefoon. Mijn geld besteed ik liever aan mijn kinderen."

Ben je bang voor de prijsstijgingen die nog komen?

"Niet voor mezelf. Ik denk dat ik altijd al goed met weinig geld kan omgaan. Maar onze generatie heeft niet goed opgelet en heeft mensen gecreëerd die grijpen en graaien waardoor de volgende generatie het zwaar te verduren heeft. Ik hoop dat onze kinderen op een andere manier met alles omgaan, elkaar wat meer gunnen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen