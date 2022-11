Hoe kom jij rond? Jack (25): 'Mijn ouders bewaren m'n geld soms voor me'

De boodschappen worden duurder, net als energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips. Zo regelt Jack (25) zijn geldzaken.

De inkomsten en uitgaven van Jack.

Studieschuld: 28.000 euro

"Ik doe voltijd de studie Business IT & Management. Daarnaast ben ik deeltijd hr support-analist, werk ik bij een discotheek en heb ik een eigen bedrijf in artiestenmanagement. Meestal werk ik doordeweeks na college. Soms werk ik twee uur per dag, soms acht. Dat verschilt. Het geld dat ik verdien met artiestenmanagement komt niet op mijn rekening; dat investeer ik meteen in het bedrijf."

"Over mijn studieschuld maak ik me totaal geen zorgen. Ik weet dat ik met mijn studie straks prima ga verdienen en dat terugbetalen geen probleem gaat zijn. Met mijn baankansen zit het wel goed. En ik zie het ook echt als een investering in mezelf. Dus waarom zou ik me daar zorgen over maken?"

Jack let op zijn geld, maar wil ook genieten. Foto: Eigen foto

Impulsieve aankopen

"Ik let wel op mijn geld. Ik woon alleen, dus ik moet wel. Als ik in de zomer veel werk, verdien ik ook veel. Soms stuur ik het geld dan naar mijn ouders, zodat ik geen impulsieve aankopen kan doen. Zij bewaren het dan voor me. Ik kom wel weer terug als ik het echt nodig heb."

"Mijn ouders hebben het wel goed voor elkaar. Als ik er écht niet uitkom, kan ik altijd bij ze terecht. Maar ik wil wel zo veel mogelijk alles zelf doen. Dat komt ook doordat ik in de problemen zat aan het begin van de coronaperiode. Mijn contract werd toen niet verlengd, waardoor ik werkloos werd. Sindsdien heb ik mijn inkomsten en uitgaven veel meer op orde."

Het lijkt me heel fijn als je niet op elke cent hoeft te letten.

Jack

Aan uitgaan probeer ik niet te veel geld uit te geven, maar ik ben ook jong. Ik wil genieten met vrienden. Maar als ik weet dat een maand krap wordt, maak ik wel andere keuzes. Goedkopere keuzes. Dan kiezen we bijvoorbeeld voor een huisfeestje in plaats van drinken op het terras. Vroeger keek ik daar niet zo vaak naar, maar nu de prijzen stijgen moet dat wel."

Financiële vrijheid

"Geld dat ik overhoud investeer ik in mezelf of in mijn eigen bedrijf, of stop ik in aandelen. En ik houd altijd nog wel wat achter de hand voor moeilijke tijden. Later zou ik wel graag financiële vrijheid willen. Het lijkt me heel fijn als je niet op elke cent hoeft te letten. Natuurlijk is dat niet zomaar te bereiken, dat heeft tijd nodig. Maar dat is wel mijn doel."

Karin Radstaak is woordvoerder van het Nibud. Foto: Nibud

Karin Radstaak van het Nibud: "Jack betaalt 60 procent van zijn inkomsten aan vaste lasten. Het is goed om ze allemaal eens langs te lopen. Vraag jezelf af of je ze echt nodig hebt. Maak een reminder voor wanneer je contract stopt en je het kunt beëindigen of aanpassen. Het bedrag voor Netflix voor één gebruiker is minder groot dan het bedrag dat Jack daar nu aan uitgeeft. Spullen op afbetaling (bijvoorbeeld een tv of wasmachine) zijn altijd duurder, omdat je eigenlijk een lening afsluit."

"Stel vooraf vast hoeveel je wil en kunt uitgeven voor bijvoorbeeld je vakantie of uitgaan. Maak op je spaarrekening verschillende potjes aan (doelsparen). Denk aan een potje voor kleding, uitgaan en vervanging en onderhoud van je auto. Je mentale accountant helpt je om geld te besteden waarvoor je het hebt bedoeld. Zie je iets onverwachts waar je geld aan wil uitgeven? Slaap er dan eerst een nachtje over. Als je het daarna nog wil hebben, heb je er in ieder geval goed over nagedacht."

Ben jij tussen de achttien en dertig jaar? En wil je ook vertellen hoe je rondkomt en tips van het Nibud krijgen? Stuur dan een mailtje naar ingeborg@nu.nl. Zet daarin alvast je leeftijd en een beschrijving van je financiële situatie.

