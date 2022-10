Energiecompensatie van 190 euro doneren? 'Ik heb echt geen korting nodig'

Alle huishoudens krijgen in november en december 190 euro om de stijgende energiekosten te compenseren. Maar niet iedereen heeft dat geld even hard nodig. Sommige mensen kiezen ervoor om de compensatie te doneren.

Maar Laroes merkt dat veel mensen in zijn omgeving de energiekorting niet nodig hebben, en dat geldt ook voor hemzelf. "Zelf heb ik het geluk dat ik in een nieuw en goed geïsoleerd appartement woon. Bovendien heb ik een warmtepomp, zonnepanelen en een goed pensioen. Momenteel betaal ik aan energie maar 26 euro per maand, ik heb echt geen korting nodig."

Tim van Dijk, woordvoerder ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Huishoudens die per maand minder dan 190 euro betalen aan energiekosten, krijgen door de compensatie in november en december in zekere zin 'geld toe'. Het is aan de energieleveranciers hoe dit verrekend wordt, zegt Van Dijk. "Het is afhankelijk van de facturatiemethode. Als de jaarrekening lager is dan 380 euro, kan de leverancier ervoor kiezen het resterende bedrag naar de klant over te maken."