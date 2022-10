Een hondenstoel van 269 euro? 'Mensen zijn bereid deze bedragen neer te tellen'

Diep in de buidel tasten voor een designer hondenmand van een paar honderd euro of een overnachting in een luxe dierenhotel van 30 euro? We doen het graag omdat onze huisdieren steeds meer onderdeel zijn geworden van het gezin. Hoe komt dat en blijven we dat doen in deze kostbare tijd?

Ondernemer Carlijn Palmers plukt er al twee jaar de vruchten van dat steeds meer baasjes flink wat geld willen uitgeven aan hun dier. Ze is eigenaar van designer hondenmerk L'élianne en verkoopt onder meer luxe autostoelen en reistassen voor honden. "Het meest voorkomende probleem bij honden in de auto is dat ze angstig worden, stress of wagenziekte krijgen. Ik wil helpen door een comfortabele reis te creëren voor hond én baasje."

Ik denk dat geld uitgeven een manier van baasjes is om iets terug te doen voor hun lieve hond.

Carlijn Palmers, eigenaar designer hondenmerk

Een luxe hondenstoel van haar merk kost 269,95 euro. Voor een luxe hondenmand voor in de auto betaal je honderd euro minder. Palmers weet dat mensen bereid zijn om deze bedragen neer te tellen, haar bedrijf loopt immers goed.

"Mensen geven meer geld uit aan hun dier dan vroeger. Een hond maakt deel uit van de familie en is altijd blij, enthousiast en toegewijd. Ik denk dat geld uitgeven een manier van baasjes is om iets terug te doen voor hun lieve hond. Mensen kopen steeds meer hoge kwaliteitsproducten voor hun zelf, maar ook voor hun huisdier. "

Meer uitgaven aan huisdieren

Dat huisdieren een belangrijkere rol in onze levens zijn gaan spelen, ziet ook Gijs van den Assum, voorzitter van Dibevo, de brancheorganisatie voor ondernemende huisdierenspecialisten. "Vroeger hadden we karren met trekhonden, nu liggen ze bij wijze van spreken bij ons in bed. Huisdieren zijn echt onderdeel geworden van het gezin. Dat zien we ook terug in het uitgavenpatroon. Over de volle breedte zijn we meer gaan uitgeven aan huisdieren."

Er zijn zoveel meer soorten en maten dierproducten. Ze zijn tegenwoordig ook erg trendy en luxueus.

Gijs van den Assum, voorzitter Divebo

Dat komt ook door het groeiend aantal huisdieren in ons land, zegt Van den Assum. De coronacrisis zorgde voor een toename in het aantal gezelschapsdieren. In 2019 telde Nederland nog 1,7 miljoen honden, een jaar later was dat bijna 1,9 miljoen. De kattenpopulatie steeg van 2,9 naar 3,1 miljoen in 2020. "Meer huisdieren betekent meer handel en meer omzet", zegt Van den Assum. Volgens hem is de sector momenteel goed voor zo'n 3 miljard omzet per jaar.

Uitlaatservice en trimmers

Van den Assum ziet dat baasjes vaker een les boeken bij een hondenschool of een bezoek brengen aan gedragstherapeuten. "En vergeet de uitlaatservices niet, die tak heeft ook een vlucht genomen. Net als de trimmers (40 tot 100 euro per sessie, red.)." In de dierenspeciaalzaken vinden we veel meer verschillend voer en diverse soorten speeltjes, manden en andere producten als cool packs voor honden, zegt Van den Assum. "Er zijn zoveel meer soorten en maten dierproducten. Ze zijn tegenwoordig ook erg trendy en luxueus."

Dat herkent Palmers. Toen ze in 2020 begon had ze nog amper concurrentie. Inmiddels hebben meer ondernemers gezien wat er te verdienen valt in de branche. "Nu zijn er steeds meer bedrijven die willen meeliften op het succesvolle concept dat ik op de markt heb gezet. Aan mij de taak om me te blijven onderscheiden."

We leven nu wel in een andere tijd. Die echte luxe zal er als eerste afgaan, ook in onze branche.

Gijs van den Assum, voorzitter Divebo

Van den Assum van Dibevo verwacht nog wel dat de inflatie ook effect gaat hebben op wat er in de huisdierensector wordt uitgegeven. "We leven nu wel in een heel andere tijd. Die echte luxe zal er als eerste afgaan, ook in onze branche." Afgelopen voorjaar deed Dibevo een rondvraag onder huisdierenbezitters naar de gevolgen van stijgende kosten voor dierbenodigdheden. 80 procent gaf toen aan dat de stijgende kosten voor hen geen gevolgen hebben. "Dat zal nu, bijna een half jaar later, wel anders zijn denk ik."

De kosten van een hond

Een hond kost jaarlijks gemiddeld 620 euro. Wat zit daar bij? Voer

Speelgoed

Reguliere dierenartskosten (vaccinaties, ontwormen, ontvlooien)

Wat zit daar niet bij? Onverwachte (medische) kosten

Trimsalon: 40-100 euro (afhankelijk van de grootte van de hond)

Pension: ongeveer 20 euro per dag (verschilt per aanbieder, afhankelijk van de grootte van de hond en het seizoen)

Uitlaatdienst (verschilt sterk per locatie, aanbieder en datum)

Castratie teef 1,5 tot 60 kilo: 310-460 euro

Hondenbelasting: gemiddeld 72 euro (niet iedere gemeente vraagt dit)

De kosten van een kat

Een kat kost jaarlijks gemiddeld 680 euro. Wat zit daar bij? Voer

Kattenbakgrit

Reguliere dierenartskosten (vaccinaties, behandeling tegen vlooien, wormen en teken)

Wat zit daar niet bij: Onverwachte (medische) kosten

Chippen en registreren: 25-50 euro

Sterilisatie poes: gemiddeld 130 euro

Castratie kater: gemiddeld 70 euro

Pension: ongeveer 10 euro per dag (verschilt per aanbieder, afhankelijk van de grootte van de hond en het seizoen)

Bronnen: LICG, tarieflijsten dierenklinieken en dierenpensions

