Het Bonnetje 'Ik koop aanbiedingen, op deze bon bespaarde ik bijna 15 euro'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Saskia van der Drift

Verdient de kost als: Beleids- en kwaliteitsadviseur en gemeenteraadslid

Woont in: Nieuwveen, Zuid-Holland

Het bonnetje van Saskia

2x sinaasappels 5,98 euro

2x mango 3,78 euro

Aubergine 0,99 euro

Bananen 1,29 euro

Peren 1,68 euro

Rulstukje 1,69 euro

2x vegetarische burgers 6,38 euro

Filet americain 2,99 euro

4x broodsalades 13,12 euro

Geitenkaas 1,46 euro

3x chocola 8,77 euro

2x koffie 3,94

2x halfvolle melk 4,18 euro

Ontbijtkoek 0,75 euro

Slagroom 0,89 euro

2x havervlokken 1,38 euro

Tagliatelle 1,49 euro

Fusilli 1,09 euro

Thee 1,51 euro

Subtotaal: 64,15 euro

Korting door aanbiedingen: 14,80 euro

Totaal: 49,35 euro

Wat is dit voor luxe-bon?

"Het ziet er inderdaad vrij luxe uit. Die salades, koffie en chocolade zijn voor mijn vriend. Als ik het niet koop, dan doet hij het zelf en dan betaalt hij de volle mep. Ik koop op aanbiedingen. Bij deze bon bespaarde ik bijvoorbeeld bijna 15 euro."

Wat is je supermarkt strategie?

"Jaren geleden heb ik er een boek over gelezen. Supermarktaanbiedingen komen periodiek terug, om de 6 of 8 weken, of per half jaar. Ik ben dat gaan uitvogelen. Voor de feestdagen zijn luxe producten als chocolade bijvoorbeeld niet in de aanbieding maar een aantal weken ervoor wel. En nu zijn wasmiddelen in de aanbieding, 2 voor de prijs van 1. Ik heb die cycli uitgezocht en koop daarop. En ik koop voldoende om het te redden tot de volgende aanbiedingsronde."

Hoe zit dat met producten die beperkt houdbaar zijn?

"Vlak voordat beperkt houdbare producten aan hun uiterste verkoopmoment toe zijn, zijn deze levensmiddelen goedkoper. Met een 35% korting sticker erop en een bonuskorting, scheelt dat behoorlijk in prijs."

Heeft de huidige inflatie je koopgedrag veranderd?

"We eten nog maar maximaal één keer per week vlees, en dan een derde van wat er in het recept staat. Dat scheelt enorm, een kilo gehakt is nu al 13 euro. Omdat het vorig jaar al een beetje in de lucht hing dat alle prijzen zouden gaan stijgen, besloten we begin dit jaar onze moestuin te starten. Zo zijn we minder afhankelijk van alle prijsstijgingen in de supermarkt. Ik ga nu maximaal één keer per week naar de supermarkt, maar soms wekenlang niet."

Saskia van der Drift is een eigen moestuin begonnen. Foto: Privé foto

Wat verbouw je in je moestuin?

"Tomaten, wortels, komkommers, appels, aardbeien, heel veel soorten kruiden, uien, pruimen, frambozen, blauwe bessen, mini-kiwi's en volgende week gaat de knoflook erin, voor volgend jaar. Binnen heb ik citroengras, citroenen, diverse pepersoorten en paprika's. Je hoeft geen grote tuin te hebben: toen ik nog in Amsterdam woonde, verbouwde ik op acht hoog mijn eigen aardbeien en had ik zelfs een pruimenboom! Ik bak daarnaast ons eigen brood, en aardappelen halen we tegenwoordig bij de boer in de omgeving."

We geven momenteel hetzelfde uit aan eten als dat we vorig jaar deden.

Saskia van der Drift

Hoeveel bespaar je hiermee?

"We geven momenteel hetzelfde uit aan eten als dat we vorig jaar deden. En de inflatie is zo'n 15 procent, dus dat is onze besparing."

En wat als het nog verder stijgt?

"Wat denk je van die Starbucks, chocolade en broodsalades skippen? Ik weet dat mijn vriend daarvan geniet, en af en toe verwennerij is oké, maar filterkoffie is ook lekker."

