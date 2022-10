Kunnen we goedkoop op wintersport? 'Je kunt voor zo’n 200 euro klaar zijn'

De inflatie zorgt bij veel mensen voor zorgen. Ook wintersportvakanties dreigen duurder te worden. Toch kun je – met de juiste voorzorgsmaatregelen – nog prima budgetproof skiën of snowboarden.

Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging weet uit eigen ervaring dat een wintersportvakantie geen duizenden euro's hoeft te kosten. "Ik ga zelf met mijn gezin in de tweede week van de kerstvakantie naar Frankrijk", vertelt hij.

"Dat is een goedkope week. De Fransen hebben dan namelijk zelf geen vakantie. Daardoor zijn de prijzen relatief laag. Ik ben voor een week in een appartement én een liftpas zo'n 330 euro per persoon kwijt. Dat zijn geen schokkende bedragen."

Zo zijn er meerdere handige trucjes. "In sommige gebieden hebben ze vanwege de inflatie de kindertarieven verlaagd. En in bepaalde plaatsen in Frankrijk mogen senioren gratis skiën."

Ook is het volgens De Graaf slim om via een touroperator te boeken. "Zij maken al in een vroeg stadium afspraken met skigebieden en bedingen relatief gunstige prijzen. Die afspraken zijn al gemaakt." Dat beaamt Miranda Muller van Skiinformatie.nl. "Met een pakketreis inclusief skipas ben je veelal goedkoper uit dan wanneer je alles zelf boekt."

Wanneer wintersport boeken?

"Zet voor jezelf op een rijtje wat je precies wil en wanneer. Maak een shortlist", adviseert De Graaf. "Als je dat niet doet, is het als zoeken naar een speld in een hooiberg."

Boek je wintersport zodra je weet wanneer je weg wil gaan, tipt De Graaf. "De kans dat de prijzen in de tussentijd stijgen, is groter dan dat de prijzen dalen." Muller: "Zaken als skipassen, skiverhuur en lessen zijn vaak online voordeliger. Soms scheelt het wel tot 30 procent van het bedrag als je dit soort dingen vooraf regelt."

Kleinere, onbekende gebieden zijn goedkoper. Dat geldt ook voor landen. Tsjechië is goedkoper dan Oostenrijk of Zwitserland.

Miranda Muller, Skiinformatie.nl

Wil je het goedkoop houden, blijf dan weg van de populaire, grootschalige skigebieden. "Kleinere, onbekende gebieden zijn goedkoper", zegt Muller. "Dat geldt ook voor landen. Tsjechië is goedkoper dan Oostenrijk of Zwitserland."

Ook scheelt het om iets verder van de piste vandaan te overnachten. "En veel mensen gaan een week weg, maar je kunt ook korter gaan. Met drie, vier of vijf dagen vakantie krijg je ook een wintersportgevoel. En dat scheelt aanzienlijk in de kosten."

'Sla de après-ski een keertje over'

Ga je met eigen materiaal en eigen vervoer naar een skigebied in Frankrijk, dan kun je volgens De Graaf voor zo'n 200 euro klaar zijn." Muller vult aan: "Er zijn veel Nederlanders die het momenteel financieel zwaar hebben. Maar er zijn er ook genoeg die wel op vakantie kunnen. Sla een keer de après-ski over en je hebt de prijsstijging weer gecompenseerd."

Ondanks de toegenomen prijzen, is wintersport populairder dan ooit. "Er wordt veel meer geboekt dan voor corona", weet De Graaf. "Mensen hebben nu misschien minder te besteden, maar tijdens de pandemie konden ze sparen. Ze zijn blij dat we eindelijk weer een winter voor ons hebben liggen die normaal is. De gemiddelde touroperator is enthousiast en loopt voor op schema. De angst voor corona is weg."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen