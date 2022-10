Hoe kom jij rond? Tom (29): 'Door autisme onzeker of ik zelf geld kon verdienen'

De boodschappen worden duurder, net als energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips. Zo regelt Tom (29) zijn geldzaken.

Door Kelly van Zuijdam

De inkomsten en uitgaven van Tom.

Studieschuld: geen

"Ik werk als IT-consultant en volg deeltijd de masteropleiding Business Process Management & IT aan de Open Universiteit. Die opleiding krijg ik van mijn werkgever vergoed. Dat is heel praktisch. Normale studenten zijn een studieschuld aan het opbouwen, omdat ze niet kunnen werken. Daar heb ik geen last van."

"Voor mij is het altijd heel onzeker geweest of ik mijn eigen geld kon verdienen. Ik heb namelijk een vorm van autisme. Daardoor word ik regelmatig gediscrimineerd door bepaalde werkgevers en kom ik niet altijd bij de juiste banen terecht."

"Ik heb lang bij uitzendbureaus gewerkt en dat doe ik naast mijn vaste baan en studie nog steeds. Vaak werk ik dan in de horeca of op festivals. Sociaal is het voor mij allemaal wat lastiger dan voor anderen. Juist daarom is de horeca goed voor me, want dan kan ik die eigenschappen verbeteren. En mijn autisme heeft ook voordelen. Ik ben heel gedetailleerd, ook met mijn financiën. Ik zoek alles van tevoren uit."

Naar het buitenland gaan is niet per se een droom, wel een plan B.

Nederland of buitenland?

"Mijn doel is om een huis te kopen. Momenteel investeer ik heel veel in opleidingen, zodat ik mijn loon structureel kan laten stijgen. Maar ik ben ook bezig met wat dingen voor mezelf, omdat ik jarenlang krap bij kas heb gezeten."

"Ik heb veel flexwerk gedaan en heb soms zeven dagen per week moeten werken. Soms heb ik het gevoel dat ik achterloop. Sommige mensen zijn al verder in hun carrière. Anderen zie ik met een kinderwagen lopen, maar bij mij is dat voorlopig nog niet aan de orde."

"Misschien lukt het me niet om in Nederland een huis te kopen. Dan ga ik sowieso naar het buitenland. Als ik hier minimaal moet leven en geen leuke dingen kan doen omdat de hypotheek als een molensteen aan me hangt, dan is het me niet waard om in Nederland te blijven. Het buitenland is niet per se een droom, wel een plan B."

Tom heeft jarenlang krap bij kas gezeten. Foto: Eigen foto

Afdingen op internet

"Ik let erg op mijn verzekeringen. Ik probeer zoveel mogelijk in één keer te betalen, zodat je korting krijgt. Op mijn internet ding ik af. Ik bel mijn provider als ik zie dat een andere provider hetzelfde aanbiedt voor een lager tarief. Voor je het weet, dalen je kosten."

"Ook heb ik bewust een fairphone. Je kan die onderdelen heel makkelijk vervangen. Dat scheelt op de lange termijn geld en het is duurzamer. Eten koop ik vaak aan het einde van de dag. Ik probeer echt alleen het hoognodige te kopen en maak veel gebruik van Too Good To Go-pakketten. En als ik op reis ga binnen Europa, pak ik het liefst de trein of een FlixBus in plaats van het vliegtuig. Zo probeer ik zoveel mogelijk geld over te houden aan het eind van de maand."

Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud. Foto: Nibud

Marion Weijers van het Nibud: "Het is niet makkelijk om een betaalbare woning te vinden, zeker niet als starter. Wil je een huis gaan kopen, houd er dan rekening mee dat het moet passen binnen je budget en dat je eigen geld moet inbrengen. Een hypotheek kun je afsluiten voor maximaal de waarde van de woning."

"De notariskosten, overdrachtsbelasting en eventuele verbouwingskosten moet je zelf betalen. Ga hiervoor uit van 5 tot 10 procent van de aankoopsom van de woning. Het is slim hier op tijd naartoe te werken. Dat kan bijvoorbeeld met een spaarplan."

"Voor Tom zal het betekenen dat hij meer woonlasten gaat betalen. Zijn energie zit nu in de huur. En denk ook aan een hogere gemeentelijke belasting en woonverzekering. Om te kunnen bepalen hoeveel je aan woonlasten kunt betalen, helpt het om een overzicht van je inkomsten en je uitgaven te maken met de Nibud-rekentool Persoonlijk Budgetadvies."

Extra tips van Marion Weijers:

Open een speciale spaarrekening. Of stel een apart spaardoel in op je bestaande spaarrekening. Zo hou je inzicht over hoever je al bent en het voorkomt dat het geld ongemerkt opgaat aan andere zaken.

Kijk of je in aanmerking komt voor een starterslening.

Informeer bij je hypotheekverstrekker naar korting op het rentepercentage voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en energiebesparende mogelijkheden.

Ben jij tussen de achttien en dertig jaar? En wil je ook vertellen hoe je rondkomt en tips van het Nibud krijgen? Stuur dan een mailtje naar ingeborg@nu.nl. Zet daarin alvast je leeftijd en een beschrijving van je financiële situatie.

