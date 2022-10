Het Bonnetje 'Ik wil bewust boodschappen doen, maar niet bezuinigen op eten'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Door Chantal van Wees

Wie: Carola Rodrigues (39)

Verdient de kost als: ondernemer, spreker en auteur

Woont in: Beuningen

Het bonnetje van Carola

Cholesterolverlagende boter 3,95 euro

Vuilniszakken met lavendelgeur 1,89 euro

4x Reinigingsdoekjes 3,16 euro

Peper- en zoutmolen 2,78 euro

Borreltoast 1,26 euro

Cashewnoten (ongezouten) 2,49 euro

Tomatenpuree 1,49 euro

Basmatirijst 2,15 euro

2x Vers sap 3,38 euro

2x Losse fles klein 0,30 euro

Wasmiddel kleur 3,29 euro

2x Verse groente shots 1,98 euro

Gebakken uitjes 0,85 euro

(Chocolade) kruidnoten 2,38 euro

Verse broodjes 2,79 euro

Olijven zonder pit 0,79 euro

Mini rozijnenbollen 1,59 euro

Luxe crackers spelt 1,85 euro

Maisbrood, 1,89 euro

Kaasplakken fenegriek 2,99 euro

Groene pesto 1,79 euro

Vleeswaren (pate, ham en kip grillworst) 6,37 euro

Uien 0,89 euro

Knoflook 1,29 euro

Citroengras 0,89 euro

Courgette 1,09 euro

Aubergine 0,99 euro

Paprika rood 0,77 euro

Totaal: 57,33 euro

Voor wie is dit en voor hoeveel dagen?

"Dit is mijn doordeweekse bon voor mij en mijn twee zonen van elf en veertien jaar. Ik ga ook nog een keer in het weekend."

Waarom heb je vaste boodschappendagen?

"De jongens zijn maandag en dinsdag bij hun vader. Wanneer zij op woensdagmiddag naar huis komen, wil ik een volle koelkast en uitgebreid en gezond voor ons koken."

Carola Rodrigues. Foto: Carola Rodriquez

Jongens in de pubertijd kunnen behoorlijk eten. Merk je dat aan je boodschappen?

"Voor de oudste zou ik een dubbele baan kunnen nemen! Als ik de lade vul met snoep en ik draai me om, dan is hij leeg. En noedels, eieren, maiswafels, bastognekoeken, verse kaasstengels van Bakker Bart: niet aan te slepen. Chips krijgen ze alleen in het weekend, frisdrank ook. Zo blijft het speciaal. Doordeweeks drinken we thee, water of een beetje limonade."

Ben je anders boodschappen gaan doen nu alles duurder is?

"Ik ga al jaren naar de Jumbo, maar onlangs ben ik een beetje onderzoek gaan doen naar prijsverschillen. Toen ging ik ook eens naar Albert Heijn en Lidl."

En?

"Albert Heijn blijft duur en bij Lidl was ik evenveel kwijt als normaal. Misschien kocht ik meer lekkere dingen omdat het een goedkope winkel is. Daarom blijf ik liever naar de Jumbo gaan."

Ik heb een slowcooker aangeschaft, dat scheelt gasverbruik.

Bezuinig je momenteel qua eten?

"Ik heb een slowcooker aangeschaft, dat scheelt gasverbruik."

Waarom koop je kant-en-klare smoothies?

"In het weekend maken de jongens en ik verse smoothies. We experimenteren en geven hem een cijfer. Doordeweeks is daar amper tijd voor. Ik wil wel bewust boodschappen doen, maar niet bezuinigen op eten en drinken. Goed eten geeft je voedingsstoffen, het verbindt. Tafel dekken, kaarsje erbij, lekker eten en de dag doornemen. Daar lever ik niet op in."

