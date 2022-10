Aanbiedingen in de supermarkt: zo scoor je echt

Met de torenhoge inflatie letten we meer op onze uitgaven. Ook in de supermarkt. Maar heeft de ene keten meer aanbiedingen dan de ander? Gaan sommige producten vaker met korting de deur uit en hoe weet je eigenlijk of je écht een goede deal te pakken hebt?

Door Marloe van der Schrier

Wellicht is het je al opgevallen, maar de ene supermarkt heeft meer aanbiedingen dan de ander, vertelt Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel en directeur van EFMI Business School, een onderzoeksinstituut naar levensmiddelen.

Albert Heijn heeft bijvoorbeeld veel aanbiedingen, maar die hebben sowieso een groot assortiment, legt Sloot uit. "Ook de grootte van de aanbiedingen varieert. Bij Albert Heijn en Plus is de korting groter dan bij Jumbo. Maar daar ligt de normale prijs van producten dan weer lager."

Koop je alleen maar aanbiedingen? Dan kan je wel tot 30 tot 35 procent besparen op het hele boodschappenlijstje.

Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel

Ongeveer 24 procent van de producten wordt met gemiddeld 30 procent korting verkocht, bleek uit onderzoek van EFMI Business School. "Als je af en toe een aanbiedingen koopt, kun je zo'n 7,5 procent besparen.

Ben je een koopjesjager die boodschappen doet aan de hand van de folder, dan ben je gemiddeld zo'n 15 procent goedkoper uit. Koop je alleen maar aanbiedingen? Dan kan je wel tot 30 tot 35 procent besparen op het hele boodschappenlijstje", zegt Sloot.

Acties manier om klanten naar de winkel te lokken

Hoewel het gunstig lijkt als producten de winkel uit vliegen, verdienen supermarktketens niet per se op aanbiedingen. De acties zijn vooral een manier om klanten naar de winkel te lokken. Het is een vast onderdeel van de marketingstrategie, en hoewel de kosten ook voor supermarkten omhoog gaan, zullen de kortingsacties blijven.

Sloot: "Het is een dilemma. Aanbiedingen gaan ten koste van de winstmarge en producten kunnen uitverkocht raken. Maar als je geen acties hebt, mis je 40 procent van de zwevende kopers die wel naar aanbiedingen kijken."

Het loont om naar aanbiedingen te kijken in de supermarkt

Minke van Kuijen, van bespaarblog Gierige Gerda, is expert in aanbiedingen scoren. "Je moet bij aanbiedingen altijd naar de kilo-, liter- of stukprijs kijken", adviseert ze. "Op grote verpakkingen zitten zelden aanbiedingen, maar soms zijn deze alsnog goedkoper dan een kleinere verpakking waar wél een aanbieding op zit. Tegenwoordig moet je heel goed rekenen om voordelig uit te zijn."

Je moet bij aanbiedingen altijd naar de kilo-, liter- of stukprijs kijken of het echt voordeliger is.

Minke van Kuijen, budgetblogger

Zelf hanteert ze voor alles wat ze koopt een 'bodemprijs'. "Ik schrijf altijd op wat ik betaal voor mijn favoriete producten." Zo weet ze altijd wat de laagste prijs is waar ze het voor heeft gekocht. "Ik doe dat al sinds 2016. Mijn bodemprijs voor tandpasta is 50 cent. Maar als ik geen voorraad heb en tandpasta nodig heb, kan dat ook 75 cent of 1 euro zijn."

Ook tipt ze de website Supermarktscanner.nl. Daar zie je alle prijzen van supermarkten en kun je zien wanneer de prijs dipt en producten in de aanbieding zijn.

Waarom cola zo vaak in de aanbieding is

Maar waarom is een pakje boter zelden in de aanbieding en ben je een dief van je eigen portemonnee als je wasmiddel níet in de aanbieding koopt? "Het hangt er hoe groot het variabele deel van de kosten is", zegt Sloot.

"Ingrediënten en verpakkingen zijn bijvoorbeeld variabel. Als die uitgaven lager zijn dan de vaste kosten die je hoe dan ook moet maken (denk aan: machines, marketing), dan kun je hogere korting geven." Dat is het onder andere het geval bij shampoo of wasmiddel. Daarom hebben drogisterijen vaak ook grotere aanbiedingen dan supermarkten.

Op sommige aanbiedingen verdienen supermarkten niets, tenzij de consument ook andere producten koopt.

Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel

Supermarkten kijken ook naar de producten die iedereen nodig heeft. Cola is vaak in de aanbieding, net als koffie. "Dat zijn producten die veel mensen sowieso kopen. Dan hopen ze dat je niet alleen de cola koopt als je eenmaal binnen bent, maar ook de groente, het fruit en het vlees", aldus Sloot. "Op sommige aanbiedingen verdienen supermarkten niets, tenzij de consument ook andere producten koopt."

Controleer altijd het bonnetje

Nog een laatste tip van Van Kuijen als je fanatiek koopjesjager bent: controleer na aankoop van een goede aanbieding áltijd het kassabonnetje. Soms staan nieuwe aanbiedingen nog niet goed in de computer en dan betaal je gewoon de volle mep. Vooral als je 1-plus-1-gratis-aanbiedingen hebt, kan dat flink in de papieren lopen, zegt ze.

Dat aanbiedingen niet altijd goed worden verwerkt, bleek deze week ook uit onderzoek van de Consumentenbond. Zij bezochten drie filialen en controleerden de prijzen van negentig aanbiedingen die op een speciale manier werden aangekondigd, bijvoorbeeld op een opvallende plek in de winkel of in een folder.

Jumbo maakte de meeste fouten. Bij 31 van de 90 aanbiedingen rekende deze supermarkt een andere prijs aan de kassa dan in de winkel. Bij Albert Heijn was dat 22 keer.

