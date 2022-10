Bijna stoppen met werken: hoe zet je jouw pensioenpot het beste in?

Na jaren hard werken is het zover: je gaat met pensioen. Tijdens je werkzame leven heb je een flinke pensioenpot opgebouwd. Hoe zorg je vervolgens dat je tot aan je overlijden verzekerd bent van een maandelijks inkomen?

Door Marjolein Kooyman

Tijdens je werkende leven bouw je geld op. Na je pensioen wordt dat bedrag uitgekeerd. Daarbij kun je kiezen uit drie verschillende opties, zegt directeur Jeroen Wolfsen van vergelijkingssite Moneywise.

1. Een vast pensioen

Bij een vast pensioen krijg je tot aan je overlijden iedere maand een vast bedrag overgemaakt. "Stel dat je 200.000 euro heb gespaard, dan bedraagt de pensioenuitkering zo'n 800 euro netto per maand. Die bedragen wisselen per pensioenverzekeraar en zelfs per dag." A.S.R biedt op 19 oktober bijvoorbeeld 1055,70 euro bruto per maand. Bij Aegon is dat 1032,92 euro.

De hoogte van het vaste pensioen is gebaseerd op de rentestand van de dag - de rekenrente genoemd - dat het pensioen werd aangekocht. "De uitkering van een werknemer die in december vorig jaar met pensioen ging, is bijvoorbeeld een kwart lager dan degene die nu met pensioen gaat", zegt Wolfsen. "Dat komt doordat in december de rente negatief was."

2. Een hoog-laagpensioen

Bij een hoog-laagpensioen krijg je de eerste vijf tot tien jaar na je pensioen een hogere uitkering dan daarna. "Meestal wordt uitgegaan van 100 tot 75 procent", zegt Wolfsen. "De gepensioneerde krijgt dan bijvoorbeeld de eerste tien jaar 1189,96 euro per maand en daarna nog 892,47 euro bruto. Bijvoorbeeld omdat iemand eerst nog wil reizen, maar verwacht daarna meer thuis te zijn of kleiner te gaan wonen."

Een variabel pensioen is interessant als je eventuele tegenvallers op kunt vangen met eigen vermogen

Jeroen Wolfsen, Moneywise

3. Een variabel pensioen

Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid om een deel van het pensioen te beleggen. De pensioenuitkering is daarbij hoger dan bij een vast pensioen. Dat komt doordat een voorschot genomen wordt op beleggingsinkomsten. "Het eerste jaar is de uitkering al snel 15 tot 20 procent hoger dan bij een vast pensioen", zegt Wolfsen. "In plaats van 1.055 euro, krijg je bijvoorbeeld maandelijks 1233,29 euro."

Na tien jaar is een pensioen mogelijk van 2.000 euro bruto, maar de uitkering kan ook in een slecht jaar dalen naar 800 of 900 euro bruto. "Een variabel pensioen is interessant als je eventuele tegenvallers op kunt vangen met eigen vermogen", zegt Wolfsen.

"En je loopt meer risico. Daar moet je wel tegen kunnen." Pensioenverzekeraars bieden ook een mengvormen tussen vast en variabel pensioen aan en de keuze uit offensieve (risicovolle) en defensieve (minder risicovolle) beleggingen.

Vergelijking maken voor de beste uitkering

Het loont om "te shoppen", benadrukt Wolfsen. "De verzekeraar waar je pensioen opbouwt, is zeker niet altijd de verzekeraar die de hoogste uitkering geeft." De verschillen tussen pensioenverzekeraars zijn fors en bedragen soms tientallen euro's per maand.

"De meeste mensen beginnen een paar maanden voor hun pensioen wat vergelijkingen te maken om te zien hoeveel pensioen ze krijgen en welke aanbieder het beste is", zegt Wolfsen.

"Nu de rente stijgende is, zien we dat mensen daar actiever mee zijn en dat ze proberen de hoogste pensioenuitkering vast te leggen." Zodra het pensioen is aangekocht, is het niet meer mogelijk om te wisselen. Op verschillende websites, waaronder moneywise.nl en pensioenkoers.nl, is het mogelijk om de aanbieders te vergelijken. Ook kun je bij een specialist terecht voor advies.

Levenslange, maandelijkse uitkering

De grote onbekende variabele is natuurlijk wanneer je komt te overlijden. Voor de hoogte van de maandelijkse uitkering heeft dat geen gevolgen. "Het gaat om een levenslange, maandelijkse uitkering", zegt financieel planner en pensioenadviseur Erik Wienen van Planners van Waarde.

"Ongeacht of iemand zeventig of honderd jaar oud wordt. Je koopt als het ware een verzekering voor het 'risico' dat je lang leeft en dus ook meer geld nodig hebt."

Wat wel impact heeft, is wanneer je met pensioen gáát. Gemiddeld gingen werknemers vorig jaar met pensioen met 65 jaar en 3 maanden, blijkt uit cijfers van het CBS. De AOW-leeftijd is echter 66 jaar en 7 maanden.

Wie eerder met pensioen gaat, spaart minder. Via mijnpensioenoverzicht.nl kun je vinden hoeveel pensioen je hebt opgebouwd.

Deel van pensioen direct uitkeren

Volgens de nieuwe pensioenwet, waarvan het de bedoeling is dat die volgend jaar juli ingaat, ook mogelijk om op je pensioendatum tot 10 procent van de totale pensioenspaarpot direct uit te laten keren op je rekening. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een camper of om de hypotheek (voor een deel) af te lossen.

Dat heeft echter verschillende nadelen. "Je toekomstige pensioen wordt dan ook 10 procent lager", zegt Wienen. Dat kan dan ook gelden voor het nabestaandepensioen, het pensioen dat de partner krijgt na jouw overlijden.

Die 10 procent wordt bovendien gezien als inkomsten, met het gevolg dat hierover mogelijk flink belasting betaald moet worden. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor sommige toeslagen.

Wienen verwacht dan ook dat weinig toekomstige pensioengerechtigden hier gebruik van zullen maken. "Tenzij iemand bijvoorbeeld een slechte gezondheid heeft en verwacht niet zo oud te worden."

Budgetinstituut Nibud maakt zich zorgen over de mogelijkheid ineens 10 procent op te nemen. "Vanuit emotie kunnen mensen nogal snel voor een groot bedrag ineens kiezen, terwijl er financieel gezien betere opties zijn", liet directeur Arjan Vliegenthart eerder weten in een persbericht.

