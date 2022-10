Het Bonnetje 'Nemen in de auto door wie wat pakt om verleidingen te weerstaan'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Door Chantal van Wees

Wie: Jelle Veenstra (31)

Verdient de kost als: voedingscoach voor mensen die gewicht willen verliezen

Woont in: Amersfoort

Het bonnetje van Jelle

3 Mini-krieltjes 2,29 euro (waarvan één keer met 30 procent korting)

6x Cola 0% suiker 7,44 euro

6x Magere kwark 1kg 8,94 euro

2 Skyr met vruchten 3,50 euro

Tomatenpuree 1,55 euro

Courgette 0,69 euro

Pindakaas 2,69 euro

Margarine 1,19 euro

Krokante kipschnitzels 2,39 euro

Duitse biefstuk 3,49 euro

Gehakt half-om-half 2,49 euro

Kattenbrokken 2,39 euro

Wortelen extra fijn 0,95 euro

Uien 1,59 euro

Bananen 0,64 euro

Trekband-vuilniszakken 1,39 euro

Kattensticks standaard 1,19 euro

Kaiserbollen 1,69 euro

Tonijn naturel MSC 1,69 euro

Brood (fijn volkoren) 1,09 euro

Ovenkroketten 2,49 euro

2x vegaballetjes 2,98 euro

Skyr to go pouncer 1,89 euro

Wasverzachter 1,99 euro

300 gram kipfilet 2,99 euro

Koolvis 2,35 euro

Pastasaus 1,39 euro

9x 0,5 liter water met prik 2,01 euro

Subtotaal: 67,37

Statiegeld: 1,35 euro

Totaal: 66,02 euro

Wat een waslijst! Hoelang doe je hiermee?

"Het is voor mij en mijn vriendin voor een week. We gaan altijd op maandagochtend naar de Lidl en weten precies wat we gaan halen. We hebben tien standaard maaltijden die we bereiden. Zo gooien we nooit eten weg en eten we gezond en goedkoop."

Er staan helemaal geen lekkernijen tussen. Snoepen jullie nooit?

"Ik ben dol op truffelpepernoten, maar als ik die in huis haal, gaat dat gegarandeerd op. Repen chocola, kauwgom of chips, dat soort producten kopen we nooit. Als we er zin in hebben, dan moeten we daar extra de deur voor uit."

"Zo ook met alcohol. Als ik op vrijdagavond een voetbalwedstrijd kijk en ik heb trek in een biertje, dan kijk ik naar de regen buiten en denk: laat maar. Als ik wel bier in huis heb, dan had ik alleen maar even naar de koelkast hoeven lopen. Door het niet te halen, blijf ik gezonder én het scheelt veel geld."

Is altijd hetzelfde eten niet saai?

"Met deze producten kun je variëren. En als ik een keer trek heb in pizza, dan fiets ik langs de Albert Heijn en haal er een. Daar geniet ik dan van."

Jelle Veenstra. Foto: Jelle Veenstra

Beïnvloedt de huidige inflatie je koopgedrag?

"Ik merk dat prijzen flink de lucht in zijn gegaan. Daardoor doen we nog bewuster boodschappen. In de auto op weg naar de supermarkt nemen we door wat wie van ons gaat pakken; ik de krieltjes; mijn vriendin de chili con carne. Zo shoppen we gestructureerd en kunnen gemakkelijker verleidingen weerstaan."

Heb je nog een tip om goedkoop te winkelen?

"Tegen mijn klanten zeg ik ook altijd dat gezond eten niet duur hoeft te zijn. Ik denk dat het vooral belangrijk is om bewust boodschappen te doen. Fruit en groenten zijn duur in de Albert Heijn, maar in de Lidl en zeker op de markt valt dat echt wel mee."

"En let op de kiloprijzen. Laatst was de kwark op bij de Lidl en dat eet ik iedere ochtend en avond. Bij de Albert Heijn kocht ik magere bio kwark voor 4,50 euro per kilo! Ik schrok me wezenloos, want bij de Lidl betaal ik 1,49 euro per liter. Dat is maar liefst 3 euro verschil."

