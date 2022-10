Hoe kom jij rond? Anne (21): 'Flip bij gedachte over hoeveel ik moet terugbetalen'

De boodschappen worden duurder, net als energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips. Zo regelt Anne (21) haar geldzaken.

Door Kelly van Zuijdam

De inkomsten en uitgaven van Anne.

Studieschuld: 18.000 euro

"Ik heb de bachelor Criminologie afgerond aan de Erasmus Universiteit. Nu heb ik een tussenjaar en heb ik twee banen binnen de universiteit. Ik werk op de afdelingen Diversiteit & Inclusie en Onderwijsinnovatie. Beide als student-assistent."

"Ik verdien sowieso zo'n 500 euro per maand. Voor mijn baan bij Diversiteit & Inclusie krijg ik maandelijks een vast bedrag. Voor Onderwijsinnovatie heb ik een nulurencontract. Bij dat werk is mijn inkomen dus afhankelijk van de uren die ik maak. Daardoor schommelt mijn inkomen tussen de 500 en 800 euro."

"Daarnaast heb ik lang privéles gegeven aan middelbare scholieren en mbo'ers. Ik gaf Nederlandse en Engelse taal en presentatievaardigheden. Toevallig is dat net afgelopen."

Wachten op basisbeurs

"Volgend jaar komt de basisbeurs terug. Dat was voor mij een van de redenen dat ik een tussenjaar wilde nemen. Bovendien was ik versuft door anderhalf jaar corona. Ik keek ernaar uit om te werken en even niet met tentamens bezig te zijn. Mijn plan is na de zomer weer te studeren. Dan wil ik een master in Media en Journalistiek doen."

"Nu sta ik nog twee maanden ingeschreven als student, zodat ik in mijn studentencomplex kan blijven wonen. Daar moet ik namelijk een bewijs van inschrijving voor aanleveren. Ik betaal dus nog twee of drie maanden collegegeld, daarna hoeft dat niet meer. Maar vanaf dat moment loopt mijn studielening ook af."

Anne heeft haar financiën graag op orde. Foto: Eigen foto

Heel veel spaarpotjes

"Ik heb heel veel spaarpotjes. Ik heb bijvoorbeeld een potje voor kleding van 300 euro. Als ik dat geld gebruik, vul ik het die maand ook weer aan. Maar soms haal ik daar ook niets uit. Dat geld spaar ik. Ik denk dat ik er gemiddeld 50 tot 100 euro per maand uit gebruik. Als ik iets koop, ga ik bewust naar de kringloop of tweedehandswinkels."

"Ook heb ik een spaarpotje zodat ik mijn tussenjaar kan uitzitten. Daar staat bijna 2.000 euro op. Ik heb daar het afgelopen jaar wel rekening mee gehouden."

"Al het geld dat ik elke maand dan nog overhoud, zet ik opzij voor het afbetalen van mijn studieschuld. Mijn schuld is nu 18.000 euro, maar ik heb inmiddels ook een spaarpotje van 4.000 euro om dat af te lossen. Aan die spaarpot wil ik eigenlijk niet komen. Ik vind het zonde als ik geld dat ik overhoud zomaar uitgeef."

Orde geeft rust

"Ik weet dat mijn studieschuld niet superhoog is. Maar ik kan wel flippen als ik erover nadenk dat ik zo veel moet terugbetalen en er nog heel lang aan vastzit. En het is ook een stukje onzekerheid. De overheid kan allemaal beslissingen maken waar ik geen invloed op heb. Zo komt binnenkort natuurlijk de rente weer terug. Dat alles hangt als een soort zwaard van Damocles boven mijn hoofd."

"Het geeft me wel rust als ik alles op orde heb. Vroeger had ik alles op één betaalrekening staan, maar dan geef je zo snel geld uit dat je eigenlijk niet wil uitgeven. Dat overzichtelijke heb ik vanuit huis meegekregen. Mijn ouders weten heel goed hoe ze met geld moeten omgaan. Als ik straks klaar ben met studeren, wil ik voor mezelf een jaarplan maken: dit wil ik aflossen afhankelijk van mijn salaris. Ik wil daar voor mezelf goed inzicht in hebben."

"Ik moet wel zeggen: ik heb altijd een vangnet. Ik laat het daar niet graag op aankomen, maar mijn ouders zouden wel altijd kunnen bijspringen. Daar prijs ik mezelf wel heel gelukkig mee. Dat is echt een privilege en daar ben ik me ook van bewust. Uiteindelijk geeft dat me ook minder stress, mocht ik er zelf écht niet uitkomen."

Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud. Foto: Nibud

Marion Weijers van het Nibud: "Anne vroeg zich af of het in haar situatie slim is om te beleggen. Als je niet graag risico neemt, is gewoon sparen beter. Beleggen is echt voor de lange termijn. Het pakt vaak goed uit, maar er zijn geen garanties. Als je wil beleggen, beleg dan alleen met geld dat je echt kunt missen. Als het weinig of niets oplevert, moet je nog wel boodschappen kunnen doen en de huur of de hypotheek kunnen betalen."

"Annes spaarpotje voor het opvangen van haar wisselende inkomsten is niet geschikt om mee te beleggen. Dit geld moet direct beschikbaar zijn als ze het nodig heeft."

"Zorg eerst voor een buffer. Heb je meer spaargeld dan je nodig hebt, dan kun je met het extra geld meer risico nemen en eventueel beleggen. Onze BufferBerekenaar laat jou zien hoeveel spaargeld je nodig hebt."

Extra tips van Marion Weijers:

Is beleggen iets voor jou? Deze gratis tool helpt je om te kiezen. Hier kan je ook zien of het bij je past.

Ga je beleggen, stop dan niet alles in één aandeel, één bedrijf, één cryptomunt.

Bereid je goed voor. Zo beleg je verantwoord.

