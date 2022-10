Het Bonnetje 'Aanbiedingen soms duurder dan vaste prijs paar maanden terug'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Door Chantal van Wees

Wie: Ben Almering (77)

Inkomen: Sinds dertien jaar een AOW en aanvullend pensioen

Woont: In Amsterdam

Het bonnetje van Ben

2 hele bruine broden 4,78 euro

2 Drentse gedroogde worsten van Hulst 7,29 euro

1 ons salami 1,69 euro

1 ons katenspek 2,49 euro

2 pasta 2,29 euro

Smeerkaas 2,45 euro

Pindasaus klein bakje 0,98 euro

2 Bami kant-en-klare maaltijd 6,38 euro

Bananen 2,33 euro

Galia-meloen 2,59 euro

Taart 6,50 euro

Totaal: 43,25 euro

Voordeel aanbiedingen: 9,75 euro

Eindbedrag: 33,52 euro

Taart? Is er iemand jarig?

"Nee, ik trakteer mezelf soms op iets lekkers voor het weekend. Ik leef alleen dus dan heb ik drie dagen taart bij de koffie, als ik geen visite heb. Ik kan naar de bakker gaan en voor 17 euro een slagroomtaart kopen, of bij de Albert Heijn een stammetje halen voor 6,50 euro."

Een bonusvoordeel van 9,75 euro. Let je op de aanbiedingen?

"Ik krijg al jaren de reclamefolders in de bus en ik zoek het ook op internet op. Maar niet alle aanbiedingen zijn voor mij geschikt. Twee bakken druiven voor 5 euro is een mooie prijs, maar dan moet ik de hele dag door druiven eten. Anders krijg ik het in mijn eentje niet op. Bij aanbiedingen ga ik vooral voor producten die je lang kunt bewaren. Potjes van Hak, chocomel, koffie. Ik heb een vriezer en onder mijn trap heb ik een kast vol eten waar ik drie maanden mee vooruit kan."

Waarom?

"Dat hamsteren leerde ik van mijn moeder. Ik ben een kind van net in de oorlog. Mijn ouders hadden de instelling van: je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus ze hadden altijd een voorraad voor maanden."

Ben Almering. Foto: Ben Almering

Dit scheelt ook geld?

"Tegenwoordig helemaal. Vier maanden geleden kocht ik drie pakken Senseo-koffie voor 10 euro, die zijn nu bijna 5 euro per stuk. De aanbiedingen van vandaag zijn duurder dan de normale prijs van een paar maanden geleden."

Maar als je zo prijsbewust bent, waarom koop je dan worsten van 7,29 euro?

"Daar heb ik ruzie over gemaakt bij de kassa: de prijs op de rand van het schap was 2,50 euro. Ik had naar de prijs boven de worsten moeten kijken, zeiden ze. Dat is toch onlogisch? Anders had ik ze niet gekocht. Ik kreeg mijn geld niet terug."

Is het nodig om op de kleintjes te letten bij de boodschappen?

"Het lukt me tot nu iedere maand om geld over te houden. Ik heb geen hoge huur en momenteel heb ik een energierekening van 150 euro per maand. Mocht de prijs voor energie nog verder omhooggaan, zie ik tegen die tijd wel of ik de rekening nog kan betalen. Ik laat me niet gek maken."

