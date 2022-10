Hoe kom jij rond? Dionne (30): 'Ik geef mijn geld het liefst uit aan ervaringen'

De boodschappen worden duurder, net als de energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen, en geeft het Nibud tips.

Door Govrien Oldenburger

De inkomsten en uitgaven van Dionne.

Gierige Gerda

"Ik ben zzp'er en werk als online marketeer bij een grote bank. Daarnaast heb ik een platform over persoonlijke financiën, ondernemen en besparen. Ook beheer ik een paar websites, waarmee ik verdien aan advertenties en affiliate marketing."

"Ik heb het goed, maar ik let ook erg op mijn geld. Soms ben ik een beetje een gierige Gerda. Mijn zuurverdiende centen wil ik niet verkwisten, daarom denk ik goed na voor ik iets koop. Ik ben niet materialistisch en geef weinig uit aan kleding. Die koop ik vooral tweedehands. Ik geef mijn geld liever uit aan ervaringen."

Dionne betaalt zichzelf elke maand een salaris van 2.500 euro.

Kortingen en deals

"Met energie en eten ben ik bijvoorbeeld gierig. Ik woon samen in een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis, maar zoek ook altijd tips om energie te besparen. Ook gebruik ik de app Too Good To Go. En ik speur naar kortingscodes, aanbiedingen bij de supermarkt en koopjes op de markt. Meestal koop ik seizoensgroenten en grote verpakkingen. Ik vind het gewoon zonde om geld uit te geven als het ook goedkoper kan."

Uit eten en op reis

"Wel ga ik om de twee weken uit eten, en elke twee maanden op reis of een weekendje weg. Dit jaar was het zelfs elke maand. Ik blijf wel altijd in Europa, en als het niet te ver is ga ik met de trein. Soms combineer ik het met werk, want werken kan ik overal."

Eerst sparen, dan uitgeven

"Ik houd elke maand bij wat ik heb uitgegeven, en dat vergelijk ik met de maanden ervoor. Zo krijg ik inzicht in mijn financiën, kan ik gemiddeldes uitrekenen, en bijsturen als het nodig is. Als ik in een maand veel kleding heb gekocht, bespaar ik daar de volgende maand op."

"Op mijn spaarrekening staat een buffer van 25.000 euro. En ik keer mezelf iedere maand 2.500 euro salaris uit. De rest stop ik in beleggingen. Voor mijn pensioen beleg ik 500 euro per maand, en van wat er overblijft koop ik individuele aandelen. Ik betaal eerst mezelf, in de vorm van sparen, en ik geef pas uit wat er overblijft. Niet andersom."

Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud.

Marion Weijers van het Nibud: "Hoeveel je als zzp'er opzij moet zetten voor sparen en pensioen, hangt af van je situatie en wensen. Het is handig om onderscheid te maken tussen sparen voor de korte en de lange termijn. Als je wisselende inkomsten hebt, moet je een buffer hebben om die schommelingen op te kunnen vangen."

"Pensioen is sparen voor later. Dat kan op verschillende manieren, zie hiervoor Nibud.nl. Als je in loondienst werkt, betaal je meestal een deel zelf en stort de werkgever een deel in de pensioenpot. Dat zijn vaak flinke bedragen. Als je als zzp'er voor je pensioen wilt sparen, leg je ook het werkgeversdeel zélf in. Je werkt ongeveer één dag per week voor je pensioen, als je net zo'n pensioen wilt hebben als iemand die fulltime in loondienst werkt."

Volg GeneratieNU Ontvang meldingen bij nieuwe uitlegartikelen voor jongvolwassenen. Blijf met meldingen op de hoogte

Tips:

Houd je zakelijke en privé geldzaken gescheiden.

Bestel het gratis KVK Geldboek voor ondernemers.

Zet geld opzij voor periodes met minder inkomsten, aanvullend pensioen en arbeidsongeschiktheid. Het geldplan-zzp helpt je daarbij.

Ben jij tussen de achttien en dertig jaar? En wil je ook vertellen hoe je rondkomt en tips van het Nibud krijgen? Stuur dan een mailtje naar ingeborg@nu.nl. Zet daarin alvast je leeftijd, een beschrijving van je financiële situatie en je telefoonnummer.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen