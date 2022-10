Het Bonnetje 'Als ik bij de kassa sta, schrik ik elke keer weer van de prijs'

Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Door Isabelle Voois

Wie: Kelly Krier (31)

Verdient de kost als: Verkoopmedewerker

Woont in: Goes

Het bonnetje van Kelly:

Spinazie 1,65 euro

Verse woksaus sesam-soja 1,69 euro

Halfvolle koffiemelk 1,38 euro

Avocado eetrijp 2,12 euro

IJsbergsla 1,00 euro

Zure room 1,09 euro

Vezelrijk boerenbeschuit meerzaden 1,79 euro

20 Ice tea green zero sugar + statiegeld 31,90 euro

Dipsaus mix guacamole 0,99 euro

Pindakaas 2,39 euro

Puntpaprika mix 1,99 euro

Scharrel kipfiletblokjes 3,49 euro

Komkommer 0,89 euro

Pinda ongezouten 0,99 euro

3 Crystal Clear Sparkling lemon + statiegeld 4,75 euro

Rijstnoedels 1,99 euro

Lasagne 2,29 euro

Ricotta 1,49 euro

Peulen 2,39 euro

Lange vingers 0,67 euro

Tacoschelpen 1,59 euro

2 Saus in zak 5,78 euro

Kokoskoeken 1,49 euro

Veggiewraps bieten 2,75 euro

2 Smeerkaas naturel 1,78 euro

6-pack Pepsi max 3,05 euro

Geraspte kaas 45+ 2,29 euro

3 Bio yoghurt mild halfvol 4,16 euro

Hagelslag 1,85 euro

Courgette 0,49 euro

Chilisaus 0,95 euro

3 Crystal Clear Sparkling cranberry + statiegeld 4,75

6-pack La Trappe blond + statiegeld 8,15 euro

Totaal: 106,92 euro

Voor hoeveel personen en dagen zijn deze boodschappen?

"Ik woon samen met mijn partner, dus de boodschappen zijn normaal gesproken voor twee personen. Vaak probeer ik voor drie dagen boodschappen in huis te halen."

Maak je sinds de inflatie andere keuzes in de supermarkt?

"Eigenlijk doe ik nog steeds wel op dezelfde manier boodschappen. Ik haal vooral wat we nodig hebben en waar we zin in hebben. We proberen wel zoveel mogelijk boodschappen online te bestellen, zo voorkomen we dat er impuls-boodschappen worden gedaan."

Zijn er bepaalde producten waar je op bespaart?

"Nu alles steeds duurder blijft worden, wil ik toch proberen om sommige A-merken te vervangen voor huismerken. Zo heb ik laatst ontdekt dat veel vegetarische producten - ik ben zelf vegetariër - van het huismerk van Albert Heijn lekkerder zijn dan de duurdere merken. Ook wil ik meer gaan letten op bonussen en hier mijn maaltijden op aanpassen. Maar op dit moment zijn er nog geen producten die ik echt laat staan vanwege de prijs."

Kelly Krier. Foto: Privéfoto

Welke producten zijn volgens jou opvallend duurder geworden?

"Eigenlijk is alles duurder geworden. Op het moment dat ik bij de kassa sta, schrik ik elke keer weer van de prijs, zeker wanneer ik in mijn mandje kijk en zie dat die maar halfvol is.”

Doe je nu op een andere manier boodschappen?

"Ik ben echt fan geworden van de bonuskaart van Albert Heijn. Hier zit tegenwoordig een nieuw systeem in waarbij de bonuskaart opslaat welke producten je vaak koopt. Veel van deze producten worden vervolgens aangeboden met een persoonlijke bonus. Op dit moment ga ik niet speciaal naar verschillende supermarkten om de beste prijzen te vinden, maar ik wil daar in de toekomst wel meer op gaan letten."

We hebben onszelf als doel gesteld om 200 euro per maand te besparen op boodschappen.

Kelly Krier

Hou je je nu aan een bepaald budget?

"Nee, wij hebben nu nog geen budget voor onze boodschappen, maar hier willen we wel verandering in gaan brengen. We hebben onszelf als doel gesteld om 200 euro per maand te besparen op boodschappen. Dat is dus echt een uitdaging in deze tijd!"

