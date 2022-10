Hoe kom jij rond? Kevin (28): 'Kan collegegeld en ov-kosten niet meer betalen'

De boodschappen worden duurder, net als energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips. Zo regelt Kevin (28) zijn geldzaken.

Door Kelly van Zuijdam

De inkomsten en uitgaven van Kevin.

Studieschuld: geen

"Ik zit in mijn derde jaar van de bachelor Built Environment. Hierna moet ik nog een jaar en daarna ben ik nog drie of vier jaar bezig met een master Architecture. Omdat ik de opleiding in deeltijd volg, heb ik geen recht op studiefinanciering. De overheid gaat er dan van uit dat je werkt naast je studie en dat je die kosten zelf kan betalen."

"Momenteel leef ik van een uitkering, omdat ik vanwege psychische en fysieke klachten niet kan werken. Maar die uitkering is niet veel. Als ik een studielening kon krijgen, had ik dat zeker gewild."

Ik hou dit denk ik maximaal een jaar vol. Daarna is mijn spaarpotje ook op.

Kevin

Geen leuke dingen

"Zo'n twee of drie keer per week eet ik bij mijn vader. De rest van de week kook ik voor mezelf. Dan maak ik meteen grote hoeveelheden, zodat ik daar twee of drie keer van kan eten."

"Uitgaan of nieuwe kleding laat ik nu even. Dat is wel echt vervelend. Als ik met vrienden afspreek, kunnen ze bij mij langskomen om wat te drinken, maar het is niet dat ik even naar het café ga. Het is voor mij te duur om een paar biertjes te bestellen. Mijn meubels zijn van de kringloop of heb ik gekregen. Als ik kleding koop, doe ik dat tweedehands."

Thuissituatie niet zo goed

"Voordat ik op mezelf ging, wist ik al dat het lastig zou worden om rond te komen. Ik had mijn inkomsten en uitgaven vooraf in een Excel-sheet gezet. Maar mijn thuissituatie was niet zo goed. Daarom kreeg ik uiteindelijk een woonurgentie. Als ik de woning had geweigerd, verviel dat. Dan had het nog langer geduurd voordat ik aan een woning kon komen en zat ik nog steeds in dezelfde situatie."

"Samen met de gemeente zoek ik wel naar andere oplossingen. Zo ben ik nu aan het kijken of het regionaal mobiliteitsteam (RMT) mij kan helpen. Dat is een bedrijf dat kosten voor opleidingen of reiskosten vergoedt. Het is alleen nog niet zeker of ik daarvoor in aanmerking kom."

Kevin komt elke maand geld tekort. Foto: Eigen foto

Spaarpotje raakt op

"Ik maak me zorgen om het feit dat dit misschien nog lang zal duren en ik misschien moeite ga hebben om een vaste baan te vinden. Hoe gaat het dan verder? Hoelang moet ik zo leven? En hoe gaat het met mijn spaardoelen? Ik heb best wat doelen en ambities, maar die worden nu allemaal uitgesteld of stilgelegd."

"Ik kan mijn studie eigenlijk al niet betalen. Dat doe ik nu van mijn spaarrekening, anders kom ik in de min. Maar dit hou ik denk ik maximaal een jaar vol, dan is mijn spaarpotje ook op. Mijn decaan vertelde dat ik ook mijn studie voltijd kan gaan volgen of tijdelijk kan stoppen voor een jaar. Dat laatste wil ik eigenlijk niet, omdat ik al wat ouder ben. Ik wil ook niet achterblijven en wil heel graag samen met mijn studiegenoten afstuderen."

Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud. Foto: Nibud

Marion Weijers van het Nibud: "Het is voor Kevin in deze situatie haast onmogelijk om de eindjes maandelijks aan elkaar te knopen. Dit komt door de hoge reiskosten en het collegegeld. Als je in deeltijd studeert, krijg je geen studiefinanciering en dus ook geen studenten-ov."

"Om het collegegeld te kunnen betalen, zou hij een aanvraag kunnen doen voor een levenlanglerenkrediet. Dit is een lening die je terug moet betalen. Voor de reiskosten zou Kevin kunnen informeren bij de gemeente of er bijzondere bijstand mogelijk is. Ook kan hij nog 500 euro extra energietoeslag vragen, want hij heeft recht op 1.300 euro."

"Volgend jaar wordt de basisbeurs weer ingevoerd. Als Kevin dan voltijd kan studeren, biedt dit financieel gezien meer ruimte in zijn budget."

"En als je vanwege een medische beperking niet kunt werken naast je studie, kun je een studietoeslag aanvragen bij je gemeente. Dit is een bedrag van ongeveer 300 euro per maand. De studietoeslag is geen lening en hoef je niet terug te betalen. Maar daarvoor kom je alleen in aanmerking als je studiefinanciering hebt."

